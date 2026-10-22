El nuevo timo okupa: se hacen pasar por turistas y exigen más de 10.000 euros por abandonar las viviendas que alquilan

Varios turistas extranjeros están utilizando las reservas en plataformas como Airbnb o Booking para quedarse en pisos turísticos una vez terminado el periodo contratado. Según publica Faro de Vigo, los okupas se niegan a abandonar las viviendas y exigen dinero a los propietarios o a las empresas gestoras para marcharse.

Una empresa que gestiona numerosos apartamentos turísticos en Vigo asegura haber sufrido varios casos durante el último año. Los okupas suelen reclamar unos 3.000 euros, aunque en algunos episodios han exigido más de 10.000 euros. La compañía afirma que ha terminado pagando para recuperar los inmuebles, después de intentar negociar sin éxito.

En algunos casos, los turistas han permanecido más de ocho meses en las viviendas sin pagar y sin permitir que sus propietarios las recuperen. La situación también se ha registrado en municipios como Bayona y Villagarcía. "Tenemos claro que son gente que está organizada, porque no es normal lo que está pasando. Se conocen todas las triquiñuelas legales y la ley no nos permite hacer nada para recuperar la propiedad", asegura uno de los responsables de una empresa del sector a Faro de Vigo.

La compañía presentó denuncias contra los okupas, pero los procedimientos judiciales siguen pendientes. Ante la demora para recuperar los apartamentos, optó finalmente por entregar el dinero que le reclamaban.

Empresas especializadas en desalojos

Las cantidades reclamadas varían según el caso y el tipo de propietario. Según la información publicada por Faro de Vigo, las empresas que gestionan los pisos turísticos se encuentran con exigencias más elevadas que los particulares.

La situación ha llevado a algunos propietarios a contratar empresas especializadas en desalojos para recuperar las viviendas sin pagar las cantidades exigidas. Estos servicios cuestan, por lo general, unos 3.000 euros.

Uno de los casos más recientes afecta a una pareja con un niño que reservó un apartamento durante diez días a través de una plataforma online. Cuando terminó la estancia, se negó a abandonar el inmueble. La familia del propietario recurrió entonces a una empresa de desalojo, que logró recuperar la vivienda en quince días.

Según Faro de Vigo, los ocupantes habían llegado a exigir 12.000 euros para marcharse. La familia consiguió recuperar el piso sin pagar esa cantidad, aunque tuvo que recurrir a un servicio especializado.