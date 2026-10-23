Sánchez se inventa un millón de viviendas en La Revuelta de Broncano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este jueves a La Revuelta, el programa de David Broncano en RTVE, como candidato socialista a las próximas elecciones generales, y la entrevista sigue dando que hablar. Durante el programa se abordaron temas como la corrupción de algunos de sus exministros, como Ábalos, o el problema de la vivienda. Sobre esta cuestión, el socialista llegó a afirmar que "en los últimos años se han construido un millón de viviendas, el 13% vivienda protegida".
Al principio del siguiente clip, publicado por la cuenta oficial del programa en X, puede verse cómo lo afirma:
"La clave no es construir solamente el mayor número de viviendas posible. En estos últimos años se han construido un millón de viviendas. La clave es construir viviendas asequibles. Un millón de viviendas en total. Digo también de mercado libre y de mercado protegido. Ahora mismo, es el 13% de ese millón de viviendas, el 13% son viviendas protegidas. En la época de la crisis financiera estamos hablando de que, de esos cuatro millones y medio [de viviendas totales], probablemente solamente el 5%, si no menos, eran de vivienda protegida. Con lo cual, no solamente tienes que construir más viviendas, sino que tienes que construir una vivienda asequible en precio para los jóvenes y no tan jóvenes".
Si acudimos a los datos sobre vivienda protegida y libre que proporciona el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, tanto mensuales como anuales, podemos comprobar cómo ni siquiera sumando toda la vivienda construida (libre y protegida) desde junio de 2018, fecha en que Pedro Sánchez llegó al poder, hasta junio de 2026 se alcanza ese millón de viviendas. En concreto, desde junio de 2018 sólo se han construido 726.126 viviendas.
Veamos el siguiente gráfico, que muestra la evolución de la vivienda total y protegida construida desde 1960 hasta junio de 2026:
Como se puede ver, la etapa de Pedro Sánchez coincide con el nivel más bajo en más de medio siglo, tanto en vivienda total como en vivienda protegida. En concreto, desde que gobierna el líder socialista se han construido sólo 726.126 viviendas, de las cuales 88.697 son protegidas.
Así pues, no sólo se inventa el dato del millón de viviendas (para alcanzar esa cifra habría que sumar toda la vivienda terminada desde 2013, casi todo el Gobierno de Mariano Rajoy), sino que también es falso que se hayan construido 130.000 viviendas protegidas (el 13% de un millón), ya que en total han sido 88.697.
Casi el 40% de las viviendas protegidas se han construido en la CAM
Para más inri, de las 88.697 viviendas protegidas que se han construido desde junio de 2018 hasta junio de 2026, casi el 40% han sido construidas en la Comunidad de Madrid, tan denostada por el presidente del Gobierno. En concreto, en la región madrileña se han terminado un total de 34.429 viviendas protegidas en dicho periodo, lo que supone el 38,8% del total.
Así pues, no es cierto que en "los últimos años", ni desde que gobierna Pedro Sánchez, se haya construido un millón de viviendas. La cifra real apenas alcanza un 72% de lo que asegura el presidente. Además, durante su mandato se ha construido incluso menos vivienda protegida que con Mariano Rajoy: entre enero de 2012 y mayo de 2018 se terminaron 106.732 viviendas protegidas, un 20,3% más que con Pedro Sánchez.