No sólo es Marruecos: España aumenta su dependencia de China bajo el mandato de Sánchez

Desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno de España, hay un país, además de Marruecos, con el que España ha estrechado sus lazos comerciales y que tiene cada vez más peso en las compras que hacemos al extranjero, es decir, en nuestras importaciones. Ese país es China, desde donde el peso de nuestras importaciones ha crecido, mientras que el de nuestras exportaciones hacia allí ha caído.

Como decimos, desde que el líder socialista es presidente, el comercio con China no ha hecho más que ganar peso por el lado de las importaciones. Así se puede comprobar en los datos oficiales de DataComex, el portal de estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Se dispara el comercio con China

De esta forma, se puede ver que durante los ocho primeros meses de 2026 las exportaciones de España a China alcanzaron un valor de 5.383,46 millones de euros, y las importaciones, de 35.879,48 millones. En total, las exportaciones españolas sumaron 264.182,24 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a 310.000,41 millones.

En el mismo periodo de 2019, las exportaciones de España a China tuvieron un valor de 4.192,67 millones de euros, y las importaciones, de 19.283,42 millones. En total, las exportaciones españolas sumaron 193.472,73 millones de euros, y las importaciones, 214.079,65 millones.

Aumenta el peso de las importaciones chinas

Es decir, el peso de las importaciones procedentes de China ha crecido, mientras que el de las exportaciones se ha reducido ligeramente. En los ocho primeros meses de 2019, las compras a China representaban el 9,01% del total de importaciones de España, y en el mismo periodo de 2026 ese peso alcanza el 11,57%. Por el lado de las exportaciones, las ventas a China han pasado de suponer el 2,17% del total al 2,04%.

Este aumento de 2,56 puntos porcentuales en el peso de las importaciones (un 28,5% en términos relativos) pone en evidencia que España depende hoy más de China que en 2019.

Por sectores económicos, los bienes que importamos de China son principalmente "bienes de equipo" (14.704,13 millones de euros), entre los que destacan los equipos de oficina y telecomunicaciones; "manufacturas de consumo" (7.877,89 millones), sobre todo textiles y confección, calzado y juguetes; "semimanufacturas" (4.843,18 millones), con los productos químicos a la cabeza; productos del "sector del automóvil" (4.000,80 millones), como coches y motos; y "bienes de consumo duradero" (2.935,15 millones), entre los que destacan los electrodomésticos y los muebles.

No obstante, no sólo ha aumentado el comercio entre España y China por el lado de los bienes que nos vende el país asiático, sino también la inversión china en nuestro país. Como ya contamos aquí, la inversión de China en España pasó de 149,2 millones de euros en 2024 a 643,1 millones en 2025, lo que supone un incremento del 331% en sólo un año.

Así pues, la economía española y la china están cada vez más unidas, tanto por el lado del comercio como por el de las inversiones que China realiza en España.