La inmigración "por puntos": el exitoso modelo de fronteras de Canadá y Australia

Canadá y Australia optaron hace años por introducir un sistema de inmigración "por puntos" que permite ajustar las entradas en ambos países según criterios como la formación, experiencia y conocimientos de los nuevos residentes. El Instituto Ostrom ha planteado este tipo de reforma para España, señalando que solventaría muchos de los problemas que hoy presenta nuestro país y apuntando que un programa de este tipo mejoraría el saldo fiscal en 18.000 millones de euros cada año.

El debate sobre la inmigración se ha avivado notablemente desde que Estados Unidos puso en marcha un programa orientado a restringir significativamente la entrada de población foránea. El siguiente gráfico del Instituto Cato documenta la caída observada en las llegadas irregulares y ordinarias, con un descenso de 62.100 a 11.600 en el primer epígrafe y de 186.500 a 54.000 en el segundo.

El Instituto Ostrom cree que España debería abandonar progresivamente el actual modelo de acceso de población foránea y avanzar hacia un sistema de selección "por puntos", inspirado en las experiencias de Canadá y Australia. Dicho centro de estudios calcula que una política migratoria más orientada a la captación de talento y capital humano podría elevar el PIB español hasta en 135.000 millones de euros anuales, a largo plazo, además de mejorar en unos 18.000 millones el saldo fiscal de la inmigración.

El informe parte de una realidad que considera paradójica: España registra un saldo migratorio anual de 626.268 personas, pero la llegada de trabajadores extranjeros se produce en masa, sin criterios de selección relacionados con su preparación profesional. Mientras tanto, numerosas empresas encuentran dificultades para contratar personal cualificado y miles de inmigrantes desempeñan trabajos muy por debajo de su nivel formativo. En concreto, el 52% de los trabajadores extranjeros ocupa puestos para los que está sobrecualificado, frente al 34,5% de los españoles; además, el sistema acumula más de 80.000 expedientes pendientes de homologación de títulos académicos, una barrera que dificulta la incorporación de profesionales al mercado de trabajo.

El Instituto Ostrom considera que el sistema actual desaprovecha una parte importante del potencial económico de la inmigración. Para corregirlo, plantea una reforma de la Ley de Extranjería y de su reglamento que permitiría seleccionar a los trabajadores en función de su aportación potencial a la economía española, sin incrementar necesariamente el volumen total de entradas.

Las claves del nuevo sistema migratorio

La propuesta gira en torno a siete puntos:

Inmigración por puntos, como Canadá y Australia. La principal novedad sería la creación de un procedimiento de admisión que valorase la edad, los estudios, el conocimiento de idiomas y la experiencia profesional de cada candidato. Los solicitantes obtendrían una puntuación y podrían acceder a una autorización de residencia y trabajo al superar una nota de corte publicada previamente. La autorización estaría vinculada al trabajador, no a una empresa concreta. Tope de entradas por año. El modelo fijaría un objetivo máximo de 400.000 admisiones anuales procedentes de países extracomunitarios mediante el sistema de puntos. El programa pasaría asimismo por reorientar una parte de los flujos existentes para dar más peso a la cualificación. El proceso se organizaría mediante convocatorias periódicas y criterios públicos. Sustituir progresivamente el arraigo. El instituto cuestiona que la principal vía de regularización laboral dependa de acreditar dos años de permanencia en España, sin introducir criterios como el mérito o la cualificación. La propuesta busca que el sistema por puntos vaya reemplazando al arraigo como principal puerta de acceso al mercado de trabajo, favoreciendo la selección de trabajadores desde sus países de origen. Participación de las comunidades autónomas. Siguiendo el ejemplo de las provincias canadienses, cada autonomía podría conceder puntos adicionales a determinados perfiles profesionales. Esto permitiría adaptar la selección a las necesidades productivas de cada territorio, desde ingenieros y especialistas tecnológicos hasta profesionales sanitarios u otros trabajadores demandados. También podrían valorarse los conocimientos de las lenguas cooficiales. Homologación de títulos en doce meses. La reforma incluiría un plan para resolver en un año los 80.648 expedientes pendientes de homologación académica. Además, permitiría realizar parte de la evaluación de credenciales en los países de origen mediante agencias acreditadas, evitando que profesionales cualificados tengan que esperar largos periodos para ejercer su actividad en España. Facilidades para universitarios e investigadores. Los extranjeros que hayan cursado un máster o doctorado en universidades españolas obtendrían automáticamente una autorización para buscar empleo. También se crearía un visado exprés para investigadores, con el objetivo de facilitar la retención y captación de talento científico. Hasta 135.000 millones adicionales de PIB y 18.000 millones de mejora fiscal. El Instituto Ostrom estima que seleccionar hasta 400.000 inmigrantes anuales según su cualificación podría elevar el PIB a largo plazo entre 20.000 y 135.000 millones de euros al año. La horquilla depende de considerar únicamente el efecto sobre los ingresos de los propios inmigrantes o incorporar también las mejoras de productividad de sus compañeros de trabajo. El saldo fiscal mejoraría en unos 18.000 millones anuales. Son proyecciones del centro de estudios, sujetas a los supuestos del modelo, y no ingresos garantizados.

