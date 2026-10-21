Condenan a devolver 14.737 euros a una mujer que cobró siete años el subsidio en España y se jubiló en Perú

Una mujer tendrá que devolver 14.737,83 euros al SEPE después de que se descubriera que cobró de forma indebida el subsidio para mayores de 52 años en España, tras haber rescatado casi íntegramente su fondo de pensiones en Perú sin comunicárselo a la Administración. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la obligación de devolver ese dinero. La sentencia se puede leer aquí.

Todo comienza en diciembre de 2014, cuando la demandante, identificada en la sentencia como Otilia, accede a una jubilación anticipada en Perú y retira el 95,5% de sus aportaciones al sistema peruano. Es decir, en lugar de cobrar una pensión mensual, rescata casi todo su fondo de pensiones de una sola vez.

Rescató su pensión en Perú y lo ocultó al SEPE

En abril de 2015, ese dinero rescatado es transferido al exterior. Aunque la sentencia no especifica el país de destino, todo apunta a que se trata de España, ya que menos de un año después, en febrero de 2016, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le concede el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, con pagos desde el 15 de enero de 2016. La mujer lo solicitó sin comunicar al SEPE que ya se había jubilado en Perú y había rescatado el dinero. Entre 2016 y 2022 estuvo cobrando el subsidio de forma ininterrumpida, entre 4.900 y 5.200 euros al año.

Posteriormente, solicitó la pensión de jubilación en España, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al revisar su carrera de cotización, descubrió los datos de Perú mediante un certificado de la Seguridad Social peruana. El 16 de agosto de 2023, el INSS le denegó la jubilación por no reunir los 15 años de cotización exigidos, ya que las cotizaciones peruanas no podían computarse al haberlas rescatado.

La descubren y la obligan a devolver 14.737 euros

El 6 de febrero de 2024, el SEPE, avisado por el INSS, le comunica a la mujer la propuesta de revocación del subsidio para mayores de 52 años. La mujer presenta alegaciones, pero el 27 de marzo de ese mismo año el SEPE le revoca el subsidio y declara un cobro indebido de 14.737,83 euros. Esa cifra corresponde sólo al periodo no prescrito, del 6 de febrero de 2020 al 17 de noviembre de 2022.

El 14 de junio de 2024, la mujer pide fraccionar la deuda y el SEPE se lo concede ese mismo día. Seis días después, presenta una demanda ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Castellón. Ya en marzo de 2025, al no haber realizado ningún pago del fraccionamiento, la deuda pasa a la vía ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El 16 de junio de 2025, el Juzgado de lo Social nº 4 de Castellón desestima la demanda, y la mujer recurre en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. En su recurso alega que solicitó el retiro de la pensión peruana el 6 de octubre de 2021 y pide que la devolución se limite a lo cobrado desde esa fecha.

El TSJ de la Comunidad Valenciana confirma la sanción

El 1 de julio de 2026, el alto tribunal regional desestima el recurso por defectos de forma, pero añade que ella sabía y no comunicó que cobraba una jubilación en Perú desde 2014. Además, rechaza que el retiro de la pensión peruana en 2021 la libre de devolver lo cobrado: el problema no es esa pensión en sí, sino que nunca tuvo derecho al subsidio porque no reunía las condiciones para cobrarlo.

Así pues, esta mujer sólo tendrá que devolver 14.737,83 euros de los 35.617,03 euros que cobró indebidamente, ya que los 20.879,20 euros percibidos entre el 15 de enero de 2016 y el 5 de febrero de 2020 han prescrito.