Milei anuncia que Argentina comenzará a exportar gas natural en 2027

En los últimos meses, especialmente por el impacto derivado del conflicto entre EEUU e Irán en Oriente Medio, el precio de la electricidad y la energía se ha disparado por las tensiones en el tráfico marítimo. El problema radica en que, además, la capacidad de refino también ha sido dañada durante este conflicto.

Sin embargo, en este contexto Argentina ha seguido un camino particular, llegando a superar una producción de 900.000 barriles diarios, lo cual demuestra cómo ha cambiado el rumbo del país el Ejecutivo de Javier Milei. Así las cosas, Argentina comenzará a exportar gas licuado el próximo año.

Nuevo hito de Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha participado este miércoles en el foro Nueva Economía Fórum, en cuya intervención, como es habitual en él, ha repasado la evolución del país desde su llegada a la Casa Rosada. En este sentido, una de las claves fundamentales que ha esgrimido el presidente argentino es que, actualmente, sólo el 25% de los jóvenes desean salir del país, si bien esta ratio fue mucho más alta en años anteriores.

Concretamente, Milei ha recordado que "cuando llegamos heredamos un déficit consolidado de 15 puntos del PIB y una inflación que viajaba hacia la hiperinflación". En este sentido, ha subrayado que "hemos continuado haciendo el ajuste y nos permitió bajar impuestos por primera vez en la historia por cuatro puntos del PIB, es decir, que a lo largo de 30 meses de gobierno le devolvimos a los argentinos cerca de 20 puntos del PIB".

Del mismo modo, durante su intervención el presidente argentino ha incidido en que "cuando llegamos al gobierno, la inflación viajaba al 1,5% diario, es decir, algo que vendría a ser algo así como 56%-57% mensual". De hecho, ha explicado que "además, teníamos venciendo cuatro bases monetarias a un día y teníamos venciendo deuda pública en pesos a un día por el equivalente de 10 bases monetarias, es decir, que todo el tiempo estábamos frente a la situación de multiplicar por 15 la cantidad de dinero".

Sin embargo, lo cierto es que este escenario no se ha producido. "Logramos evitar la hiperinflación", ha detallado Milei durante su intervención, enfatizando que "hoy la inflación está en torno al 30% anual y si tomamos los datos core en la punta en los últimos meses ya viaja al 20%". Por ello, ha defendido que "no solo hemos evitado la hiperinflación, sino que, asociado a evitar la hiperinflación, hemos evitado que la pobreza explotara hacia niveles por encima del 90%".

Por otra parte, en su intervención en el Nueva Economía Fórum, Milei también ha querido recordar que "al momento de asumir y sincerar las variables, el 57% de la población era pobre", subrayando que "hoy ese número bajó a 32%, quiere decir que hemos sacado a un cuarto de la población argentina de la pobreza". Con todo, ha destacado que "había 20% de indigentes; hoy ese número ha caído al 6%". Al mismo tiempo, tal y como ha explicado Milei durante la intervención, el Ejecutivo de La Libertad Avanza ha conseguido reducir la tasa de pobreza entre los jóvenes y ha reducido el riesgo país de los 3.000 puntos hasta los 450 puntos.

Ahora bien, el presidente argentino también ha querido subrayar que "lo más importante no son los números en sí, sino lo que permitieron". Así, ha defendido que "con déficit cero, el Estado dejó de competir con los privados por el crédito", argumentando también que "con un banco central saneado, eliminamos la necesidad de emitir dinero, fundamental para bajar la inflación y además eliminamos el cepo cambiario".

En este contexto, Milei ha querido destacar también que "como si fuera poco, quitamos 18.000 regulaciones, es decir, sacamos piedras del camino". Precisamente, al respecto, ha explicado que, gracias a esta política de desregulación, "hoy Argentina se está convirtiendo en un tremendo exportador en temas de petróleo y gas".

Concretamente, Milei ha asegurado que en estos momentos "hay una revolución del petróleo y del gas en Argentina, es decir, en el sector energético" y ha destacado que "estamos exportando cada vez más y más petróleo, estamos a punto de llegar al millón de barriles de petróleo por día de producción". De esta forma, ha anunciado, además, que "a partir del año que viene vamos a empezar a exportar gas licuado".

Asimismo, no podemos olvidar que, como hemos informado en Libre Mercado, en el marco de las desregulaciones el Gobierno argentino también ha puesto en marcha un programa para impulsar la actividad de extracción minera, lo cual supone un incentivo adicional para la actividad del sector privado. De hecho, el plan de Milei ha llegado incluso a abrir la puerta a la minería en los glaciares, lo que supone un golpe al ecologismo radical.