Un magnate argentino renuncia a sus acciones en La Séptima días antes de su estreno

Cada vez queda menos para el lanzamiento de La Séptima, el nuevo canal de la TDT, que se estrenará el jueves 5 de noviembre, y ya vamos conociendo quiénes se reparten su propiedad. Según El Confidencial, uno de ellos es José Luis Manzano, un empresario argentino que ha renunciado a ejercer la opción de compra sobre el 20% de las participaciones que le correspondía, adicional al 25% que ya había adquirido. De esta manera, Manzano tendrá el 25% del capital de La Séptima; Andrés Varela Entrecanales, el 65%, y José Miguel Contreras, consejero delegado, el 10% restante.

Según desvela Arranz, la decisión del empresario argentino se produce después de que manifestara tanto en su entorno personal como dentro de la cadena su preocupación por el excesivo sesgo ideológico del proyecto televisivo, de tendencia izquierdista. En paralelo, Manzano pasaría a invertir en el grupo empresarial del periodista español Javier Negre, llamado Right News Media.

Un empresario peronista renuncia al 20% de La Séptima

Para quien no conozca a José Luis Manzano, fue ministro del Interior de Argentina con el Gobierno del peronista Carlos Menem entre agosto de 1991 y diciembre de 1992, además de diputado nacional por el Partido Justicialista (fundado por Juan Domingo Perón) entre 1983 y 1989. Posteriormente, Manzano se ha convertido en un empresario de renombre, con inversiones en sectores como la energía, la minería, los servicios públicos, los medios de comunicación y las infraestructuras.

En 2026 adquirió, junto a la suiza Mercuria y a través de su grupo Integra Capital, los activos de Raízen en Argentina por 1.420 millones de dólares, operación que incluye cerca de 900 gasolineras Shell y la refinería de Dock Sud. En el ámbito audiovisual, es copropietario del Grupo América y en octubre de 2025 entró, junto a otros empresarios, en el accionariado de Telefe, la principal cadena de televisión argentina, comprada a Paramount por unos 95 millones de dólares. Se estima que posee un patrimonio de entre 800 y 1.500 millones de dólares. En La Séptima tendrá una participación del 25%.

Andrés Varela controlará el 65% de La Séptima

Por otro lado, tenemos al español Andrés Varela Entrecanales, que pertenece a la familia Entrecanales, propietaria de Acciona. En su caso, lleva cuarenta años dedicado al sector audiovisual y fue uno de los fundadores de la productora Globomedia. También ha sido consejero de La Sexta y ha presidido The Pool, una empresa dedicada a la gestión de talento y la producción televisiva. Fue consejero de Prisa entre junio de 2022 y mayo de 2026, y actualmente es el administrador único de Siete, la sociedad propietaria de La Séptima, de la que controlará el 65% del capital.

En tercer y último lugar, tenemos a José Miguel Contreras, que ha trabajado en medios como Radio 3, Telemadrid y Canal+. También fue uno de los principales impulsores de La Sexta, de la que fue consejero delegado entre 2006 y 2012. Desde febrero de 2024 fue director de Contenidos de Prisa Media, hasta que en febrero de 2025 fue despedido por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian. Ahora, además de consejero delegado, tendrá el 10% de La Séptima.