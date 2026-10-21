Los trabajadores españoles pagan un 18% más de impuestos y ganan un 4% menos con Sánchez

El trabajador que cobra el salario medio paga más y puede comprar menos. Entre el primer trimestre de 2018 y el segundo de 2026, la factura de IRPF y cotizaciones que soporta directamente ha aumentado un 17,6% en términos reales, mientras su salario neto ha perdido un 3,8% de poder adquisitivo. El balance del periodo que abarca prácticamente los Gobiernos de Pedro Sánchez deja una brecha contundente: los descuentos de la nómina crecen incluso después de descontar la inflación, pero el dinero disponible para gastar y ahorrar retrocede.

Así lo recoge el informe El sacrificio fiscal de los contribuyentes españoles, publicado por el Instituto Juan de Mariana y elaborado por quien firma estas líneas y Santiago Calvo López. El estudio conecta el deterioro de la nómina con un problema más amplio: la utilización de la distancia recaudatoria con Europa para justificar nuevas subidas tributarias, sin tener en cuenta que las familias españolas disponen de una renta inferior a la de los países con los que el Gobierno pretende equipararnos.

La comparación salarial parte de las series de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística, corregidas de estacionalidad y calendario. Sobre el salario bruto medio se estiman el IRPF y las cotizaciones correspondientes a un trabajador menor de 65 años, sin hijos ni discapacidad, con contrato indefinido y sin deducciones adicionales. Se trata, por tanto, de una simulación para un perfil concreto, que permite seguir la evolución de la carga fiscal sobre una remuneración representativa.

El desglose muestra por dónde se escapa la mejora salarial. En el primer trimestre de 2018, el bruto medio ajustado ascendía a 1.909,66 euros mensuales. De esa cantidad, unos 249,47 euros correspondían al IRPF estimado y otros 121,26 euros a las cotizaciones del empleado. El resultado era un sueldo neto de 1.538,93 euros. En el segundo trimestre de 2026, el bruto alcanza los 2.464,45 euros, pero el IRPF asciende ya a 400,53 euros y las cotizaciones suman otros 160,19 euros. Los descuentos conjuntos pasan de 370,73 a 560,72 euros mensuales: un incremento nominal del 51,2%.

El sueldo neto queda así en 1.903,73 euros. La cantidad ingresada en la cuenta bancaria aumenta un 23,7%, pero los precios avanzan un 28,6% entre marzo de 2018 y junio de 2026. Para conservar el poder adquisitivo inicial, aquellos 1.538,93 euros deberían haberse convertido en unos 1.979,07 euros mensuales. Faltan 75,34 euros al mes, equivalentes a unos 904 euros anuales en doce mensualidades. El trabajador recibe más euros, pero dispone de menos capacidad para afrontar sus gastos. El contraste con el salario bruto permite identificar el golpe fiscal. Antes de descuentos, la remuneración ha aumentado un 29,1%, ligeramente por encima de la inflación acumulada. En términos reales, la mejora se limita al 0,4%. Sin embargo, después de descontar IRPF y cotizaciones, ese pequeño avance se transforma en una caída del 3,8%. La mayor carga sobre la nómina absorbe la recuperación del bruto y sitúa el poder adquisitivo por debajo del nivel de partida.

La inflación también engorda el IRPF

El principal responsable del aumento de los descuentos es el impuesto sobre la renta. La cuota mensual estimada de IRPF crece un 60,6% en euros corrientes y un 24,8% después de descontar la inflación. Su tipo efectivo pasa del 13,1% al 16,3% del salario bruto. Al añadir las cotizaciones del empleado, la parte de la remuneración destinada a ambas partidas sube del 19,4% al 22,8%. Hacienda y la Seguridad Social se quedan con una proporción creciente de un sueldo que apenas ha conseguido seguir el ritmo de los precios.

Una parte central de este mecanismo es la progresividad en frío. Cuando los salarios suben para compensar el encarecimiento de la vida, la falta de actualización de los tramos y mínimos del IRPF permite elevar el gravamen efectivo sin necesidad de anunciar una subida de tipos. El contribuyente puede acabar pagando un porcentaje mayor de su renta aunque su capacidad de compra permanezca estancada. La inflación castiga así por partida doble: encarece el consumo y facilita que el fisco absorba una mayor parte de la nómina.

El informe ilustra este efecto comparando salarios de igual poder adquisitivo. Un sueldo de 18.000 euros brutos en 2026 equivale, según sus cálculos, a unos 14.290 euros de 2019. Sin embargo, la cuota estimada de IRPF pasa de 157 euros en el punto de partida a 624 euros en el actual: prácticamente se cuadruplica para una remuneración equivalente en términos reales. En los ejemplos correspondientes a salarios actuales de 30.000 y 50.000 euros, el estudio cifra el aumento de la factura anual en 892 y 1.552 euros, respectivamente.

A este arrastre fiscal se suma el incremento de las cotizaciones. La aportación del trabajador indefinido utilizada en la comparación era del 6,35% en 2018 y alcanza el 6,50% en 2026, incorporando el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El aumento se aplica sobre una base salarial mayor y se acumula al encarecimiento del IRPF. El resultado conjunto es ese incremento real del 17,6% en los descuentos soportados directamente por el empleado, mientras su remuneración neta pierde poder adquisitivo.

