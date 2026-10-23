Alberto Nadal: "Si tuviéramos suerte, en los cajones encontraremos telarañas. Si no, agujeros"

En una extensa entrevista en Con Ánimo de Lucro, el programa económico de esRadio Libre Mercado, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha desarrollado el programa económico de su partido de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Al menos, de las medidas que ya tienen perfiladas. Asuntos como el acceso a la vivienda, los salarios y los impuestos son capitales en su agenda económica; sin embargo, ha querido poner más énfasis en el problema de productividad.

Una de las medidas que sí han anunciado es su plan para el IRPF. Por un lado, deflactar la tarifa y actuar sobre la forma en la que el impuesto "castiga sobre todo a las clases medias", decía Nadal, y en especial "a las familias con hijos", motivo por el cual han decidido duplicar los mínimos personales exentos por hijos.

Sin embargo, el recuerdo de la retórica del PP respecto a los impuestos en el pasado y la forma en la que Cristóbal Montoro los subió después de las elecciones de 2011 está ahí y Nadal lo sabe. Por este motivo, el líder popular destacaba que en aquella ocasión el PP encontró un auténtico boquete en las cuentas públicas y no le quedó más remedio que subirlos.

Sin embargo, ahora, aunque temen lo que puedan encontrar, consideran que nos encontramos en otro momento, ya que en 2011, España estaba al borde del rescate y completamente arruinada. "Aun así, si coges la presión fiscal que había en España en 2011 y la que dejamos en 2018, verás que la rebajamos", recordaba. En cuanto al estado de las cuentas públicas que podría encontrarse el PP de llegar al poder tras el 29-N, Nadal ha dicho que "si tuviéramos suerte, en los cajones habrá telarañas. Si no la tenemos, habrá agujeros", decía de forma gráfica.

Productividad

Es la clave de bóveda del crecimiento en España. Nuestro país "lleva más de ocho años con la productividad estancada", decía Nadal, quien ha enfatizado que sin productividad no hay riqueza y sin riqueza "no podemos mejorar los salarios". Y para mejorar la productividad es capital fomentar la inversión, tanto interna como externa. Y para ello hay que mejorar el marco regulatorio, el marco fiscal, el acceso a energía abundante, segura y barata y también favorecer una formación también orientada a la Formación Profesional.

En el marco energético, además de prolongar la vida útil de las centrales nucleares, Nadal ha incidido en la necesidad de mejorar las redes de transporte: "Tenemos la oferta de energía abundante y tenemos la demanda, pero no tenemos forma de conectarla", se quejaba, y recordaba que los episodios de falta de suministro eléctrico que vivimos son más propios de países tercermundistas.

Durante la entrevista, Nadal también ha aprovechado para contestar a algunas de las afirmaciones que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista con Broncano. Una de esas afirmaciones fue que durante su mandato se han construido un millón de viviendas. "En ocho años se han construido 680.000 viviendas", corregía Nadal, lo que supone menos de 90.000 viviendas al año, y es que cada año han entrado "en España más de medio millón de personas".

El problema de regulación en la vivienda es evidente para Nadal, y también la intervención pública que se ha producido en el mercado del alquiler. El popular recordaba cómo durante el franquismo ya se intervino el mercado del alquiler acabando con él por completo. Por eso ha garantizado que si el PP gobierna, los propietarios que sufran un inquiocupa recuperarán su casa en 48 horas.

"¿Sánchez no es doctor en Economía?"

En cuanto a la ley de la oferta y la demanda, que Sánchez decía con Broncano que no se cumple siempre, aludiendo a la cantidad de vivienda que se construía en 2008 con precios crecientes, Nadal ha recordado, con sorna, el doctorado de Sánchez en Economía y que le hace merecedor de un cierto conocimiento de la mencionada ley económica. "Un doctor en economía debería saber que en 2008, cuando la burbuja estalló, los precios de la vivienda cayeron a plomo porque había exceso de oferta".

En cuanto a las medidas necesarias, Nadal ha destacado un plan para que los ayuntamientos puedan hacer uso del superávit que tienen y que no pueden usar ahora por la regla de gasto siempre que saquen suelo para construir. Además de una necesaria relajación de la burocracia que rodea a la vivienda para agilizar lo máximo posible la construcción de vivienda y ser capaces de construir 1 millón de viviendas en los próximos cuatro años.

En definitiva, un plan completo en materia económica que abarque los aspectos fundamentales de nuestro estancamiento económico y que permita que el crecimiento permee hasta el bolsillo de los ciudadanos revirtiendo el ciclo empobrecedor en el que nos ha metido Pedro Sánchez.