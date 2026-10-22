Sánchez planea subir el IRPF por la puerta de atrás en más de 1.600 euros para caseros que cobren el salario medio

Pedro Sánchez tiene un plan de tapadillo para los propietarios de viviendas en alquiler. Después de que el Congreso tumbara sus polémicos decretos de vivienda el pasado 2 de octubre, el Gobierno ha vuelto a aprobar medidas similares para intentar sacarlas adelante en la Diputación Permanente.

Y es que, entre la letra pequeña de su política de vivienda, vuelve a aparecer la subida fiscal para la que el Ejecutivo no necesita modificar los tipos del IRPF: basta con recortar las reducciones que pueden aplicarse los caseros en la declaración de la renta.

El plan consiste en recortar las reducciones que los caseros pueden aplicar sobre el rendimiento neto del alquiler cuando mantienen o incrementan la renta, de modo que una mayor parte de sus ingresos queda sometida a tributación. Hacienda lleva tiempo con esta idea sobre la mesa, pero ahora la ha publicado en el BOE.

Resulta llamativo que el Ejecutivo lleve presumiendo del cambio calificándolo de un nuevo sistema de incentivos para que los propietarios bajen el precio de los alquileres. Sin embargo, lo que hace el Gobierno es plantear una escala de reducciones de hasta el 100% en el IRPF para los caseros que cumplan determinadas "condiciones previstas sobre continuidad del arrendatario, renta inferior al índice de referencia, ubicación en zona tensionada y edad del arrendatario".

Eso sí, si el propietario no rebaja el alquiler, o si lo sube, como es lógico según está el mercado, Hacienda se quedará con una porción cada vez mayor de sus ingresos. De esta forma, el fisco puede recaudar más sin necesidad de anunciar una subida formal de los tipos impositivos.

Por tanto, el esquema previsto mantiene la reducción actual del 50% para los nuevos contratos cuando se conserva la renta, pero la rebaja progresivamente si el casero la incrementa: al 40% si la subida llega hasta el 5%; al 30% si supera el 5% sin rebasar el 10%; al 25% para incrementos de hasta el 15%; al 20% para subidas de hasta el 20%, y al 15% cuando el aumento de la mensualidad supera ese último umbral.

Cabe recordar que es el mismo mecanismo que Sánchez ya utilizó con la Ley de Vivienda. Entonces, la reducción general del IRPF por el alquiler de vivienda habitual pasó del 60% al 50% para los contratos afectados por la reforma. El resultado fue una subida de la factura fiscal para la mayoría de arrendadores, como ya documentó Libre Mercado.

Los ejemplos elaborados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) para Libre Mercado cogiendo dos perfiles de contribuyentes permiten ilustrar el efecto de la nueva subida fiscal que podría estar al llegar.

En ambos casos se parte de un propietario que alquila una vivienda por 1.000 euros mensuales y teniendo en cuenta sus gastos anuales entre IBI, comunidad y amortización. El inmueble tiene un precio de compra de 300.000 euros y el arrendador obtiene el alquiler durante todo el año.

Hacienda se quedaría con el 73% de la subida

En el primer supuesto, el propietario tiene un salario bruto de 40.000 euros anuales. Si mantiene el alquiler en 1.000 euros al mes, el ejemplo estima una factura total de IRPF de 9.262 euros. Si firma un nuevo contrato con una renta de 1.050 euros mensuales, es decir, lo sube 50 euros, sus ingresos brutos por el alquiler aumentan en 600 euros al año, pero el Gobierno elevaría su IRPF a pagar en 436,60 euros porque en lugar de la reducción del 50% le aplicaría la del 40%.

Es decir, Hacienda absorbería alrededor del 73% del incremento bruto de la renta. El propietario se quedaría con apenas 163,40 euros adicionales al año antes de considerar otros efectos económicos.

El golpe aumenta cuando la subida del alquiler es mayor. Si la renta pasa de 1.000 a 1.100 euros mensuales, el incremento anual de los ingresos alcanza los 1.200 euros, mientras que la factura fiscal del ejemplo aumenta en 917,60 euros. En torno al 76,5% de la subida acabaría en manos de Hacienda porque la reducción del IRPF ya pasa al 30%.

Con un alquiler de 1.150 euros mensuales, el incremento anual de los ingresos sería de 1.800 euros y el aumento del IRPF, de 1.258 euros. El propietario retendría sólo 542 euros adicionales al año y el resto iría para Hacienda.

La simulación también contempla el caso de osar subir la renta a 1.200 y 1.250 euros mensuales.En el primer caso, el incremento fiscal estimado alcanza los 1.620,60 euros sobre una subida anual de ingresos de 2.400 euros. Para el segundo, estiman un incremento fiscal de 2.005,40 euros sobre 3.000 euros adicionales de renta.

El golpe también alcanza a las rentas medias

El segundo ejemplo utiliza el ejemplo de contribuyente con un salario bruto anual de 29.540,26 euros, es decir, el salario medio, según el INE. También es soltero y sin hijos y alquila la misma vivienda por 1.000 euros mensuales.

En este caso, la simulación parte de una factura de IRPF de 6.027,04 euros. Cuando el alquiler sube a 1.050 euros, el impuesto aumenta en 354 euros sobre los 600 euros adicionales de ingresos brutos: un 59% del incremento.

Si la renta pasa a 1.100 euros mensuales, la factura fiscal aumenta en 744 euros sobre los 1.200 euros adicionales de alquiler. En torno al 62% del incremento bruto se destinaría a pagar más IRPF.

Para una renta de 1.150 euros, el aumento del impuesto es de 1.020 euros, frente a los 1.800 euros adicionales de ingresos. Si el alquiler llega a 1.200 euros mensuales, el incremento fiscal alcanza los 1.314 euros sobre 2.400 euros más de renta. Finalmente, con un alquiler de 1.250 euros, la simulación estima una subida fiscal de 1.626 euros sobre los 3.000 euros adicionales. De nuevo, Hacienda se quedaría con más de la mitad de la subida que paga el inquilino.