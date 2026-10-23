La verdad sobre el desahucio en Vitoria: el propietario es el vulnerable y vive de alquiler

Un desahucio en Vitoria ha provocado este viernes nuevas protestas por parte de organizaciones de izquierda. Concretamente, la Ertzaintza ha desalojado una familia con seis menores a su cargo en Vitoria-Gasteiz de un inmuebles situado en el número 28 de la avenida de Los Huetos de la capital alavesa.

En este contexto, el Sindicato Socialista de Vivienda ha indicado que cuatro personas han sido detenidas, mientras que la Ertzaintza ha confirmado dos. Sin embargo, pese a la presión de estas organizaciones y de la retórica habitual que utiliza la izquierda en relación a este tipo de desalojos, lo cierto es que, en este caso, quienes son realmente vulnerables no son los okupas, sino los propietarios de la vivienda.

El dueño es una persona vulnerable

La demagogia de la izquierda en relación a la situación de la vivienda llega al punto de relativizar y justificar la okupación. No obstante, numerosos casos que hemos recogido en Libre Mercado demuestran que, pese a esta retórica, quienes son afectados realmente por el drama de la okupación son los propietarios de los inmuebles.

De hecho, en muchos casos los propietarios son personas vulnerables que necesitan la renta del alquiler para poder cubrir sus gastos. Así ha ocurrido en Vitoria, donde organizaciones de extrema izquierda han vuelto a manifestarse contra un desalojo que se ha ejecutado este viernes.

Concretamente, según publica El Diario Vasco, el dueño lleva cinco años intentando recuperar el inmueble, su única propiedad, para instalarse en él con su familia. Por ello resulta increíble que, mientras se acerca la fecha del lanzamiento judicial, casi un centenar de personas hayan acampado frente al edificio para tratar de impedir el desahucio.

Al respecto, este mismo medio explica que los propietarios del inmuebles son una familia con un hijo —que espera otro más, puesto que la mujer está embarazada— y vive en una habitación de alquiler.

Así las cosas, El Diario Vasco explica que la relación entre el propietario y la familia arrendataria comenzó en 2018, cuando firmaron un contrato de alquiler por tres años con una renta mensual de 600 euros. En este sentido, este medio destaca que la vivienda tiene 84 metros cuadrados y tres habitaciones.

Con todo, cuando el contrato terminó en 2021, el dueño comunicó a los inquilinos que no quería renovarlo porque necesitaba recuperar el piso para vivir allí con su familia. Sin embargo, la familia tuvo que acudir a los tribunales después de que los arrendatarios se negaran a abandonar el inmueble, una situación que se ha alargado durante cinco años.

De hecho, de acuerdo con la información publicada por El Diario Vasco, en estos cinco años el propietario ha vivido con su familia en tres habitaciones de alquiler diferentes. Y es que, pese a no poder utilizar su piso, ha seguido afrontando la hipoteca y los gastos fijos del inmueble, entre los que se incluyen la comunidad de propietarios y el IBI. Lo más sangrante es que, según este medio, la documentación municipal constata que en el año 2025 fue reconocida la situación de vulnerabilidad social del dueño del inmueble, así como el de vulnerabilidad económica recientemente.