El deterioro de la nómina coincide con una expansión de la recaudación que supera la evolución europea. Según la comparación que recoge el IJM con datos de Eurostat, entre 2019 y 2024 la presión fiscal española aumentó 2,3 puntos de PIB, mientras la media comunitaria retrocedió seis décimas. El IRPF explica aproximadamente el 54% del incremento neto español. Esa proporción corresponde a la aportación del impuesto al aumento de la presión fiscal, dentro de la cual opera, entre otros factores, la progresividad en frío.

La tesis de la 'armonización con Europa' se vuelve contra Sánchez

El Ejecutivo suele presentar la menor recaudación española respecto al promedio comunitario como prueba de que existe margen para elevar los impuestos. El informe cuestiona esa conclusión: comparar exclusivamente los ingresos públicos como porcentaje del PIB deja fuera la capacidad económica de quienes los pagan. Un país puede recaudar una proporción inferior de su producción y, al mismo tiempo, exigir un sacrificio considerable a sus contribuyentes si sus ingresos son menores.

Para incorporar esa diferencia, el estudio utiliza el índice de sacrificio fiscal de Frank, que divide la presión fiscal por la renta per capita. La lógica es sencilla: una misma carga agregada resulta más gravosa cuando se sostiene con una renta más reducida. Bajo esta metodología, España registra un índice de 11,43, frente al 10,61 de Francia, el 7,98 de Suecia, el 7,89 de Alemania, el 6,98 de Dinamarca y el 6,32 de los Países Bajos. La comparación con las economías europeas más prósperas cambia de signo cuando se tiene en cuenta el nivel de renta.

Las diferencias son significativas. El índice español supera aproximadamente en un 45% al alemán, en un 43% al sueco, en un 64% al danés y en un 81% al neerlandés. Frente a Francia, el exceso ronda el 8%. Son resultados de un indicador agregado, no porcentajes de la nómina individual, pero permiten poner a prueba el argumento político de que España debe elevar sus impuestos para parecerse a esos países: con esta medida, el sacrificio exigido a los españoles ya es superior.

El estudio traduce esa comparación a una presión fiscal equivalente. Partiendo del 37,3% del PIB que emplea para España en 2024, igualar el sacrificio fiscal alemán exigiría situar la ratio española en el 25,7%, unos 11,6 puntos menos. Para equipararla con Suecia, bajaría al 26%; con Dinamarca, al 22,8%; y con los Países Bajos, al 20,6%. Son equivalencias mecánicas del indicador, manteniendo la renta de referencia, que muestran hasta qué punto resulta incompleta una comparación basada únicamente en la recaudación sobre el PIB.

España ocupa el puesto decimocuarto de los Veintisiete en el índice de Frank. Por tanto, el problema no consiste en que encabece toda la clasificación comunitaria, sino en que soporta un sacrificio superior al de las economías más ricas que habitualmente se invocan para reclamar nuevas subidas. Pretender converger con su recaudación sin haber convergido con su prosperidad supone exigir a los españoles una carga mayor sobre una capacidad económica menor.

La carga sobre el empleo ya supera referencias europeas

La estructura de las cotizaciones refuerza este diagnóstico. Según los datos recogidos por el IJM, las aportaciones empresariales representan el 9,5% del PIB en España, frente al 7,1% de la media comunitaria. Las del trabajador, en cambio, se sitúan en el 3,2%, por debajo del 5,9% europeo. Centrarse solamente en lo que aparece descontado en la nómina deja fuera una parte sustancial de la imposición sobre el empleo: la que la empresa debe abonar adicionalmente para contratar y mantener al asalariado.

Esa diferencia importa porque las cotizaciones empresariales también condicionan el margen para elevar salarios y crear puestos de trabajo. La cuña fiscal incorpora ambas aportaciones, junto con el IRPF, y permite comparar el coste laboral con lo que finalmente recibe el empleado. El informe sitúa esta carga en torno al 41% para un trabajador soltero con salario medio. De cada 100 euros de coste laboral, alrededor de 41 corresponden a impuestos y cotizaciones, antes de considerar los tributos que después gravan el consumo.

La comparación familiar resulta igualmente reveladora. Para el perfil de pareja con dos hijos y ambos cónyuges en el salario medio analizado en el estudio, la cuña fiscal española supera la referencia europea desde alrededor de 2018 y la diferencia rebasa los dos puntos en 2025. La supuesta distancia con Europa que sirve para justificar nuevas exigencias recaudatorias ya se ha cerrado, e incluso invertido, en este indicador de tributación sobre el trabajo.

Mientras tanto, el coste laboral total ajustado de la serie utilizada en el anexo pasa de 2.558,15 a 3.339,08 euros mensuales entre 2018 y 2026, un incremento real del 1,5%. La empresa realiza un desembolso mayor en términos de poder adquisitivo, pero el salario neto estimado del trabajador compra un 3,8% menos. Los otros costes laborales del INE incluyen conceptos adicionales a las cotizaciones empresariales, por lo que no pueden identificarse íntegramente con impuestos, aunque la divergencia entre coste y remuneración disponible queda claramente reflejada.

El balance sitúa el debate fiscal en el bolsillo del contribuyente. El salario bruto apenas mejora un 0,4% después de descontar la inflación, el neto pierde un 3,8% y la factura directa de IRPF y cotizaciones aumenta un 17,6%. A ese deterioro se añade un sacrificio fiscal superior al de Alemania, Francia o Suecia bajo la metodología empleada por el IJM. La convergencia que necesita el trabajador español es la de su renta y su poder adquisitivo; seguir elevando la carga sobre la nómina lo aleja de ambas.