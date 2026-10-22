Pepe Álvarez: "El sistema de pensiones no va a petar"

Este miércoles, los máximos dirigentes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han acudido al encuentro organizado por los Desayunos de RTVE y EFE, donde han abordado diversas cuestiones de política nacional relacionadas con la huelga general del 11 de noviembre y también el tema de las pensiones.

A la pregunta de la moderadora sobre si el sistema "va a petar", Pepe Álvarez ha señalado: "A mí me parece un insulto a la inteligencia que se utilicen estos términos. Me parece una falta de respeto absoluta a las organizaciones sindicales y empresariales que firmamos los acuerdos de pensiones desde el año 21 y, en todo caso, los que dicen eso deberían apoyarse en algo más que en suposiciones".

"Es un insulto a la inteligencia decir que el sistema va a petar"

"En el año 21 firmamos un acuerdo de pensiones que se ha ido desarrollando con diferentes acuerdos. Es verdad que algunos, desde el año 23, no los ha firmado la patronal, pero todos derivan del acuerdo del año 21, cuyos grandes hitos son asegurar el sistema hasta el año 2050, revisarlo cada tres años con un informe que elabora la autoridad fiscal independiente, la AIReF, que lo hizo el año pasado y que no ha puesto absolutamente ningún problema [esto es falso, y ya lo hemos explicado aquí] en relación con la situación actual del sistema de pensiones, y garantizar la revalorización y las pensiones de futuro para los jóvenes de nuestro país", continuaba explicando Álvarez.

"Lo demás son indocumentados. Son, en la mayoría de los casos, intereses que obedecen a que hay un sector en nuestro país, el sector financiero, que no se resigna a que el pastel de las pensiones sea un pastel público y quiere su parte", señalaba el dirigente de UGT.

"El sistema no puede petar ni dejar de ser viable"

Por su parte, Unai Sordo afirmaba: "Hay que huir de ese marco. El sistema de pensiones de España no va a petar ni va a dejar de ser viable, porque no puede petar. El sistema de pensiones de España no es un sistema de aseguramiento y, por tanto, hay que medirlo desde otros parámetros. Habrá recursos para pagar las pensiones siempre y cuando haya voluntad política de que así sea. A partir de ahí, hay que afrontar los desafíos del envejecimiento de la población española y del hecho de que las generaciones del baby boom nos vayamos a jubilar en los próximos años, y esto ya está todo monitorizado".

"Ante la pregunta de 'oiga, ¿está usted dispuesto a gastar el 15% del PIB para sostener un sistema público de pensiones ahora y en las próximas dos décadas?', diga 'no estoy dispuesto, no quiero, creo que hay que gastar menos'. Si alguien quiere ir a unas elecciones diciendo 'yo no quiero gastar el 15% del PIB en pensiones, solo el 12%', a mí me parece muy legítimo que se diga, y la conclusión será que esto supondría un recorte muy notable para las personas que ahora estamos entre los cincuenta y tantos y los 65 años, que somos las que nos vamos a jubilar en los próximos años", indicaba el líder de CCOO.

Como ya hemos explicado en otras ocasiones, y como sabrá el lector, estas declaraciones de los líderes sindicales están plagadas de mentiras. El sistema público de pensiones dejó de ser viable en 2011, cuando los ingresos por cotizaciones comenzaron a ser inferiores al gasto en pensiones. Desde entonces, el Estado ha tenido que inyectar, entre transferencias y préstamos, más de 500.000 millones de euros para poder pagarlas. Esto implica que se está recurriendo a la deuda pública y a las subidas de impuestos para cubrir lo que no se financia con las cotizaciones sociales.