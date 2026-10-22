Las cajas de ahorro alertan: la inflación y el descontrol de la deuda pública amenazan a España

La debilidad de la economía española se explica por razones estructurales, entre las que se incluyen la baja productividad, el estancamiento de los salarios, el exceso de regulación y burocracia y la falta de inversión. Sin embargo, en este contexto se suman, además, la inflación y el endeudamiento público como los principales riesgos económicos a nivel mundial. Así lo asegura el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Antonio Romero, quien apuntó también a la evolución de los tipos de interés y a la necesidad de simplificar la regulación financiera europea en una reciente intervención en un foro.

Así, el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros sitúa la situación en el estrecho de Ormuz entre los factores que están presionando los precios a escala internacional. Según explica la organización, esta situación está generando tensiones sobre la evolución de la inflación y plantea un dilema para los bancos centrales. Al respecto, durante su intervención aseguró que "la situación de Ormuz está tensionando los precios a nivel planetario".

En este contexto, Romero señaló la actuación del Banco Central Europeo (BCE), que, según sus palabras, ha reaccionado elevando los tipos de interés. De este modo, el responsable de CECA destaca el equilibrio que debe mantener la autoridad monetaria entre el control de los precios y la evolución de la actividad económica.

Lo cierto es que, según indica el representante de CECA, el crecimiento europeo ya partía de una situación débil, por lo que la política monetaria debe afrontar el riesgo de que las medidas destinadas a contener la inflación tengan efectos sobre la actividad económica y productiva. Así, recuerda además que las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estiman que los tipos de interés podrían mantenerse estables durante los próximos meses. Precisamente, la patronal atribuye esta posibilidad a que la inflación subyacente se encuentra bajo control y a que los salarios no están generando los denominados efectos de segunda ronda.

Por otra parte, Romero señala que el segundo elemento de riesgo para nuestra economía reside en el elevado endeudamiento público. De este modo, explica que las tasas internas de retorno (TIR) están tensionadas por las mayores exigencias de rentabilidad de los inversores e hizo referencia a que, en el caso de Estados Unidos, la deuda podría llegar a superar el 120% del PIB en los próximos años.

Ahora bien, señaló también que "creemos que estos dos elementos no van a afectar al dinamismo de la economía española, que va a ser capaz de absorberlos", subrayando que uno de los elementos de fortaleza es el propio sector financiero.

Con todo, Romero también insistía en una de las reivindicaciones que, según CECA, las patronales bancarias vienen planteando desde hace meses: la simplificación de la regulación financiera europea. En este sentido, el director general de la organización defiende que Europa debe reducir la complejidad normativa que afecta a las entidades financieras y, al mismo tiempo, incorporar el mandato de competitividad a su marco de actuación.

Asimismo, reclama una mayor atención a la competitividad por parte de las instituciones europeas encargadas de la política monetaria y de la supervisión bancaria. "El BCE y las agencias de supervisión tienen que hablar de manera más clara el lenguaje de la competitividad", ha señalado Romero durante el encuentro. De este modo, la patronal considera que el propio sector financiero constituye uno de los elementos de fortaleza de la economía española ante el escenario descrito por su director general.