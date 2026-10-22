España pierde en Singapur la batalla del caso NextEra por los impagos de Sánchez a las renovables

La estrategia de resistencia al pago de los laudos de las renovables ha sufrido un nuevo revés internacional. El Tribunal de Apelación de Singapur ha desestimado el recurso presentado por España contra el reconocimiento del laudo favorable a NextEra, cuya indemnización se cifra en 291 millones de euros. La sentencia, dictada el pasado 19 de octubre, mantiene el registro de la resolución arbitral y rechaza los argumentos con los que el Estado pretendía impedir que los inversores avanzasen en su reclamación de cobro. El fallo incorpora, además, una respuesta particularmente clara a la pretensión española de eludir las consecuencias de los compromisos internacionales que suscribió.

La controversia que examina el tribunal singapurense tiene un largo recorrido. Las sociedades neerlandesas NextEra Energy Global Holdings y NextEra Energy Spain Holdings iniciaron el arbitraje en mayo de 2014, al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía. El laudo se dictó el 31 de mayo de 2019 y España intentó posteriormente anularlo mediante el procedimiento previsto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esa impugnación tampoco prosperó: el comité de anulación rechazó la solicitud española el 18 de marzo de 2022. Desde entonces, la disputa se ha trasladado a los tribunales de los países en los que los acreedores buscan hacer efectivo el reconocimiento de su derecho de cobro.

En Singapur, los inversores solicitaron el registro del laudo en diciembre de 2023 y lo obtuvieron en enero de 2024. España pidió su anulación en mayo de 2025, invocando principalmente la inmunidad soberana. Tras perder en primera instancia, recurrió ante el Tribunal de Apelación, que ahora vuelve a rechazar su posición. El argumento central de los magistrados es que la adhesión española al Convenio del CIADI implica aceptar la jurisdicción de los tribunales de los demás Estados contratantes para los procedimientos de reconocimiento de sus laudos. El compromiso internacional no permite exigir el cumplimiento ajeno y reservarse simultáneamente una excepción cuando llega el turno de responder por las propias obligaciones.

"No hay nada injusto" en exigir el cumplimiento

La formulación más contundente aparece cuando el tribunal examina la petición española de cancelar el registro por razones de justicia. Los magistrados hacen suyo el criterio de primera instancia y afirman, en traducción del original inglés, que «no hay nada injusto en exigir a España que asuma las consecuencias derivadas de las obligaciones convencionales que contrajo voluntariamente». España sostenía que no debía verse obligada a actuar de forma contraria a su legislación y al Derecho de la Unión Europea. La respuesta judicial es que no concurren circunstancias excepcionales que justifiquen acceder a su petición y que hacerlo perjudicaría a los inversores, además de colocar a Singapur en situación de incumplimiento de sus propias obligaciones internacionales.

El fallo también desmonta la interpretación de la inmunidad soberana defendida por España. Según explica, el artículo 54 del Convenio del CIADI obliga a cada Estado contratante a reconocer los laudos como vinculantes y darles el tratamiento previsto para una sentencia firme nacional. Esa obligación tiene necesariamente una naturaleza recíproca. Si los Estados pudieran reconocer laudos contra otros países y, al mismo tiempo, invocar su inmunidad cuando fueran ellos los condenados, el resultado serían dos regímenes irreconciliables. Para el tribunal, esa lectura es incompatible con la finalidad del Convenio y vaciaría de eficacia el mecanismo internacional de reconocimiento.

España había alegado que el artículo 54 no contiene una renuncia expresa a la inmunidad. Los jueces rechazan que esa ausencia permita sostener la defensa española y explican que, aunque el precepto no emplee el lenguaje de la renuncia, produce precisamente ese efecto en los procedimientos examinados. La sentencia se apoya en las decisiones adoptadas por los más altos tribunales de Australia y Reino Unido, y recoge un detalle significativo: el propio abogado de España reconoció ante la sala que el peso de los precedentes judiciales sobre esta cuestión era contrario a la posición que defendía. La derrota en Singapur refuerza, por tanto, una línea de decisiones internacionales que está cerrando las vías empleadas por el Estado para oponerse al reconocimiento de los laudos.

Otro de los argumentos españoles pretendía que el tribunal singapurense examinase de nuevo la existencia de un acuerdo válido para someter la controversia a arbitraje. España insistía en que el Derecho comunitario impide un arbitraje de estas características entre un Estado miembro y los inversores de otro país de la Unión Europea. Sin embargo, esa objeción ya había sido rechazada tanto por el tribunal arbitral como por el comité de anulación. La sentencia recuerda que el CIADI funciona como un sistema autónomo, con sus propios procedimientos de revisión, y concluye que un tribunal nacional no puede volver a examinar la decisión del órgano arbitral sobre su propia competencia. El reconocimiento del laudo no abre una nueva instancia para repetir una discusión ya sustanciada dentro del sistema.

Más costas y una factura creciente

La derrota se extiende a las costas. España también había cuestionado los 80.000 dólares singapurenses, más desembolsos, que se le impusieron en primera instancia, defendiendo que la cantidad debía reducirse a 44.000. El Tribunal de Apelación rechaza esa pretensión por un defecto procesal y añade que, en cualquier caso, la decisión estaba justificada por la complejidad y novedad de las cuestiones, la duración de la vista y el trabajo realizado por las partes. A esa cantidad se suman otros 50.000 dólares singapurenses por la apelación. El procedimiento ilustra cómo la prolongación de la resistencia judicial genera gastos adicionales que se añaden a las obligaciones derivadas del arbitraje.

El caso NextEra se integra en un balance internacional cada vez más oneroso. Según los datos de las empresas afectadas, España mantiene pendientes de pago 27 laudos, por un valor cercano a los 1.750 millones de euros, mientras que los sobrecostes financieros y legales acumulados superan los 595 millones. En Estados Unidos, el recuento aportado por los afectados sitúa en trece las resoluciones contrarias a España, relativas a indemnizaciones que se aproximan a los 935 millones de euros. Ese balance incluye los asuntos Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa, Eurus, OperaFund, Schwab, Steag y Renergy. Las actuaciones en distintos países pueden referirse a un mismo laudo, por lo que sus importes no deben sumarse como si fueran indemnizaciones independientes.

El deterioro también tiene una dimensión reputacional. El Índice sobre Cumplimiento de Laudos de Arbitraje de Inversiones de 2026, elaborado por Nikos Lavranos, sitúa a España como el país con mayor número de laudos internacionales impagados, por delante de Venezuela y Rusia. Para una economía que necesita atraer inversión, la acumulación de controversias sobre el cumplimiento de compromisos internacionales constituye un problema de seguridad jurídica. A la factura de las indemnizaciones se añade el coste de mantener abiertos los procedimientos, mientras los acreedores buscan nuevas jurisdicciones en las que reclamar el cobro.

La resolución de Singapur mantiene el reconocimiento del laudo y permite continuar las actuaciones correspondientes, aunque cualquier embargo concreto dependerá de los bienes localizados, de la legislación aplicable y de la inmunidad de ejecución, que el propio Convenio preserva. Su alcance inmediato es cerrar otra de las defensas invocadas por España frente a NextEra. Para el Gobierno de Sánchez, el resultado vuelve a ser una derrota judicial acompañada de nuevas costas, dentro de un conflicto cuyo coste sigue creciendo mientras permanecen pendientes las obligaciones reconocidas a los inversores.