Alarma en Francia: la prima de riesgo roza los 180 puntos y alcanza niveles máximos desde 2011

Los problemas financieros del Gobierno francés siguen tensionando los mercados financieros y han disparado los rendimientos de los bonos a diez años franceses y, con ello, el diferencial con respecto a los bonos alemanes. Así lo confirma un análisis elaborado por XTB, que confirma cómo la prima de riesgo ha alcanzado los 178 puntos básicos este jueves, mientras la rentabilidad del bono a diez años supera el 5%.

Todo ello se produce en un contexto marcado por la incertidumbre política, las dificultades para reducir el déficit y las protestas por el coste de la vida. De hecho, los analistas de XTB inciden en que estas tensiones recuerdan a los episodios de la crisis de deuda soberana europea de 2011 y plantean interrogantes sobre el coste de financiación del Estado francés y las posibles consecuencias para el resto de Europa.

Desconfianza de los inversores

La prima de riesgo mide la rentabilidad adicional que los inversores exigen para comprar deuda de un país frente a otra considerada más segura. Así, en la eurozona, la referencia habitual es el bono alemán a diez años, conocido como bund. Según las cifras recogidas por XTB, el bono francés ofrece en estos momentos una rentabilidad del 5,07%, frente al 3,29% del alemán. Por tanto, la diferencia alcanza así los 178 puntos básicos.

Para Francia, el encarecimiento de la financiación supone un problema presupuestario. Cuando el Estado emite nueva deuda o refinancia vencimientos, puede tener que pagar intereses más elevados. El efecto no se traslada de inmediato al conjunto de la deuda ya emitida, pero puede aumentar progresivamente la factura financiera y reducir los recursos disponibles para otras partidas.

Precisamente, el deterioro de la deuda francesa coincide con un escenario político que dificulta la adopción de medidas para sanear las cuentas públicas. Las protestas por el coste de la vida y la posibilidad de nuevas movilizaciones aumentan la presión sobre el Gobierno, que debe conciliar las demandas de gasto con la necesidad de reducir el déficit.

Así las cosas, el organismo incide en que la referencia histórica más relevante es noviembre de 2011, durante la crisis de deuda soberana de la eurozona. Concretamente, el diferencial francés llegó entonces a alcanzar los 225 puntos básicos el 17 de noviembre de aquel año.