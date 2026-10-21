"En el campo, sostenibilidad y rentabilidad tienen que ir de la mano"

El sector agroalimentario español afronta el reto de mejorar su competitividad, incorporar nuevas tecnologías y garantizar el relevo generacional. Estos desafíos centrarán parte del debate del Agroforo II de Libertad Digital, que reunirá en Tarancón (Cuenca) a expertos y representantes del sector para analizar cómo la tecnología y el acceso a la inversión pueden impulsar el desarrollo del campo español.

Con motivo de este encuentro, José Luis Serrano, director de Pymes de BBVA en España, aborda las necesidades de agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias, así como el papel de la financiación para favorecer la modernización, la sostenibilidad y la llegada de jóvenes emprendedores.

Pregunta (P): ¿Cuáles son, a su juicio, los tres grandes retos que definirán la evolución del sector agroalimentario en los próximos años?

Respuesta (R): Destacaría tres retos especialmente relevantes. Y lo haría partiendo de la dimensión que tiene hoy el sector: según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el agroalimentario tiene un peso cercano al 10% del PIB español, genera más de dos millones de empleos y las exportaciones superaron los 78.000 millones de euros en 2025.

El primero es seguir ganando en eficiencia y competitividad. Esto pasa por controlar mejor los costes, especialmente los energéticos, y optimizar recursos clave como el agua.

El segundo es avanzar en la transformación tecnológica y sostenible. Ya estamos viendo soluciones que permiten monitorizar cultivos mediante imágenes satelitales, controlar el riego con sensores o hacer seguimiento del ganado con collares inteligentes. La clave ahora es extender su adopción y conseguir que contribuyan de forma real a mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector.

Y el tercero, sin duda, es el relevo generacional. Incorporar jóvenes exige facilitar la inversión inicial, pero también ofrecer proyectos viables, profesionalizados, innovadores y con capacidad de crecer.

Los tres retos están muy conectados. Cuanto más eficiente, tecnológico, sostenible y rentable sea el sector, mayor será su capacidad para competir, internacionalizarse y atraer nuevas generaciones.

P: ¿Cómo está viviendo el sector esta transformación acelerada por la tecnología en su día a día?

R: La tecnología está cambiando de forma muy concreta la manera de producir, transformar, distribuir y gestionar en toda la cadena agroalimentaria. Hoy hay más información disponible y más capacidad para anticiparse, planificar y tomar decisiones con mayor precisión.

Lo vemos en ámbitos muy distintos: desde la agricultura de precisión y la automatización de procesos industriales hasta una mayor trazabilidad de los productos, una mejor gestión de inventarios o una previsión más ajustada de la demanda.

Y ahí es clave el papel de todo el ecosistema: productores, cooperativas, industria, distribución, empresas tecnológicas, administraciones y entidades financieras. Todos tienen un papel para facilitar esa adopción y conseguir que la innovación llegue al conjunto de la cadena, sea cual sea el tamaño de la empresa y su nivel de digitalización.

P: ¿Qué papel quiere jugar BBVA en esa transformación del sector agroalimentario?

R: Nuestro objetivo es que nos vean no solo como un banco, sino como un socio que acompaña y ayuda al sector a convertir sus retos en oportunidades de crecimiento.

Para hacerlo, lo primero es entender bien cada proyecto. La financiación es una parte muy importante, pero nuestro papel va mucho más allá. Por eso contamos con equipos especializados en el sector, que conocen la actividad, la estacionalidad de los ingresos, los momentos clave de inversión y los riesgos que hay que gestionar.

A partir de ahí, podemos acompañar a nuestros clientes en distintas etapas, desde el inicio de un proyecto hasta su crecimiento, modernización, digitalización, transición hacia modelos más sostenibles o internacionalización.

P: El sector agroalimentario es muy heterogéneo, desde grandes cooperativas hasta pequeños autónomos. ¿Cómo adapta BBVA su oferta a realidades tan distintas?

R: Precisamente porque el sector agroalimentario es tan diverso, no podemos aplicar la misma solución a todos. No tiene las mismas necesidades una explotación agraria, una empresa ganadera, una cooperativa, una industria de transformación, una empresa de distribución o un pequeño autónomo.

