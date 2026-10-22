Fin a la pesadilla de unos propietarios en Baños de Montemayor: los okupas se van en un taxi pagado por el ayuntamiento

Tras una docena de días de preocupación y tensión, por fin los propietarios de los Apartamentos Turísticos La Plazuela, en Baños de Montemayor (Cáceres), han podido echar a los okupas que permanecían en una de sus viviendas. Así lo detalla El Periódico de Extremadura, que recuerda cómo este caso de okupación comenzó como una reserva turística de siete días y acabó convirtiéndose en un conflicto que perjudicó a los propietarios, alteró la convivencia en el municipio y obligó a cancelar nuevas reservas.

Okupadas en un piso turístico

Gracias a la connivencia de las autoridades españolas y la laxitud de la legislación, los okupas han encontrado prácticamente vía libre para entrar en los inmuebles que consideren sin temor a que haya ninguna consecuencia. Así ha ocurrido en Baños de Montemayor, una localidad de Cáceres en la que sus vecinos están sufriendo las consecuencias de la okupación de los Apartamentos Turísticos La Plazuela.

Al respecto, de acuerdo con la información recogida por El Periódico de Extremadura, la okupación se produjo tras una reserva de una semana que, sin embargo, ha derivado en una situación que ha durado una docena de días. En este sentido, según detalla este mismo medio, los okupas de la vivienda aseguraban haber firmado un contrato con los propietarios que les permitiría permanecer en la casa durante siete años. Sin embargo, la propietaria explicó que esta información es falsa y, en realidad, lo que firmaron fue un acuerdo que permitía una estancia turística de corta duración.

Así las cosas, El Periódico de Extremadura explica que esta situación se originó el pasado 30 de septiembre cuando una mujer se puso en contacto con los propietarios de los apartamentos para alojarse durante una semana. Concretamente, la reserva concluía el 7 de octubre, pero la huésped pidió permanecer una noche más. Así, como justificación argumentó que había llegado al alojamiento prácticamente a medianoche y consideraba que eso le daba derecho a retrasar la salida. De este modo, la propietaria aceptó la petición y permitió que se quedara hasta el día 8, sin modificar el importe pactado.

No obstante, la situación cambió cuando la propietaria le recordó mediante una mensaje que debía abandonar el apartamento antes de las 13:00 horas de ese día. Fue entonces cuando la ocupante del inmueble anunció que no tenía intención de dejar la vivienda y aseguró contar con un contrato de arrendamiento de siete años.

Lo cierto es que las consecuencias de esta okupación han ido más allá del inmueble y han llegado a repercutir en la actividad turística del negocio. De acuerdo con la propietaria de los apartamentos, durante los últimos días se produjeron gritos, discusiones y golpes contra puertas y paredes en el interior del apartamento. En consecuencia, el ruido provocó el malestar de quienes se hospedaban en otros apartamentos, que trasladaron sus quejas a los propietarios. Así las cosas, ante esta situación, los propietarios se vieron obligados a suspender las reservas que tenían programadas.

Con todo, este caso de okupación despertó el apoyo de los vecinos a los propietarios de los apartamentos turísticos. Concretamente, según explicaba El Periódico de Extremadura, en los últimos días decenas de personas llegaron a reunirse frente al inmueble para participar en una cacerolada de protesta y mostrar su respaldo a los afectados. En este contexto, este medio detalló que la concentración estuvo marcada por momentos de tensión, puesto que, según lo ocurrido durante la protesta, desde el interior del apartamento se arrojaron piñas y castañas hacia los asistentes.

Los okupas abandonan la casa

Finalmente, tal y como informa El Periódico de Extremadura, los okupas han abandonado el apartamento este pasado martes. Según informa este medio, la televisión que había en la vivienda ha desaparecido y, además, el sofá ha sido sufrido desperfecto. Además, el taxi en el que han abandonado el apartamento los okupas ha sido pagado por el Ayuntamiento. En este sentido, este mismo medio destaca que ha sido una empresa contratada por los propietarios la que ha negociado con los okupas, con la intervención de la Guardia Civil y de la propia alcaldesa de Baños de Montemayor, Nieves del Vado.