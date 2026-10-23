Alertan de que el intervencionismo de Sánchez hará desaparecer 7.705 pisos de alquiler

Hace varios años que los precios en el mercado del alquiler se han disparado, dificultando a muchas personas —especialmente a los más jóvenes— el acceso a un inmueble. El problema, no obstante, es que la tendencia de este mercado seguirá empeorando, sobre todo por la escasez de oferta y la aplicación de una normativa gubernamental que agrava esta situación.

Así las cosas, el mercado del alquiler en España continuará perdiendo viviendas disponibles durante 2026, mientras la presión de la demanda seguirá muy por encima de los niveles que permitirían hablar de un mercado equilibrado. Concretamente, según el Barómetro del Alquiler del tercer trimestre elaborado por el Observatorio del Alquiler, la oferta residencial se reducirá en 7.705 inmuebles —un 2,27% menos—, hasta quedar en 676.215 viviendas.

En este sentido, el organismo destaca que, aunque el descenso previsto será inferior al registrado en 2025 —cuando la oferta cayó un 4,7%—, el mercado todavía no ha alcanzado un punto de estabilización. De hecho, no podemos olvidar que esta escasez de viviendas disponibles convive con un elevado número de interesados por inmueble y con un precio medio nacional que se sitúa en 1.214 euros mensuales.

Con todo, los datos del estudio muestran, además, importantes diferencias territoriales: Barcelona encabeza la presión de la demanda, mientras Baleares, Barcelona y Madrid registran las rentas medias más elevadas. En el extremo contrario, varias provincias mantienen precios por debajo de los 700 euros mensuales.

Presión de la demanda

Así las cosas, la presión de la demanda alcanzó una media nacional de 133 interesados por inmueble durante sus primeros diez días en el mercado en el tercer trimestre de 2026. Esta cifra supone una moderación respecto a los 143 interesados registrados en el trimestre anterior, pero sigue por encima de los 135 contabilizados al cierre de 2025.

Ahora bien, lo cierto es que la situación más acusada se encuentra en Barcelona, con 401 personas interesadas por vivienda. Esta cifra sitúa a la provincia muy por encima del resto de territorios analizados y contrasta con los 15 contactos que el Observatorio del Alquiler considera indicativos de un mercado en equilibrio.

Por su parte, otras provincias presentan cifras inferiores a las del trimestre anterior. En este sentido, Valencia registra 97 interesados por inmueble, frente a los 138 del periodo previo. Por su parte, La Coruña alcanza los 85, Sevilla se sitúa en 76, Lérida en 61, Navarra en 53 y Alicante en 50.

El informe también recoge descensos en Guadalajara y Toledo, dos provincias próximas a Madrid que pueden funcionar como alternativas residenciales para quienes buscan vivienda fuera de la capital. Concretamente, Guadalajara contabiliza 77 interesados por inmueble, frente a los 93 del trimestre anterior, mientras Toledo baja a 76, desde los 90 registrados previamente.

En este contexto, en una franja intermedia se encuentran Murcia, con 45 interesados; Huelva, con 43; Cádiz, con 41; Castellón, con 38; Valladolid, con 36; Ceuta, con 35; Asturias, con 34; Burgos, con 33; y Melilla, con 26. Además, por debajo de los 25 contactos aparecen provincias como Salamanca y Pontevedra, con 24 y 23 interesados, respectivamente. Del mismo modo, Cantabria registra 21, Ciudad Real 20 y La Rioja 19.

Precio del alquiler

Debido a la situación que actualmente vive el sector, el precio medio del alquiler en España se situó en 1.214 euros mensuales en el tercer trimestre de 2026. Esto representa un incremento cercano al 0,25% respecto al trimestre anterior, cuando la renta media era de 1.211 euros, y una subida del 2,27% frente a los 1.187 euros registrados al cierre de 2025.

No obstante, las diferencias entre provincias son amplias. Y es que Baleares encabeza la clasificación, con una renta media de 1.681 euros al mes. Le siguen Barcelona, con 1.641 euros, y Madrid, con 1.639 euros. En el extremo opuesto, solo 14 provincias presentan rentas medias inferiores a los 700 euros mensuales.