Por eso analizamos cada negocio y entendemos cómo funciona su actividad: sus flujos de caja, su estacionalidad, sus necesidades de inversión y los riesgos que tiene que gestionar. A partir de ahí, adaptamos las soluciones a cada realidad, desde financiación de circulante para el día a día hasta financiación a más largo plazo para modernizar instalaciones, invertir en maquinaria, mejorar la eficiencia energética, optimizar el uso del agua o incorporar tecnología.

Y lo hacemos combinando conocimiento especializado del sector agroalimentario y una fuerte presencia en el territorio, especialmente en las zonas donde esta actividad tiene mayor peso.

P: ¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial en una explotación agraria y cómo ayuda BBVA a agricultores y ganaderos a incorporarla en su día a día?

R: La inteligencia artificial puede aportar valor tanto en la propia explotación como en la gestión del negocio.

Por ejemplo, ya existen herramientas capaces de analizar imágenes satelitales para conocer el estado de los cultivos, detectar anomalías o estimar variables como el contenido de agua, la biomasa o incluso hacer estimaciones relacionadas con la producción. Todo eso permite disponer de más información y tomar decisiones con mayor anticipación.

Pero su aplicación va más allá. También puede ayudar a automatizar tareas administrativas, analizar información, preparar documentación o resumir datos, liberando tiempo que el profesional puede dedicar a gestionar su actividad.

Y ahí es donde BBVA quiere jugar un papel importante. Por un lado, facilitamos la financiación necesaria para realizar inversiones en tecnología, maquinaria o equipamiento. Y, por otro, ponemos a disposición de nuestros clientes herramientas y servicios que les permiten avanzar en su propia digitalización, especialmente a las pequeñas empresas que no siempre tienen los mismos recursos.

Un ejemplo muy concreto es la inteligencia artificial. BBVA ha sido el primer banco en España en ofrecer a sus clientes pymes dos licencias gratuitas de ChatGPT Business durante un año, junto con contenidos formativos para facilitarles ese primer contacto con la herramienta.

Además, estamos impulsando acuerdos con agrotechs especializadas para acercar nuevas soluciones que respondan a necesidades concretas de agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias.

En definitiva, buscamos que el acceso a la tecnología no sea una barrera, sino que cada empresa pueda incorporarla de acuerdo con sus necesidades y su momento, y convertirla en una herramienta útil para su día a día.

P: ¿Cómo está adaptando BBVA sus soluciones de financiación a las necesidades específicas de agricultores y ganaderos?

R: Lo importante es que la financiación tenga en cuenta cómo funciona realmente cada actividad. En agricultura y ganadería, los ingresos están muy vinculados a campañas, cosechas y ciclos productivos y, por tanto, no se distribuyen de forma lineal a lo largo del año. La financiación tiene que adaptarse a esa realidad y a la capacidad de generación de ingresos de cada negocio.

Si la estructura de pagos no tiene en cuenta esa realidad, puede generar tensiones de tesorería innecesarias e incluso condicionar la viabilidad del proyecto.

Por poner un ejemplo, el Préstamo Agrario Online responde precisamente a esa necesidad, con una estructura de pagos trimestrales que puede encajar mejor con la dinámica de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, permite realizar la contratación de forma digital, de manera sencilla y sin necesidad de desplazarse.

Al final, no se trata simplemente de ofrecer financiación, sino de estructurarla de una forma que tenga sentido para cada actividad, facilite la gestión de la tesorería y permita abordar las inversiones necesarias con mayor flexibilidad.

P: ¿Cómo se puede hacer compatible la exigencia de sostenibilidad medioambiental con la rentabilidad de las explotaciones?

R: Creo que cada vez más empresas y explotaciones del sector están entendiendo que avanzar en sostenibilidad no es solo una cuestión medioambiental. También es una forma de ganar competitividad, reducir costes y tener más estabilidad en un entorno energético cada vez más exigente.

Muchas de las inversiones que permiten avanzar en esta dirección tienen además un impacto directo en el negocio. La mejora de la eficiencia energética, la modernización de maquinaria, la mejora de los sistemas de climatización o la instalación de autoconsumo solar, por ejemplo, pueden reducir consumos y ayudar a amortizar la inversión en un plazo razonable.

