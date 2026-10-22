El cierre de Spoon, el emblemático chiringuito de Ceuta que no ha resistido la invasión

"El verano iba estupendo. Teníamos más turismo que nunca. Se veía más gente que nunca en la playa. Y de pronto, de estar llenos y con muchas reservas, pasamos a estar invadidos y tener el negocio a cero". Así explica Antonio Fernández, jefe de cocina del chiringuito Spoon, el impacto que ha tenido en la actividad del establecimiento la entrada masiva de ilegales que se registró en Ceuta a finales de julio.

El emblemático chiringuito —que abrió sus puertas hace más de 20 años, en el puerto deportivo— se trasladó hace quince años a la playa de La Ribera y se convirtió en un local de referencia para turistas y residentes. Hasta la avalancha de inmigrantes, albergaba eventos y celebraciones de todo tipo —desde cumpleaños y comidas de empresa a bodas—. Pasados los días 30 y 31 de julio, les anularon todo lo que tenían cerrado para 2026.

Su privilegiada ubicación, en una de las playas más concurridas de Ceuta —distinguida con Bandera Azul y situada junto a las Murallas Reales—, dista menos de tres kilómetros de la frontera con Marruecos. "Por aquí también entraban con flotadores", asegura Antonio en declaraciones a Libertad Digital. "Teníamos el chiringuito lleno", continúa, "pasamos a tener un 80% menos de facturación durante el día y una caída del 100% por la noche".

Una situación insostenible

"Se perdieron las copas de la tarde, las cenas y la caja que hacíamos hasta el cierre, ya de madrugada", añade. "Nosotros aguantamos un poquito más, por estar en el centro de la ciudad. Pero al final tuvimos que cerrar", sentencia Antonio. Hasta la invasión, en Ceuta había cuatro chiringuitos. Spoon era uno de los dos situados en la Bahía Sur. Los otros dos, que están en la playa del Chorrillo, apenas pudieron mantenerse abiertos unos días.

"El problema es que la gente no baja a la playa. No solo por la delincuencia, sino también por las enfermedades", nos indica. "Ellos (los ilegales) vienen, se asean en las duchas de la playa, se cambian allí, lavan su ropa… No invita a que vengan". Pese a lo que pudiéramos pensar, después de los desalojos de El Trampolín y Benítez ordenados por el Gobierno de cara a la visita de los Reyes, "la situación no ha cambiado demasiado".

"El otro día pasamos por allí y había diez inmigrantes durmiendo en la terraza del chiringuito", argumenta Antonio. "Tuvimos que levantarles, estaban con colchones y con sus cosas". No opusieron resistencia, comenta el jefe de cocina de Spoon a este periódico, pero la situación fue violenta. En realidad, explica, no sabían "cómo iban a reaccionar" cuando les pidieran que se marcharan.

Reabrirán, si se soluciona

La cuestión es que el chiringuito se vio abocado a cerrar y sus diez empleados se quedaron sin trabajo. "Ahora mismo estamos en ERTE, pero creo que vamos a ir en enero", señala el jefe de cocina de Spoon con cierta esperanza. A sus 58 años de edad, y trabajando desde hace 36 años, "es la primera vez que me quedo en paro". Le está costando sobrellevar la situación, nos reconoce.

"Gracias a Dios, tenemos 15 comuniones cogidas entre abril y mayo", exclama Antonio. Spoon era uno de esos chiringuitos bien montados —que responde más bien a los estándares de un beach club— que tenía negocio durante todo el año. "Agosto y septiembre siempre son meses muy buenos", comenta el jefe de cocina, "pero en Ceuta hay muchos meses de buen tiempo, y el local funciona".

De momento, hay que decir que funcionaba. La permanencia de miles de inmigrantes en la ciudad autónoma después de la avalancha ha acabado con el turismo y ha paralizado la actividad de centenares de negocios de Ceuta. Entre los más perjudicados, los de hostelería, los comercios y los del sector servicios. Muchos de ellos han terminado echando el cierre ante la ausencia de medidas del Gobierno para ayudarles a superar la crisis derivada de la invasión.