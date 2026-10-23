Alberto Nadal desmonta las mentiras de Sánchez en 'La Revuelta': "¿Consta que es doctor en Economía?"

Este pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue entrevistado por David Broncano en La Revuelta. En esta intervención televisiva, el líder socialista quiso presumir de su gestión económica. Sin embargo, como es habitual en él, Sánchez no hizo más que retorcer la realidad y mentir descaradamente a la audiencia. Precisamente, el Vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha desmontado en el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro las falacias del Gobierno sobre la situación económica.

Construcción de vivienda

Una de las claves que el dirigente popular ha cuestionado son los datos ofrecidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la construcción de casas y los efectos de la regulación del alquiler. En este sentido, ha defendido además que el aumento de la oferta es necesario para facilitar el acceso a la vivienda.

Concretamente, Nadal ha centrado sus críticas en varias afirmaciones de Sánchez sobre la evolución de los precios y la política de vivienda. De este modo, ha querido aprovechar para poner de manifiesto cómo un presidente que es economista y se jacta de contar con doctorado, al mismo tiempo niegue la ley fundamental de la oferta y la demanda.

Así lo ha recogido en un mensaje en redes sociales, donde en relación a las declaraciones de Sánchez en el programa de RTVE ha incidido en que "¿El presidente del Gobierno consta que es doctor en economía?". Como podemos ver, tras escuchar cómo el presidente del Gobierno cuestionaba esta ley fundamental de la economía, Nadal incidía en que "el presidente del Gobierno creo que es doctor en Economía".

Sobre las palabras de Sánchez diciendo que la ley de la oferta y la demanda no es tan evidente "¿El presidente del Gobierno consta que es doctor en economía?" pic.twitter.com/OyYFJAbmtP — Alberto Nadal (@anadalbelda) October 23, 2026

Y es que, durante su intervención en el programa de David Broncano, Sánchez defendió que la construcción de viviendas no garantiza por sí sola una reducción de los precios. Así, para justificarlo, aseguró que en España se construyeron 4,5 millones de viviendas antes de la crisis financiera y, sin embargo, los precios siguieron subiendo.

Asimismo, el presidente también afirmó que en los últimos años se han construido un millón de viviendas y, además, defendió que la clave de la política pública no consiste únicamente en aumentar la construcción, sino en conseguir que las casas sean asequibles.

Sobre el millón de viviendas que dice Sánchez que se han construido "En 8 años se han construido 680.000 viviendas" (menos de 90.000 al año) pic.twitter.com/efTekhb4Wy — Alberto Nadal (@anadalbelda) October 23, 2026

Así las cosas, Nadal ha cuestionado ambas afirmaciones. En primer lugar, ha criticado la visión del Gobierno según la cual los precios no bajaron tras la etapa de intensa construcción anterior a la crisis financiera. "¿Cómo que no bajó? Estalló una burbuja inmobiliaria y bajó de golpe porque había exceso de oferta. Claro que bajó", ha explicado.

Por otra parte, Nadal también ha criticado la postura de Sánchez sobre la cifra de viviendas construidas durante los últimos años. Así, frente al millón mencionado por Sánchez en su intervención televisiva, el vicesecretario económico del PP ha situado en 680.000 las viviendas construidas durante los ocho años de Gobierno socialista, según los datos que ha expuesto en la entrevista.

Así las cosas, el dirigente popular ha defendido que el objetivo de su partido es construir al menos un millón de viviendas durante los próximos cuatro años. Al respecto, ha recordado que antes de la burbuja el ritmo habitual de viviendas iniciadas se situaba, según sus cifras, entre 200.000 y 250.000 al año.

El alquiler en Barcelona

Ahora bien, una de las falacias más grandes de Sánchez fue la relativa a la situación del alquiler en Barcelona. Y es que, durante la entrevista, el líder socialista defendió la Ley de Vivienda y presentó el caso de Cataluña como una región que ha logrado reducir el precio de los alquileres aplicando esta normativa.

Concretamente, Sánchez aseguró que en la ciudad condal donde se aplica la regulación de las zonas tensionadas, se ha registrado un incremento muy inferior al que se ha producido en Madrid, donde no se aplica ese mismo mecanismo. Sin embargo, Nadal ha cuestionado que esa comparación sirva para demostrar la eficacia de la regulación.

De hecho, el dirigente popular ha sostenido que la prórroga obligatoria de los contratos y la fijación de precios terminaron perjudicando la oferta de viviendas en alquiler y contribuyeron al deterioro de los centros urbanos. En este sentido, ha destacado que la cuestión no consiste únicamente en observar cómo evolucionan los precios de los contratos que siguen vigentes, sino también en tener en cuenta cuántas viviendas continúan disponibles en el mercado

La verdad del mercado laboral

Por otra parte, el vicesecretario económico del PP también ha desmontado las falsedades de Sánchez sobre la evolución del empleo en España. Durante la entrevista, Sánchez defendió que España concentra el 85% de la creación de empleo de la eurozona y que su economía crece desde 2021 a un ritmo tres veces superior al de la zona euro.

Sin embargo, Nadal ha cuestionado que estas cifras demuestren por sí solas una mejora del bienestar de los ciudadanos. De esta forma, ha detallado que el crecimiento del empleo está relacionado, principalmente, con el aumento de la población, impulsado por la llegada de alrededor de 500.000 inmigrantes al año. Por eso, considera que hay que distinguir entre el aumento del número de trabajadores y la evolución de las condiciones económicas de los españoles.

Por otra parte, también ha puesto el foco en el poder adquisitivo. Así, ha recordado que el poder de compra del salario medio español ha caído un 2%, mientras que en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha aumentado.

Precisamente, Nadal ha incidido en que la productividad por empleado se encuentra por debajo de los niveles de 2019, mientras que la productividad por hora trabajada se mantiene aproximadamente estable. En consecuencia, ha cuestionado que el crecimiento del PIB y las cifras agregadas de empleo basten para acreditar una mejora de la economía familiar.