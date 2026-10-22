Condena en firme a UGT: el Supremo le obliga a devolver 18,3 millones a la Junta de Andalucía

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y ha dejado firme la obligación del sindicato de devolver a la Junta de Andalucía buena parte de los 18,3 millones de euros que esta le reclama (13,1 millones de principal y 5,2 millones de intereses de demora) por una subvención para cursos de formación profesional ocupacional concedida a principios de los años 2000. Dicha sentencia se puede leer aquí.

Esto tiene su origen en que la Junta de Andalucía revisó cómo había justificado el sindicato ese dinero y detectó numerosas irregularidades, por lo que en 2015 ordenó el reintegro. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó en 2023 casi la totalidad de esa resolución, y UGT-A acudió al Supremo con una única cuestión: los pluses salariales que pagaba a los formadores por encima de lo fijado en el convenio colectivo y que había cargado a la subvención.

UGT pagó pluses con la subvención

En su sentencia del 5 de octubre, el Supremo afirma que "tiene razón la representación procesal de la Junta de Andalucía cuando en su escrito de oposición al recurso de casación señala, respaldando el planteamiento de la sentencia recurrida, que el plus de retribución abonado voluntariamente por la empresa, por encima de [lo] previsto en el convenio, no puede tener la consideración de gasto que de manera indubitada [responda] a la naturaleza de la actividad subvencionada ni es un gasto que resulte estrictamente necesario para la realización de la actividad subvencionada".

El alto tribunal establece que una subvención de este tipo sólo puede cubrir los salarios mínimos legales o de convenio. Cualquier mejora salarial, como el "plus de actividad" que abonaba UGT-A, debe pagarla la entidad con cargo a sus fondos propios y no con dinero público, aunque esa retribución no supere el valor de mercado.

El Supremo obliga al sindicato a devolver el dinero

En este sentido, el Supremo hace suya la conclusión del TSJ andaluz de que "todo empresario privado es libre [de] mejorar el salario correspondiente según el convenio colectivo aplicable, pero habrá de hacerlo con cargo a sus fondos privados, y no los fondos públicos que representan una subvención, por lo que tales mejoras no son elegibles en los términos expresados en la LGS [Ley General de Subvenciones]". La sentencia crea jurisprudencia y será de aplicación a cualquier entidad que reciba subvenciones para formación.

El Tribunal Supremo afirma que "con el artículo 31.1, tanto en su redacción original como en la posterior de 2011, se pretende evitar un fraude en el uso de los fondos subvencionables que se dirigiría a que terceros se enriquecieran sibilinamente sin que existiera posibilidad de control. La causa de ser de este precepto no es otra que la de evitar que, por ejemplo, en materia de nóminas, la entidad subvencionada pueda decidir discrecionalmente el salario que abona a los empleados contratados con los fondos subvencionables, que recordemos que son fondos públicos que responden a una determinada finalidad".

La Junta se pronuncia "tendrán que buscar la forma de pagar"

Además, el Supremo recuerda las obligaciones que asume quien recibe una subvención pública: "Esta Sala ha sostenido reiteradamente que, con carácter general, debe exigirse al beneficiario de la subvención una conducta respetuosa con las obligaciones anejas a la ayuda que se le otorga y a la finalidad que le es propia".

Desde la Junta de Andalucía ya se han pronunciado sobre lo ocurrido. Es el caso de la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que ha señalado que el sindicato "tendrá que buscar la forma de pagar" los más de 18 millones que debe. "El Gobierno andaluz respeta, como no puede ser de otra manera, las sentencias judiciales, y la propia UGT ha reconocido que tiene que pagar. Esta condena corresponde a una etapa anterior, a una etapa negra, por desgracia, para Andalucía".

También se ha pronunciado el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que, mientras se dirigía al diputado del PSOE Mario Jiménez, ha dicho: "Habla usted de simulacro. Simulacro, no. Sentencia. Su manera de entender el diálogo social es la sentencia que ha tenido que recibir UGT por la manera en que ustedes entendían el diálogo social. 18 millones de euros que tiene que devolver. ¿Ese es el diálogo social, señoría?".