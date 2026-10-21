Golpe del Supremo a Hacienda: le obliga a visitar las viviendas que va a tasar y no usar sólo Google Maps o el catastro

El Tribunal Supremo ha puesto coto a las prácticas de Hacienda al rechazar que pueda tasar un inmueble atendiendo sólo al catastro, a imágenes de Google Maps o a fotografías aéreas, y establece que es preciso visitarlo y examinarlo también por dentro, lo que implica una visita física del perito. Aquí se puede ver la sentencia.

Hace casi un año contamos en este medio que el Tribunal Supremo había admitido un recurso en el que se cuestionaba si la Administración tributaria podía actuar de esta forma. Gracias a ese recurso, el Tribunal Supremo ha decidido ahora rechazar estas actuaciones.

Será necesario personarse en el inmueble

En concreto, el Tribunal Supremo ha dicho que "cuando la administración ha escogido como procedimiento de valoración el dictamen de peritos, resulta necesario, con carácter general, la inspección ocular in situ personal y directa del inmueble por parte del perito". Esa visita, añade, "debe implicar, de manera necesaria e inexorable, tanto el examen del exterior como del interior del inmueble". "Se busca, así, garantizar el acierto en la singularización de la valoración y, con ello, una suficiente motivación de la resolución", explica la sentencia, que insiste en que "la regla general debe ser la realización de la misma, pues así lo exige la buena praxis pericial".

El alto tribunal sostiene que sólo "con carácter excepcional, y solo en casos muy concretos" puede omitirse la visita, y siempre que la Administración lo justifique "mediante datos contrastados, justificados y objetivos en el expediente de valoración". Y advierte: "El que la Sala admita la posibilidad de que, en determinados casos, pueda motivarse que la visita es innecesaria, no quiere decir que baste con cualquier motivación para eludir la visita del perito al interior del inmueble".

El catastro o Google Maps no son suficientes

En cuanto al uso de herramientas como el catastro o Google Maps, desde el Tribunal Supremo dicen que "no parece razonable sostener que la visita es innecesaria acudiendo a los datos catastrales que no son individualizados o a una 'street view' obtenida de Google Maps. No es que la información catastral no sea relevante, pero no es suficiente para obtener una valoración singular".

Sobre la foto de Google, explican que es una imagen "que resulta claramente insuficiente y que nada dice sobre el estado interno del inmueble. Máxime cuando se aportan informes periciales que hacen referencia al mal estado interno del inmueble, sosteniendo que es necesaria una reforma integral del mismo para hacerlo habitable". Y recuerdan que "la exigencia de la visita personal por parte del perito no es un capricho, sino que, lejos de ello, obedece a la finalidad buscada por la norma que no es otra que la valoración individualizada del inmueble".

Que el perito visite el inmueble "no es un capricho"

También señalan que obligar al contribuyente a recurrir a una tasación pericial contradictoria, "de costoso e incierto resultado", sin conocer siquiera las razones de la valoración de Hacienda, "colocaría a los ciudadanos en una evidente situación de indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos de la Administración". Y añaden que "el reconocimiento de derechos al contribuyente no puede traducirse en una disminución de los estándares de conducta exigibles conforme al principio de buena Administración".

De esta forma, el Tribunal Supremo obliga a la Administración a realizar, como regla general, una tasación in situ, sin limitarse a utilizar herramientas como el catastro o Google Maps, ya que estas no son suficientes para conocer el valor real de los inmuebles que se quieren tasar.