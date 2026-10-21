El coste de la deuda francesa a diez años supera el 5%, su nivel más alto desde 2002

La situación financiera de Francia y la inestabilidad política sigue tensionando los mercados. Así, la rentabilidad de la deuda pública francesa a diez años superó este miércoles el 5% en mitad de la sesión. De hecho, se trata de su nivel más alto desde 2002, en un contexto marcado por la preocupación de los mercados por el estado de las finanzas públicas del país.

La rentabilidad supera el 5%

El rendimiento de los bonos franceses a diez años alcanzó el 5,08% a las 11:05 horas. De esta forma, la cifra supone superar la barrera del 5%, un nivel que no se registraba desde hace más de dos décadas.

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La evolución de este indicador se produce mientras persisten las dudas sobre la situación presupuestaria de Francia. La rentabilidad de la deuda pública constituye una referencia para los mercados financieros, ya que refleja el rendimiento que exigen los inversores por adquirir estos títulos.

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El repunte se produce en un contexto de preocupación por las cuentas públicas francesas. La evolución de la deuda y la capacidad de las administraciones para gestionar sus compromisos financieros son factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de valorar los bonos soberanos.

En el caso francés, el dato del miércoles sitúa la rentabilidad a diez años en su máximo desde 2002, de acuerdo con la información facilitada.

Un indicador seguido por los mercados

Los bonos soberanos a diez años son una de las referencias habituales para analizar las condiciones de financiación de los Estados. Su rentabilidad fluctúa en función de la oferta y la demanda, las expectativas de los inversores y la percepción del riesgo asociado a la deuda de cada país.