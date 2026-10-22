¿Qué pasa cuando la baja médica llega a los 545 días? Lo que dice la Ley General de la Seguridad Social

Quien lleva más de un año de baja suele preguntarse si seguirá cobrando y qué pasa con su cotización y su puesto. El subsidio se extingue al cumplirse el plazo máximo de 545 días naturales desde la baja médica, unos 18 meses. Después, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) decide si hay incapacidad permanente. Mientras lo resuelve, el trabajador sigue cobrando, pero no tiene obligación de cotizar.

¿Cuánto puede durar una baja?

El artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) fija la duración de la baja por enfermedad o accidente, laboral o no: un máximo de 365 días, ampliables otros 180 cuando se espera que en ese tiempo el trabajador reciba el alta por curación. La suma da los 545 días que la ley usa como tope. La redacción actual rige desde el 1 de diciembre de 2026 y mantiene esos plazos.

Si el trabajador vuelve a la baja por la misma o similar dolencia en los 180 días siguientes al alta, la ley lo trata como el mismo proceso, y esos periodos se suman para calcular la duración del subsidio.

A partir del día 365 decide el INSS

Durante el primer año, la inspección médica del INSS ya puede dar el alta con las mismas competencias que la del servicio público de salud. Cumplido el día 365, solo ella puede darla: por curación, por mejoría que permita volver al trabajo, con propuesta de incapacidad permanente o porque el trabajador faltó sin justificación a un reconocimiento. Si no hay alta, el artículo 170 de la LGSS lo resuelve así: "La falta de alta médica, una vez agotado dicho plazo, supondrá que el trabajador se encuentra en la situación de prórroga de incapacidad temporal".

Frente al alta por curación, por mejoría o por incomparecencia que dé el INSS pasado ese año, hay cuatro días naturales para mostrar disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud. Si esta discrepa, puede pedir al INSS en siete días que lo reconsidere, y el INSS debe contestar en los siete siguientes. Mientras tanto, la baja se considera prorrogada. Si la inspección confirma el alta o no se pronuncia en los once días naturales siguientes a la resolución, el alta adquiere plenos efectos; aun así, cabe impugnarla ante la jurisdicción social.

Faltar a un reconocimiento de los médicos del INSS o de la mutua suspende el subsidio de forma cautelar hasta comprobar si hubo motivo. Según el artículo 175 de la LGSS, por fraude o por trabajar durante la baja el subsidio puede denegarse, anularse o suspenderse; si se rechaza o abandona el tratamiento sin causa razonable, solo cabe suspenderlo.

Qué ocurre al llegar a los 545 días

Agotado el plazo, el artículo 174 de la LGSS obliga al INSS a actuar: debe examinar al trabajador en un máximo de 90 días naturales para decidir qué grado de incapacidad permanente le corresponde. Si sigue en tratamiento con expectativa de recuperación, la calificación puede retrasarse, sin superar nunca los 730 días sumando la baja y su prolongación.

Mientras tanto, según el artículo, "el trabajador estará en la situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal hasta que se notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente".

Si se reconoce la pensión, se cobra desde la fecha de la resolución. Si es más alta que lo que venía percibiendo, se aplica con efecto retroactivo desde el día siguiente al fin de la baja.

Durante la baja, sí. El artículo 144 de la LGSS establece que la obligación de cotizar continúa en la incapacidad temporal, sea cual sea su causa. El cambio llega después del día 545: en los 90 días de examen y en la posible demora de la calificación no hay obligación de cotizar. Hay un caso particular: si la baja se extingue antes de los 545 días, por ejemplo con un alta con propuesta de incapacidad permanente, y después se declara que no la hay, se sigue cotizando mientras no se extinga la relación laboral o hasta completar los 545 días.

Si se deniega la incapacidad permanente

La ley define la incapacidad permanente como la situación de quien, tras el tratamiento, sufre reducciones graves, objetivables y previsiblemente definitivas que disminuyen o anulan su capacidad de trabajo (artículo 193 de la LGSS). La divide en parcial, total, absoluta y gran incapacidad (artículo 194).

Si el expediente se abrió antes del día 545 y el INSS lo deniega, solo su inspección médica puede dar una nueva baja por la misma dolencia en los 180 días siguientes, y el proceso se reanuda hasta completar como mucho los 545 días. Si el plazo ya se agotó, para generar un nuevo derecho por la misma o similar dolencia tienen que pasar más de 180 días desde la resolución. En enfermedad común, solo cuentan las cotizaciones posteriores a esa resolución. La excepción es que el INSS autorice una nueva baja, una sola vez, si cree que el trabajador puede recuperar su capacidad.

¿Y el puesto de trabajo?

El artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en su redacción vigente desde el 1 de mayo de 2025, regula qué pasa con el contrato. La incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad solo extingue el contrato si adaptar el puesto supone una carga excesiva para la empresa, no hay una vacante compatible o el trabajador rechaza el cambio propuesto. La empresa tiene tres meses desde que le notifican la resolución para adaptar el puesto, cambiarlo o extinguir el contrato, con decisión motivada y por escrito. Si el trabajador sigue en un puesto incompatible con la pensión, esta se suspende.

Si quien califica prevé una revisión por mejoría que permita volver, el contrato queda en suspenso con reserva del puesto durante dos años desde la resolución (artículo 48 del ET). Para estudiar un caso concreto, se puede acudir a un abogado laboralista o a un graduado social.

El plazo más corto lo tiene el trabajador: diez días naturales desde que le notifican la resolución para comunicar por escrito a la empresa que quiere mantener la relación laboral.