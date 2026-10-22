¿De qué han hablado Von der Leyen y Bill Gates en su reunión privada?

Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el magnate estadounidense y fundador de Microsoft, Bill Gates, mantuvieron una reunión privada a la que los medios de comunicación no tuvieron acceso y de cuyo contenido apenas ha trascendido información. Un día después, lo único de lo que disponemos es el mensaje que la propia von der Leyen publicó en su cuenta de X, y que compartió la cuenta oficial de la Comisión Europea:

Important conversation on AI with @BillGates and digital CEOs. We have to strike the right balance. Between the huge potential AI holds for our industry, healthcare, innovation and so much more. And its regulation, ensuring trustworthiness and our cyber security. This is why… pic.twitter.com/kcUF06mkIu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2026

"Importante conversación sobre IA con Bill Gates y directores ejecutivos digitales. Tenemos que lograr el equilibrio adecuado. Entre el enorme potencial que la IA tiene para nuestra industria, la salud, la innovación y mucho más. Y su regulación, garantizando la confianza y nuestra ciberseguridad. Por eso Europa tiene la Ley de la IA: para la innovación bajo control humano. Y continuaremos nuestro compromiso global para una mejor coordinación y estándares comunes. Para gestionar el rápido desarrollo de la IA en interés de la humanidad".

Por su parte, Bill Gates no se ha pronunciado sobre su reunión con la máxima responsable de la Comisión Europea. Sin embargo, en las últimas semanas el exdirector ejecutivo de Microsoft ha concedido varias entrevistas en las que se ha centrado en los riesgos de la inteligencia artificial y en la necesidad de regularla.

"La IA es más peligrosa que las armas nucleares"

Por ejemplo, en una entrevista con Vatican News del 13 de octubre, advirtió de que, "si se deja en manos del mercado [en referencia a la IA], las herramientas más capaces se desarrollarán primero para quien pueda pagar más, no para quien más las necesite. Esta tecnología es más peligrosa que las armas nucleares, pero tiene el potencial de ser más beneficiosa que la energía nuclear. Añadir controles de seguridad básicos prácticamente no nos resta velocidad y reduce considerablemente el riesgo".

Sobre los posibles peligros asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, Gates señaló que "es sorprendente cómo la gente del sector está expresando sus preocupaciones. Se trata de personas que compiten entre sí y discrepan en muchos temas, pero aquí coinciden: esto no es algo que la industria pueda autorregular; debe ser liderado por actores neutrales, principalmente los gobiernos. El problema es que la mayoría de los funcionarios gubernamentales no comprenden del todo cómo funciona la tecnología".

Pide a los gobiernos que regulen la IA

"Los líderes gubernamentales deben, en primer lugar, ponerse de acuerdo sobre los hechos fundamentales, que existen peligros y beneficios reales, y luego debatir los detalles de la respuesta. Necesitamos más expertos en IA dentro de los gobiernos, gobiernos que colaboren con la industria y gobiernos que trabajen conjuntamente, porque ningún país desea sufrir bioterrorismo ni un ciberataque que paralice su propia infraestructura", explicó Bill Gates.

En otra entrevista concedida a Reuters el pasado 15 de septiembre, Gates afirmó que "ningún gobierno del mundo está preparado para los cambios que la inteligencia artificial traerá a la sociedad. No creo que ningún gobierno esté tan involucrado en esto como debería; están muy rezagados en este tema".

Sobre la regulación de la IA, dijo que "hay todo tipo de películas en las que llegan extraterrestres y, por arte de magia, Estados Unidos, China y todos los demás se unen para resolver el problema. La IA es algo así como una inteligencia alienígena. Está aquí, y más nos vale hacer lo que se muestra en esas películas".

De esta forma, aunque desconocemos los detalles de la conversación que mantuvieron von der Leyen y Bill Gates, todo apunta a que el encuentro giró en torno a la regulación de la inteligencia artificial y la seguridad, tal y como viene defendiendo en los últimos tiempos el multimillonario estadounidense.