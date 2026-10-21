El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llegado este miércoles a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid para reunirse con el catedrático de Economía, Jesús Huerta de Soto, en medio de un importante dispositivo policial y de las protestas de grupos de izquierda radical.

El campus de Vicálvaro ha quedado acordonado y rodeado de agentes de Policía, seguridad privada y efectivos del departamento de seguridad argentino para garantizar la integridad del presidente, que ha sido el invitado de honor en la apertura de la décima Conferencia Anual que celebra el profesor sobre Economía Austriaca.

La visita ha estado empañada por las protestas e insultos de los manifestantes, que han coreado consignas como "Milei, fascista, estás en nuestra lista" y han exigido su salida de la universidad. La concentración, en la que se han reunido más de un centenar de miembros de izquierda radical, se ha producido dentro del recinto universitario, pero a una distancia prudencial del salón donde se celebraba el acto.

Javier Milei llega a la URJC para su ponencia con Huerta de Soto y es recibido con protestas y gritos de colectivos de izquierda radical. pic.twitter.com/ciW61AYLii — Libertad Digital (@libertaddigital) October 21, 2026

Así, mientras Milei acudía a un encuentro académico para defender las ideas de la libertad, sus detractores pretendían impedirle hablar en este espacio universitario. Eso sí, la ponencia del presidente argentino ha sido hermética por parte de la organización, que no ha dejado acceder como oyentes ni a la prensa.

Milei y Huerta de Soto, una relación larga

La relación entre Milei y Huerta de Soto es larga y de sobra conocida por sus seguidores. El presidente argentino ha reconocido en numerosas ocasiones la influencia del catedrático español en su conversión al liberalismo.

Huerta de Soto es una referencia en la Escuela Austríaca de Economía y Milei ha hecho de muchos de sus principios seña de identidad de su proyecto político, con una apuesta por reducir el peso del sector público y combatir el déficit y la inflación.

La visita a la URJC sirve así de escaparate para una corriente de pensamiento que pretende acabar con el consenso dominante entre la izquierda: más gasto público, más impuestos, intervención de los mercados y la utilización de la regulación como herramienta para dirigir la actividad económica y a los ciudadanos.

La izquierda protesta contra el presidente argentino

Como suele ser habitual en estos actos, en la concentración de protesta contra Milei no han faltado las banderas de Palestina o de la República. Miembros de Podemos, como Ione Belarra, tampoco han querido perderse la cita para atacar a Milei.

Durante la jornada, los manifestantes también han centrado sus insultos en Isabel Díaz Ayuso, a la que también han puesto la etiqueta de "fascista" y "reaccionaria". Entre los cánticos contra Milei, también han coreado: "Sionista", "basura" o "vos sois la dictadura".

El presidente argentino tiene este miércoles una apretada agenda en Madrid. Esta mañana, Milei ha acudido a un desayuno de Nueva Economía Fórum en el Casino, donde ha calificado a Sánchez como "dictador". Esta tarde se reunirá con la presidenta Isabel Díaz Ayuso.