Condenado a indemnizar a su okupa tras derribar el techo para que se fuera

Un tribunal de Londres ha condenado al propietario de un antiguo pub con sala de conciertos a pagar 2.000 libras (unos 2.340 euros) al okupa que vivía en el edificio, por ordenar derribar el tejado mientras este dormía dentro. El okupa reclamaba hasta 60.000 libras. Aunque el juez da por probado que se trataba de un okupa, concluye que el dueño cruzó la línea al tomarse la justicia por su mano, tal y como recoge el medio británico The Independent.

Todo comienza cuando Nicola Saia se instala en una vivienda situada en la planta superior de un edificio que albergaba un antiguo pub. Lo hacía como guardián de la propiedad, una figura de la que ya hemos hablado en este medio y que es habitual en Reino Unido: alguien reside en un inmueble vacío a cambio de vigilarlo y evitar que otros lo ocupen. Sin embargo, en un momento dado ese permiso dejó de estar vigente y Saia no se marchó, por lo que pasó a ser, según el tribunal, técnicamente un intruso.

El dueño del edificio, Ravinder Laly, quería recuperar el inmueble. Según Saia, le advirtió en varias ocasiones de que el techo se le vendría encima si no se iba, y llegó a cortarle el agua durante un breve periodo. Unas dos semanas antes de las obras, Laly le escribió para avisarle de que iban a quitar el tejado y a empezar la demolición, y fijó como fecha de inicio el 3 de julio de 2023.

La advertencia se cumplió el 18 de julio. Hacia las 9:00, Saia se despertó por unos fuertes golpes. Al llegar al salón vio caer escombros y un agujero abierto en el techo, que también afectaba al baño y a uno de los dormitorios. Laly estaba allí con los operarios. Ese mismo día, el tejado quedó derribado con Saia todavía dentro.

El juez multa al propietario por "acoso" al okupa

Tras lo ocurrido, Saia demandó a Laly y a su empresa por acoso y desalojo ilegal, al amparo de la ley británica de protección frente al desahucio. Alegaba conmoción, estrés y ansiedad, y reclamaba hasta 60.000 libras. La defensa del propietario negó cualquier acoso: argumentó que Saia no era inquilino y que los dueños tenían derecho a entrar. Además, presentó una contrademanda por allanamiento y daños.

El juez Tom Shepherd, del Tribunal del Condado de Central London, repartió la razón entre ambas partes:

Saia no era inquilino legal y no hubo infracción de la ley de desalojo , en la que se apoyaba la mayor parte de su reclamación.

, en la que se apoyaba la mayor parte de su reclamación. Sí hubo acoso por derribar el tejado con él dentro y por cortarle el agua . Se rechazaron, en cambio, las quejas por el corte del wifi y por haber tapiado el edificio.

. Se rechazaron, en cambio, las quejas por el corte del wifi y por haber tapiado el edificio. La contrademanda confirmó que Saia era técnicamente un intruso, pero los daños que se le atribuían quedaron en una libra simbólica.

Así pues, aunque la justicia británica reconoce que Saia era un okupa, entiende que el propietario se extralimitó al derribar el tejado con él dentro y al cortarle el agua, y lo condena a pagarle esas 2.000 libras.