Un restaurante tendrá que pagar 4.792 euros a la camarera que despidió por contar chistes soeces a los clientes

Un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que despidió a una camarera por contar chistes soeces a los clientes y pedirles que se marcharan antes de la hora de cierre porque tenía un examen al día siguiente, tras volver de una baja médica de casi un año, tendrá que readmitirla, abonándole los salarios de tramitación, o indemnizarla con 4.792,13 euros. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha confirmado que el despido fue improcedente. La sentencia se puede leer aquí.

Todo comienza en febrero de 2022, cuando esta trabajadora es contratada como camarera con un contrato indefinido y un salario de 1.472,33 euros brutos al mes. En febrero de 2024 es atendida por el médico de familia por un estado de ansiedad y ese mismo día causa baja por enfermedad común.

Contó varios chistes de mal gusto a los clientes

Permanece de baja hasta el 3 de enero de 2025, cuando vuelve al trabajo tras casi 11 meses. Sólo una semana después, el viernes 10 de enero, la camarera atiende a una mesa de nueve personas durante la cena. En los postres, con la dueña ya fuera de la sala, se pone a contar un chiste: "¿A ti por qué te llaman Cerilla? Porque cada vez tengo el agujero más grande". Los clientes se quejan después ante el restaurante.

Unos días más tarde, el 16 de enero, según la carta de despido, se mete durante una comida en las conversaciones de los clientes. Uno de ellos se queja de que eso provocó la ruptura de una negociación y asegura que no volverá al restaurante mientras le atienda ella. Al día siguiente, la empresa recibe varias quejas por escrito. Una de ellas procede de un grupo en el que se encontraban el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, una profesora de una universidad extranjera y una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y relata el chiste de la "Cerilla".

Ese mismo día, el viernes 17 de enero, siempre según la carta de despido, un cliente la graba con el móvil durante la cena mientras la camarera explica los postres. Ella le responde: "¿Me estás grabando, cabrón? Te cuento un chiste para que no te olvides. Si mi jefa me oye, me mata". A continuación, cuenta una variante del mismo chiste: "¿Tú sabes por qué me llaman la capa de ozono? Porque cada vez tengo el agujero más grande".

Pidió a unos clientes que se fueran porque "tenía examen" al día siguiente

El martes 21 de enero, hacia las 23:00 horas, pide a unos clientes habituales que terminen los cafés porque al día siguiente tiene un examen, cuando el cierre habitual es a las 00:30. Los clientes escriben después para quejarse. El 23 de enero, otro cliente envía un correo electrónico a la dueña sobre la cena del día 10. En él habla de "chabacanería" y asegura que hace uno o dos años le ocurrió algo parecido con la misma camarera.

El 31 de enero de 2025, la empresa decide despedir a la trabajadora, sólo 28 días después del alta médica. El restaurante alega abuso de confianza y transgresión de la buena fe contractual, y lo califica de falta muy grave según el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería.

La Justicia da por probados los hechos… pero condena a la empresa

Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 8 de Las Palmas declara improcedente el despido, a pesar de dar por probados los hechos. El juez considera que merecen reproche, pero que no bastan para justificar un despido, y añade que "tener cierta confianza con los clientes es algo habitual en un restaurante esté o no permitido por la empresa y forma parte de nuestras costumbres civiles". Por ello, condena a la empresa a readmitir a la camarera o a pagarle una indemnización de 4.792,13 euros.

Ambas partes recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias: la empresa, para que el despido se declarase procedente, y la trabajadora, para que se declarase nulo por discriminación por enfermedad y se le indemnizara con 30.000 euros por daños morales. El tribunal desestimó ambos recursos y confirmó la sentencia dictada en primera instancia. De este modo, el restaurante tendrá que indemnizar con casi 5.000 euros a una camarera a la que despidió por contar chistes de mal gusto, meterse en las conversaciones de los clientes y pedirles que se marcharan antes de tiempo, o bien readmitirla y abonarle los salarios que ha dejado de percibir desde el despido.