La filosofía de la propuesta es cambiar el criterio con el que España organiza la inmigración económica. En lugar de priorizar mecanismos de regularización basados en el tiempo de permanencia, se trataría de facilitar la llegada legal de trabajadores cuya preparación responda a las necesidades del tejido productivo. Según sus autores, un sistema de estas características permitiría mejorar la productividad, aprovechar mejor la formación de los inmigrantes y aumentar su contribución económica y fiscal.

Otras nueve reformas para transformar la economía española

La inmigración es solo una de las diez propuestas recogidas en el documento del Instituto Ostrom. En materia de vivienda, el centro calcula que España acumula un déficit de unas 750.000 viviendas desde 2021 y plantea una reforma fiscal que permitiría sacar al mercado 147.000 inmuebles adicionales cada año. Entre sus medidas figuran reducir al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de la vivienda habitual, transformar el IBI en un impuesto sobre el valor del suelo, facilitar la construcción mediante el silencio administrativo positivo, permitir una mayor edificabilidad cerca de estaciones de transporte público y agilizar la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente. También propone movilizar suelo estatal para construir entre 40.000 y 50.000 viviendas asequibles al año.

En el mercado laboral, el informe defiende implantar una mochila austríaca mediante aportaciones empresariales equivalentes al 2% del salario, compensadas con una reducción progresiva de la indemnización por despido objetivo. Asimismo, propone penalizar a las empresas con una rotación superior a la media de su sector, reformar la prestación por desempleo para que arranque en el 80% de la base reguladora y vaya disminuyendo progresivamente, e introducir un crédito fiscal reembolsable de 1.200 euros anuales por trabajador y 1.000 euros por hijo. En educación, plantea dar mayor autonomía a los centros, evaluar sus resultados y vincular una parte de la financiación universitaria a la inserción laboral de sus titulados.

En materia tributaria y de pensiones, las reformas sugeridas incluyen deflactar automáticamente el IRPF cada año para impedir que la inflación provoque subidas fiscales encubiertas, suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio y adoptar un Impuesto sobre Sociedades que grave los beneficios distribuidos, siguiendo el modelo de Estonia. El informe recuerda que la ausencia de deflactación del IRPF proporcionó al Estado 2.300 millones de euros adicionales en 2025. En paralelo, propone transformar gradualmente las pensiones públicas en un sistema de cuentas nocionales, inspirado en Suecia, y abrir cuentas individuales de ahorro e inversión que permitan complementar las prestaciones futuras.

Finalmente, se reclama una reforma de la Administración que profesionalice la selección de los altos cargos, someta las políticas públicas a evaluaciones independientes y establezca una cláusula de caducidad de ocho años para las normas con impacto económico relevante que no sean renovadas expresamente. En materia energética, plantea revisar el calendario de cierre nuclear a partir de criterios técnicos y de seguridad de suministro, ampliar las redes eléctricas y facilitar contratos energéticos de largo plazo para la industria. En conjunto, sus autores defienden que España necesita abandonar las respuestas coyunturales y afrontar reformas estructurales capaces de elevar su productividad, facilitar la inversión y sostener el crecimiento económico.