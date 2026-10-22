¿Cuánto IRPF de más pagas porque el Gobierno no te deflacte la tarifa? Lo que supone para un sueldo de 30.000 euros

Un trabajador con un sueldo de 30.000 euros paga hoy más IRPF que quien tenía ese mismo poder adquisitivo hace unos años. Así lo ha calculado un informe del Instituto Juan de Mariana del que se habló en Es Noticia, de esRadio, este pasado miércoles. Según ese estudio, un sueldo actual de 30.000 euros paga 892 euros más de IRPF al año que su equivalente de 2019 en poder adquisitivo.

El programa recogió además la explicación de uno de los autores del informe del Juan de Mariana y profesor de la Universidad de las Hespérides, Santiago Calvo. Según el informe, desde que gobierna Pedro Sánchez, los trabajadores españoles pagan un 18% más en impuestos, pero ganan un 4% menos por la inflación.

De cada 100 euros, 59 llegan al bolsillo

El informe también mide lo que se queda el Estado del coste total de un empleado, sumando el impuesto y las cotizaciones sociales. Según sus datos, la mayor mordida fiscal la sufren los trabajadores. De hecho, el Estado se queda con alrededor del 41% del coste laboral del trabajador medio. Entre IRPF y cotizaciones, de cada 100 euros que cuesta contratar a una persona apenas 59 llegan a su bolsillo. El estudio concluye que, con ese reparto, "el poder adquisitivo es cada vez menor".

Por su parte, Calvo explicó que "entre 2018 y 2026 vemos que el trabajador medio está pagando un 17,6% más de impuestos por no deflactar el IRPF". Añadió que "al mismo tiempo el sueldo del trabajador promedio ha caído en torno a un 3,8% menos".

Calvo tradujo la pérdida de poder adquisitivo a una cifra sencilla para cualquier bolsillo: "Lo que hace 8 años compraba con 100 euros hoy pues tiene en su cartera 96 euros". Es decir, el trabajador entrega a Hacienda una parte mayor de su sueldo y lo que le queda le da para menos en la compra, en las facturas o en el alquiler.

El informe sitúa a España por encima de varios países de su entorno. Según el estudio, el sacrificio fiscal en España es superior al de los contribuyentes de Alemania, Suecia, Dinamarca o Países Bajos.

El documento aporta también la evolución de la presión fiscal, que mide los ingresos públicos en relación con el tamaño de la economía. Según sus cálculos, entre 2019 y 2024 la presión fiscal española aumentó 2,3 puntos del PIB mientras la media comunitaria descendió 0,6 puntos. A ello se suman más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones bajo el mandato de Sánchez.

En cuanto a la recaudación, en el programa se señaló que Hacienda ganó el año pasado entre impuestos y cotizaciones casi 642.000 millones de euros, 50.000 más que el año anterior, mientras el trabajador pierde capacidad de compra. El mismo día, según recogió esRadio, el presidente del sector del gran consumo de AECOC, Ignacio González, ha pedido desde Sevilla una bajada de los impuestos energéticos y del IVA para mejorar la vida de la ciudadanía.