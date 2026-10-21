El fuego de las calles de Francia que esconde la ruina en España

La torre del campanario de Limoges cayendo presa de las llamas en los terribles disturbios de Francia es ya un símbolo de la decadencia de la vieja Europa. Un continente unido para comerciar en sus orígenes, que ha devenido en un mastodonte burocrático al servicio de la ideología woke que ha terminado destrozándola.

Los salvajes que rompen, saquean, incendian y destrozan no lo hacen en defensa de Europa ni de los europeos. Al abrigo de paguitas y subvenciones que procuran los impuestos de aquellos a quienes saquean, protestan a mayor gloria de intereses oscuros disfrazados de quejas por la inflación, la dificultad de acceder a una vivienda y la escasez salarial.

Y en España, donde los salvajes de momento sólo han demostrado su hedionda capacidad de infestar el kilómetro cero, esa misma izquierda ha aprovechado para disculpar al número uno de sus huestes: Pedro Sánchez.

Si en Europa protestan por la vivienda, por los bajos salarios y por la subida de precios, en España aplauden a Sánchez y le disculpan de esos mismos males en suelo patrio. Su razonamiento es el siguiente: si el acceso a la vivienda, la inflación y los salarios son problemas comunes en el resto del continente, el presidente del Gobierno poco o nada tiene que ver con ellos. Pequeño problema: en España, los salarios reales caen mientras en Francia sólo se estancan, la inflación se dispara mientras en Francia sólo sube, y el acceso a la vivienda se ha vuelto completamente imposible, mientras en Francia sólo se han empezado a ver las dificultades.

Los números cantan y sólo Sánchez y sus políticas empobrecedoras entonan la triste melodía de la pobreza. Entre los años 2018 y 2026 la inflación acumulada en España ha sido superior al 22%, mientras que en Francia ha estado más cerca del 16%; la cesta de la compra se ha encarecido más de un 40% en nuestro caso, mientras que en el país vecino el encarecimiento ha sido poco más del 30%.

Más aún: aquí la vivienda en alquiler ha disparado los precios en este periodo entre el 40 y el 45%, mientras que al otro lado de los Pirineos han subido en el entorno del 15%; y la venta de vivienda también se ha encarecido algo menos del 40% en España mientras que en Francia se ha quedado más cerca del 20%. Y en cuanto a los salarios reales, los españoles hemos perdido 2,5 puntos, mientras que los de los franceses se han estancado o subido ligeramente, poco más del 1%.

¿Detrás de estas cifras? Todo lo que a Sánchez le hace sentirse orgulloso de ser zurdo: la ley antidesahucios, el gasto público disparado, el desenfreno recaudatorio, las leyes contra la propiedad, la inseguridad jurídica, el déficit crónico y un mercado de trabajo inoperante.

¿Fuego en las calles? No. Yesca en los bolsillos. Una yesca que lleva las siglas de siempre, las del socialismo, y las iniciales de Pedro Sánchez. Esperemos que las llamas en España no lleguen a quemar las urnas y éstas terminen ofreciendo una oportunidad para los españoles. La prosperidad no volverá sola, necesitamos invocarla. De no hacerlo… la Argentina de Perón y la Venezuela de Chávez serán nuestro horizonte.