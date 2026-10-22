Safie Hacks y Teen Hacks: la apuesta del Santander para proteger a los menores en Internet

Las generaciones más jóvenes han crecido en un entorno profundamente marcado por la tecnología. A diferencia de sus padres y abuelos, no han tenido que adaptarse al mundo digital, sino que han nacido y se han desarrollado en él. Por ello, se les considera auténticos nativos digitales, familiarizados desde la infancia con Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales y el mundo online.

Su forma de aprender, relacionarse y acceder a la información está estrechamente vinculada a los entornos digitales. Acostumbrados a la inmediatez, buscan respuestas rápidas, consumen contenidos en múltiples formatos y desarrollan una gran capacidad para moverse entre distintas plataformas tecnológicas. Además, la digitalización forma parte de su vida cotidiana, tanto en el ámbito educativo como en el laboral y el de ocio.

Sin embargo, esta realidad también plantea desafíos, como la sobreexposición a la información, la gestión de la privacidad o la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico que les permita desenvolverse de manera responsable en un mundo cada vez más conectado.

Para tratar de prevenir estos riesgos evidentes, Banco Santander acaba de lanzar Safie Hacks & Teen Hacks, un nuevo espacio digital dirigido a niños y adolescentes para ayudarles a desenvolverse de forma segura en Internet, para que adquieran buenos hábitos desde sus primeros contactos con el mundo digital y para que puedan disfrutar de las oportunidades que este ofrece de una forma más segura.

Uno de los ejes indiscutibles de actuación del banco en la última década es la ciberseguridad, con foco en la concienciación de la sociedad sobre cómo protegerse de los riesgos digitales. Ahora, esta nueva plataforma busca acercar la ciberseguridad a los más jóvenes de la casa y lo hace de una manera sencilla, práctica y adaptada a su edad, con el objetivo de que reconozcan los riesgos que puede acarrear una tarea para ellos tan habitual como es, por ejemplo, la de compartir información a través de la tecnología.

En palabras de Hazel Díez, CISO global de Grupo Santander, "los niños y adolescentes se desenvuelven con enorme naturalidad en el mundo digital, pero eso no significa que sean conscientes de todos sus riesgos. Queremos ayudarles a adquirir, desde pequeños, hábitos sencillos que les permitan disfrutar de todas las oportunidades que ofrece la tecnología de una forma más segura, y dar herramientas a las familias y los educadores para que también sean conscientes de los riesgos y puedan ayudar a sus hijos a protegerse en el mundo online".

Safie, la embajadora ideal para los más pequeños

La nueva plataforma distingue entre los más jóvenes de la casa y los adolescentes. Para los más pequeños, cuenta con Safie, un personaje que actúa como guía en el aprendizaje digital. A través de ejemplos visuales y explicaciones adaptadas a su edad, esta simpática embajadora de la ciberseguridad ayuda a comprender cuestiones básicas relacionadas con la protección de la información personal, la huella digital y las precauciones que conviene tomar al navegar por Internet.

Este proyecto pionero, además, no se limita a los propios menores e incorpora materiales de apoyo para educadores y familias, a menudo desorientadas sobre la mejor manera de proteger a sus hijos. De este modo, Safie Hacks se configura como un recurso educativo que promueve un uso consciente de la tecnología, favoreciendo que los niños y las niñas desarrollen criterios para moverse con confianza y seguridad en el entorno digital.

Para los adolescentes, Banco Santander ha ideado Teen Hacks, una plataforma que plantea ejemplos inspirados en situaciones habituales del entorno digital, permitiendo que los jóvenes aprendan a reconocer comportamientos de riesgo y comprendan mejor las consecuencias que pueden tener determinadas acciones en Internet. Todo ello basado, además, en experiencias muy cercanas a la realidad de los adolescentes.

Los contenidos de Teen Hacks abarcan cuestiones esenciales para la vida online actual, como la gestión de la identidad digital, la protección de la información personal y la detección de intentos de engaño o suplantación. Asimismo, ofrece recomendaciones para reforzar la seguridad de perfiles, aplicaciones y dispositivos, fomentando hábitos que contribuyen a una navegación más protegida.

Cuidado con la información que se comparte en la red

La plataforma organiza sus contenidos en tres áreas fundamentales para la seguridad digital de los menores. La primera se centra en la protección de la identidad y los datos personales, ayudando a comprender qué información compartimos en la red y qué impacto puede tener. La segunda aborda las relaciones e interacciones en el entorno online, ofreciendo claves para detectar posibles engaños, perfiles falsos o comunicaciones sospechosas. Por último, dedica un espacio a la protección de cuentas y dispositivos, con consejos prácticos para reforzar la seguridad en el uso cotidiano de la tecnología.

A través de esta iniciativa pionera, concebida como una herramienta en constante evolución, Banco Santander pretende impulsar la educación digital entre niños y adolescentes para favorecer así que desarrollen una actitud crítica frente a los desafíos del entorno tecnológico. El objetivo es que puedan aprovechar las ventajas que ofrece el mundo conectado con mayor confianza, autonomía y capacidad para tomar decisiones responsables.

Esta apuesta por la ciberseguridad destinada a los menores y a los adolescentes sirve de perfecto prólogo para otras herramientas ya puestas en marcha por el Banco como Cyber Heroes, una plataforma interactiva creada para poner a prueba y mejorar los conocimientos sobre seguridad online, campañas globales de concienciación y acciones específicas dirigidas a distintos colectivos.