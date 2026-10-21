Asturias prohíbe pescar salmones y suspende la tradicional subasta del campanu

Asturias se quedará el año que viene sin una de las estampas más características de sus ríos: los pescadores lanzando sus cañas en busca del primer salmón de la temporada y la posterior puja por el preciado campanu. El Gobierno socialista de Adrián Barbón ha decidido prohibir por completo la pesca deportiva de este pez y suspender las subastas de Cornellana y Cangas de Onís en 2027.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, propuso inicialmente en julio permitir la pesca únicamente hasta que se capturase el primer salmón de cada cuenca y, a partir de ese momento, cerrar la pesca en ese río durante el resto de la temporada. Pero finalmente, el Gobierno autonómico ha optado por una veda total para 2027.

La medida llega después de una temporada que ha vuelto a evidenciar las dificultades de la especie para remontar los ríos asturianos. El Principado había reducido un 75% el cupo de capturas respecto a 2025, hasta un máximo de 154 ejemplares, pero ni siquiera se alcanzó ese límite. Según los datos trasladados por el Gobierno regional, se capturaron 108 salmones y otros cuatro fueron extraídos vivos.

El contraste con el pasado resulta llamativo. En 1969, los ríos asturianos registraron 6.893 capturas, según los datos históricos de la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial. Ahora, la región que durante décadas ha sido uno de los grandes referentes de la pesca del salmón en España se enfrenta a una situación que amenaza tanto a la especie como a las tradiciones y actividades económicas vinculadas a ella.

Pescadores divididos ante la decisión

La veda total no cuenta con el respaldo unánime de las asociaciones de pescadores, pese a que algunas de ellas llevaban meses reclamándola. La Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial defendió en julio la prohibición temporal tras cerrar la campaña con un mínimo histórico de capturas.

Sin embargo, la sociedad de pescadores Las Mestas del Narcea rechaza la prohibición en los términos planteados por el Principado. Según informó la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) este martes, la organización se siente ninguneada por la Administración regional, después de que se ignorasen sus propuestas para evitar una medida tan drástica.

Entre sus alternativas figuraba aumentar el cupo de ejemplares, pero su principal discrepancia está en que la prohibición también impide practicar la pesca sin muerte. Es decir, los pescadores podrían seguir lanzando sus cañas sin sacrificar los salmones, una fórmula que consideran compatible con la conservación de la especie.

Asturias se suma así a Galicia, País Vasco y Navarra, donde ya está prohibida la pesca del salmón. Cantabria, que este año apenas registró tres capturas, también estudia adoptar medidas similares.