Por eso, creemos que sostenibilidad y rentabilidad tienen que ir de la mano. Y ahí el papel de entidades como BBVA es ayudar a que esa transición sea viable y tenga sentido económico para cada proyecto, con financiación, conocimiento y acompañamiento especializado.

P: ¿Qué tipo de inversiones sostenibles está acompañando BBVA en el sector?

R: Estamos acompañando inversiones muy diversas, desde proyectos de eficiencia energética y energías renovables, incluido el autoconsumo, hasta la modernización de instalaciones, la movilidad sostenible o iniciativas relacionadas con una gestión más eficiente de los recursos.

A partir de ahí, nuestro papel es ayudar a cada empresa a identificar qué oportunidades tiene, qué soluciones encajan mejor en su proyecto y qué ayudas o programas de apoyo puede aprovechar, tanto a nivel europeo como nacional. Y, una vez definido el proyecto, facilitar la financiación necesaria para llevarlo a cabo.

Además, contamos con herramientas digitales que ayudan a las empresas a conocer mejor su impacto. Por ejemplo, BBVA fue el primer banco en España en lanzar una funcionalidad que permite a sus clientes medir su huella de carbono.

Al final, buscamos que la sostenibilidad se traduzca en proyectos viables que mejoren la eficiencia y la competitividad de las empresas del sector.

P: ¿Qué está haciendo el banco para atraer a jóvenes hacia una actividad que necesita relevo generacional urgente?

R: Para muchos jóvenes, una de las principales barreras para incorporarse al sector es afrontar la inversión inicial, ya sea para poner en marcha un proyecto propio o dar continuidad a una actividad existente.

Por eso, en BBVA contamos con soluciones específicas para jóvenes que apuestan por el sector agroalimentario, pensadas para facilitar ese primer paso y ofrecer mayor flexibilidad en términos de coste, plazos y garantías.

Pero el relevo generacional no va únicamente de facilitar financiación. También se trata de hacer más sencillo el camino para quienes deciden emprender. En ese sentido, por ejemplo, hemos desarrollado una solución 100% en remoto que acompaña al emprendedor durante el proceso de constitución de su empresa, centralizando las gestiones en un único espacio y permitiéndole saber en todo momento qué ha completado, qué tiene pendiente y cuál es el siguiente paso. Con ella hemos reducido en un 90% el tiempo necesario para completar los trámites bancarios iniciales, sin desplazamientos a oficinas ni esperas.

Y ese acompañamiento continúa después, cuando quiere crecer, modernizarse o digitalizarse, avanzar hacia modelos más sostenibles o abrirse a nuevos mercados.

Porque el verdadero reto no es solo incorporar jóvenes al sector, sino ayudarles a poner en marcha proyectos viables, profesionalizados y con futuro.

P: ¿Qué papel puede jugar el sector agroalimentario para frenar la despoblación del medio rural y cómo contribuye BBVA a generar nuevas oportunidades en estos territorios?

R: El sector agroalimentario juega un papel tractor, porque su actividad va mucho más allá de generar empleo directo. En torno a él se articula una cadena de valor que incluye cooperativas, industria, distribución, proveedores y otros servicios, que contribuyen a mantener la actividad económica en el territorio.

El reto es conseguir que esa actividad tenga continuidad y genere nuevas oportunidades, para que el medio rural sea también un lugar donde emprender, trabajar y desarrollar un proyecto de vida.

En BBVA queremos contribuir a ese objetivo. Hace un año pusimos en marcha una iniciativa específica para autónomos, emprendedores y pequeñas empresas de municipios de menos de 5.000 habitantes. Hasta ahora, hemos apoyado más de 4.600 proyectos, con una financiación superior a 210 millones de euros. Y solo en el segundo trimestre de 2026, el número de operaciones creció un 84% respecto al mismo periodo del año anterior.

Pero más allá de las cifras, lo importante es ayudar a que quienes quieren emprender o mantener un negocio puedan hacerlo también en los municipios más pequeños. Para ello, además de financiación, ofrecemos herramientas de gestión, soluciones de digitalización y gestores que conocen la realidad de cada territorio.

Porque cada nuevo comercio, explotación agraria, empresa familiar o proyecto emprendedor contribuye a fortalecer el tejido empresarial, crear empleo y generar oportunidades. Y eso es clave para que el medio rural mantenga su actividad y tenga más opciones de futuro.