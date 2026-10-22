Las exportaciones de España a Marruecos caen tras la invasión de Ceuta

La invasión de más de 80.000 personas procedentes de Marruecos que se produjo en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio sigue dejando huella, ya que todavía no se ha terminado de expulsar a todas las personas que permanecen en territorio español. Esta invasión no sólo se ha dejado notar en el hecho de que los ceutíes llevan casi tres meses sin poder hacer una vida normal, sino que también ha dejado su impronta en el comercio entre España y Marruecos durante el mes de agosto, en el que tanto las importaciones como las exportaciones entre ambos países han caído.

En primer lugar, las exportaciones de España a Marruecos se han visto reducidas, según los datos de DataComex, el portal de estadísticas de comercio exterior de bienes de España del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En concreto, en agosto de 2026 el valor de las exportaciones de España a Marruecos fue de 763,67 millones de euros, mientras que en agosto de 2025 fue de 771,87 millones. Para encontrar una cifra más baja que la actual hay que remontarse a 2021, cuando estas exportaciones alcanzaron un valor de 705,09 millones de euros.

El nivel de exportaciones más bajo desde 2021

Entre los productos exportados de España a Marruecos que han sufrido una disminución entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se encuentran los siguientes: las "semimanufacturas", que han pasado de 169,79 millones de euros a 162,7 millones; los "bienes de equipo", que han pasado de 185,39 millones a 136,56 millones; los bienes del "sector del automóvil", que han pasado de 80,49 millones a 77 millones, y las llamadas "manufacturas de consumo", cuyo valor ha caído de 113,06 millones a 91,08 millones de euros.

Por otro lado, las importaciones de Marruecos a España también han disminuido ligeramente. Así, en agosto de 2026 el valor de las importaciones fue de 663,77 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2025 se alcanzaron los 671,24 millones. En este caso, se interrumpe el crecimiento progresivo que se venía registrando en 2023, 2024 y 2025, años en los que el valor de estas importaciones fue en aumento.

Las importaciones también han caído

Entre los bienes que han sufrido mayores caídas entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se encuentran los "productos energéticos", que pasaron de un valor de 384.292 euros a sólo 65 euros. Los "bienes de equipo" pasaron de 170,93 millones de euros a 166,05 millones; los bienes del "sector del automóvil", de 84,8 millones a 57,89 millones, y las "manufacturas de consumo", de 192,45 millones a 185,47 millones de euros.

De esta forma, aunque la caída no ha sido muy pronunciada, tanto las importaciones como las exportaciones entre España y el país norteafricano han descendido en agosto de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, las relaciones comerciales entre España y Marruecos se han resentido ligeramente entre agosto de 2025 y agosto de 2026, con caídas tanto en las importaciones como en las exportaciones, y, en el caso de estas últimas, rompiendo una tendencia al alza que se mantenía desde 2021.