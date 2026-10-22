El Gobierno vuelve a escudarse en la "urgente necesidad" para aprobar sus medidas sociales electoralistas

Este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la batería de medidas sociales anunciadas el día anterior tras el Consejo de Ministros. Hablamos del real decreto ley "para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales" que avanza en la estrategia electoral gubernamental de los "martes sociales". Días en los que el Ejecutivo pretende aprobar medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el aumento en la cuantía de las pensiones de viudedad y de orfandad. Pero no sólo eso, también se amplían pensiones a colectivos y se anuncian nuevas ayudas millonarias para fomentar el alquiler asequible.

A partir de ahora las parejas que no estén casadas pero sí tengan hijos en común y que puedan acreditar que han convivido durante los dos últimos años, tendrán derecho a percibir la pensión de viudedad. Independientemente de que estén apuntadas en el registro de parejas de hecho. "La reforma persigue adecuar la regulación al principio de realidad social que inspira la evolución reciente de esta prestación y garantizar una protección efectiva a quienes mantienen una convivencia estable y acreditada", reza el texto publicado en el BOE. También se incrementan las pensiones de orfandad causadas tras el fallecimiento de la madre a causa de violencia contra la mujer, pero "siempre y cuando las personas huérfanas se hallen en una situación equiparable a la orfandad absoluta". Esto último no fue explicado por la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros, que quiso quedarse en el anuncio general.

Así mismo el Gobierno ha aprobado mejoras en el régimen jurídico del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, vigente desde 2008, para proteger a los menores frente al incumplimiento de obligaciones alimentarias judicialmente reconocidas. De tal manera que se triplica la cuantía máxima del anticipo de la Seguridad Social, elevándola de 100 a 300 euros mensuales. También la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave sufre mejoras en dos direcciones. La primera es que se puede alargar en el tiempo, más allá de los 26 años de los hijos si se cumplen los requisitos. Pero además la prestación -hasta ahora pensada para compensar la pérdida de ingresos cuando un progenitor se ha reducido al menos en un 50% la jornada para el cuidado de la persona enferma- será superior al cambiar el método de cálculo y no depender de esa reducción. En la actualidad hay 19.650 procesos en vigor y la mayor parte de este tipo de prestaciones reconocidas se dirigen a mujeres.

El problema de las medidas aprobadas incrementarán el gasto estructural de la Seguridad Social ya que no se trata de un desembolso puntual. Aun así, se desconoce el alcance económico de las mismas. Pese a ello, el Ejecutivo se ampara en la utilización electoral del real decreto ley al considerar todas las medidas urgentes. El BOE publica que "la extraordinaria y urgente necesidad queda más que justificada en la aprobación de este real decreto-ley". Por ejemplo en el caso de la incorporación de la incapacidad temporal para las mujeres con "trastorno menopáusico secundario codificado" lo justifica diciendo: "Las reformas introducidas en el ámbito de la incapacidad temporal resultan inaplazables para dar respuesta a nuevas realidades sociales y sanitarias de especial incidencia en la capacidad laboral. La ausencia de una regulación específica adecuada compromete la efectividad de la acción protectora del sistema y puede generar situaciones de desprotección que exigen una intervención normativa inmediata".

Pero el texto va enumerando una a una cada medida, para justificar que se apruebe cuanto antes. "La adaptación del régimen de la pensión de viudedad en los supuestos de parejas de hecho con hijos o hijas en común resulta urgente para evitar situaciones de desprotección derivadas de exigencias formales que no se corresponden con la realidad social actual, así como para reducir la elevada litigiosidad existente en esta materia", redactan. Con todo, el Gobierno dota de cierta celeridad a medidas sociales que podría haber aprobado mucho antes, si bien es ahora cuando estamos inmersos en un proceso electoral en el que las encuestas vaticinan que el PSOE tiene muy difícil volver a gobernar.