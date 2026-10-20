Una mujer es despedida por fichar 45 veces desde lugares distintos de su centro de trabajo

Durante más de 17 años, una trabajadora de limpieza desempeñó sus funciones en distintas comunidades de propietarios, hasta que una serie de irregularidades en sus fichajes y las quejas por el resultado de su trabajo terminaron por poner fin a su relación laboral. La empleada no aceptó la decisión y llevó el caso a los tribunales, donde también sostuvo que el despido podía estar relacionado con su baja médica. Sin embargo, el recorrido judicial no ha terminado como esperaba: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha respaldado a la empresa y ha confirmado la procedencia del despido, tras examinar los incumplimientos acreditados y descartar que existiera una represalia por su estado de salud.

Impedir el control por geolocalización

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmando en una reciente sentencia el despido disciplinario procedente de una trabajadora de limpieza que recurrió la decisión de la empresa tras ser acusada de registrar su jornada desde ubicaciones ajenas a sus centros de trabajo, impedir el control por geolocalización y realizar de forma deficiente sus tareas. La empleada, que llevaba trabajando desde febrero de 2008, también denunció que la extinción del contrato podía constituir una represalia por su baja médica. La Sala de lo Social rechaza todos sus argumentos y confirma la sentencia que desestimó su demanda.

La sentencia, fechada en julio de 2026, examina el recurso presentado por la trabajadora contra la resolución dictada el 19 de enero por el órgano judicial de instancia en León. La empresa justificó el despido por una serie de incumplimientos que, según consideró acreditado el tribunal, se prolongaron durante varios meses.

Entre los hechos probados figuran 45 fichajes desde lugares distintos de los centros de trabajo asignados y otros 69 episodios en los que la empleada impidió la geolocalización del dispositivo utilizado para registrar su jornada. Del mismo modo, la resolución también recoge que la trabajadora fichó desde su domicilio en distintas fechas de mayo y junio de 2025, cuando debía comenzar su jornada en las comunidades de propietarios que tenía asignadas. Por otra parte, en otros casos, los registros se efectuaron desde localidades como Canales y Cuadros, sin que esas ubicaciones correspondieran a sus lugares de trabajo.

Con todo, la Sala considera que estas prácticas dificultaban el control empresarial de la asistencia y del cumplimiento del horario. Así, en la sentencia de primera instancia, cuya valoración de las pruebas respalda el tribunal superior, se concluyó que la empleada "hacía trampas en los fichajes fichando desde otro lugar distinto al de trabajo"

Quejas de los vecinos

Lo cierto es que el expediente disciplinario no se limitaba a los registros horarios: la empresa también atribuyó a la trabajadora deficiencias reiteradas en la prestación de sus servicios, respaldadas por quejas de varias comunidades de propietarios. Según los hechos que el tribunal considera probados, la empleada realizaba las tareas de limpieza con prisas, sin barrer previamente y sin cambiar el agua de los cubos. Al respecto, la sentencia recoge que estas prácticas motivaron reclamaciones de clientes y usuarios de los edificios en los que trabajaba.

La resolución reproduce además la valoración del juzgado de instancia, que dio mayor credibilidad a los testigos presentados por la empresa tras escuchar a tres testigos por cada parte. Así, se explica que la trabajadora cuestionó la documentación aportada por la compañía porque, a su juicio, algunos documentos no habían sido ratificados por sus autores. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia distingue entre impugnar la autenticidad de una prueba y discrepar de su valor probatorio.

Así, la Sala señala que la empleada no había denunciado que los documentos fueran falsos, sino que cuestionaba su capacidad para demostrar los incumplimientos. Por ello, considera que debían examinarse junto con las declaraciones testificales y el resto de las pruebas practicadas.

Eludir los mecanismos de control

Asimismo, otro de los argumentos de la trabajadora era que los incumplimientos anteriores al 8 de junio de 2025 debían considerarse prescritos. Pero la Sala también rechaza esta alegación. Concretamente, el tribunal explica que no se encontraba ante una suma de infracciones independientes, sino ante una conducta reiterada que, según los hechos probados, buscaba eludir los mecanismos de control de la empresa: la resolución considera que los registros desde ubicaciones ajenas al trabajo y la desactivación de la geolocalización dificultaban que la compañía conociera el alcance real de los incumplimientos.

Así, la sentencia concluye que se produjo "una sucesión continuada de actuaciones constitutivas de una grave transgresión de la buena fe contractual". En consecuencia, el plazo de prescripción no podía calcularse de forma aislada para cada uno de los episodios, como pretendía la recurrente, sino atendiendo a la naturaleza continuada de la conducta y al momento en que la empresa obtuvo conocimiento completo de ella.

Con todo, cabe destacar que la trabajadora también pidió que el despido fuera declarado nulo por considerar que constituía una represalia por su situación de salud. En este sentido, la sentencia explica que la mujer estaba de baja desde el 20 de junio de 2025 por un síndrome ansioso depresivo, mientras que la empresa comunicó el despido con efectos del 7 de agosto.

Así las cosas, el tribunal recuerda que la enfermedad y el estado de salud pueden estar protegidos frente a la discriminación y que, cuando existen indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales, corresponde a la empresa justificar que su decisión obedece a motivos objetivos y ajenos a cualquier finalidad discriminatoria. Sin embargo, considera que, en este caso, los incumplimientos acreditados se habían producido antes del inicio de la incapacidad temporal. Los últimos hechos relevantes se situaban el 17 de junio de 2025.

Por ello, el tribunal descarta que la baja médica fuera el motivo real de la decisión empresarial y entiende que la compañía acreditó una causa disciplinaria suficiente, vinculada a la conducta laboral de la empleada. De hecho, la sentencia detalla que la trabajadora había solicitado además una indemnización de 30.000 euros por daños morales, que también queda descartada al no apreciar el tribunal la vulneración denunciada. Por tanto, el tribunal desestima íntegramente el recurso de suplicación y confirma la sentencia de instancia, que declaró procedente el despido.