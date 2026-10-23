Alberto Nadal, contundente contra los okupas: "Si gobierna el PP, se acabará con ellos en 48 horas"

La okupación se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a los propietarios de viviendas, sobre todo por la impunidad con la que cuentan los okupas y los inquiokupas. Y es que, además del perjuicio que supone para los propietarios que no pueden recuperar sus inmuebles, la incertidumbre sobre los procedimientos para desalojar una vivienda desincentiva que los dueños de los inmuebles pongan sus propiedades en alquiler, lo que reduce la oferta disponible en un mercado marcado por las dificultades de acceso a la vivienda.

Por ello es necesario que, si el PP logra formar un nuevo Ejecutivo tras las elecciones del 29 de noviembre, ponga en marcha un plan contra la okupación y la inquiokupación que proteja los derechos de propiedad de los dueños de las viviendas. Precisamente, el vicesecretario económico del Partido Popular, Alberto Nadal, ha adelantado alguna de las propuestas de la formación en esta materia.

Concretamente, Nadal ha defendido que los propietarios necesitan garantías para recuperar sus viviendas, si bien ha diferenciado también esa situación de la de los inquilinos que atraviesan dificultades económicas. En este sentido, ha rechazado que, en este último supuesto, se pueda equiparar un retraso puntual en el pago con la okupación de un inmueble.

Además, ha explicado que, en este contexto, las administraciones deben ofrecer alternativas habitacionales a las personas vulnerables, en lugar de trasladar esa responsabilidad a los arrendadores. Así las cosas, preguntado acerca de la posición del partido con respecto a este problema, ha subrayado que "si gobierna el Partido Popular, se acabará con los inquiokupas y con los okupas en 48 horas".

Durante la entrevista, Nadal también se ha referido a los casos en los que los inquilinos no pueden pagar el alquiler por encontrarse en una situación de vulnerabilidad. En esas circunstancias, considera que las administraciones públicas deben proporcionar una alternativa habitacional. De este modo, ha defendido que "el propietario puede recuperar su vivienda o tiene que recibir una indemnización por no poder realizar el desahucio", incidiendo en que "lo que no puede hacer el Gobierno es política social sobre las espaldas de los propietarios".

Nadal cuestiona los controles del alquiler

Durante la entrevista, el dirigente popular también ha criticado las políticas de regulación de los precios y ha cuestionado la comparación que Pedro Sánchez hizo entre Barcelona y Madrid en el programa de David Broncano. En este sentido, cabe destacar que Sánchez aseguró que en Barcelona, donde se aplica la regulación de las zonas tensionadas, se ha registrado un incremento muy inferior al que se ha producido en Madrid, donde no se aplica ese mismo mecanismo. Sin embargo, Nadal ha cuestionado que esa comparación sirva para demostrar la eficacia de la regulación.

Nadal ha explicado que el análisis de los alquileres debe tener en cuenta no solo la evolución de los precios, sino también las viviendas que dejan de ofrecerse en el mercado. A su juicio, la regulación puede reducir la oferta si los propietarios deciden retirar sus inmuebles. Como alternativa, ha defendido contratos equilibrados, con duraciones de cuatro o cinco años, y medidas que aporten seguridad a los arrendadores. El objetivo, según su planteamiento, es favorecer que más viviendas salgan al mercado y evitar que la incertidumbre jurídica desincentive el alquiler.