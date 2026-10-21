Moeve prolonga sus descuentos en carburantes hasta final de año

Moeve ha decidido prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre su campaña comercial Estamos contigo. A través de esta iniciativa, los conductores particulares adscritos a su plataforma de fidelización, Moeve Gow, continuarán acumulando diez céntimos por litro en forma de saldo durante sus repostajes, lo que representa duplicar la ventaja ordinaria que facilita habitualmente la compañía en sus estaciones de servicio.

La energética puso en marcha esta promoción a mediados del pasado mes de septiembre con el propósito de ofrecer un alivio frente al coste sostenido de los carburantes. Según ha detallado la propia empresa, los miembros de este programa que aprovechen al máximo las diferentes bonificaciones asociadas podrán acumular un ahorro de hasta 40 céntimos por cada litro suministrado. De este modo, un automovilista que efectúe una carga completa de 50 litros podrá sumar hasta 20 euros de saldo para canjear en futuras visitas o compras en la red de establecimientos de la marca.

El vicepresidente ejecutivo de Mobility en Moeve, Pierre-Yves Sachet, ha enmarcado la prolongación de la medida en las dificultades que atraviesan los bolsillos de las familias. "Ante un contexto que sigue marcado por los elevados precios de la energía y los combustibles, hemos decidido ampliar nuevamente nuestra campaña de descuentos para continuar apoyando a nuestros clientes", ha afirmado el directivo a través de un comunicado.

La iniciativa también contempla un tratamiento específico para el tejido productivo y los trabajadores autónomos. Quienes gestionan flotas o vehículos comerciales a través del canal profesional Moeve pro direct mantendrán un descuento directo de diez céntimos por litro de combustible durante idéntico periodo temporal. Con esta política, la petrolera busca apuntalar la competitividad del sector del transporte por carretera ante las presiones inflacionarias y fiscales que afectan de forma recurrente a sus costes de explotación.