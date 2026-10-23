Una encuesta de Bloomberg sitúa a Hernández de Cos como favorito para presidir el BCE

Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), se perfila como el principal candidato para sustituir a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE). Una encuesta realizada por Bloomberg entre economistas sitúa al español por delante del neerlandés Klaas Knot, en un proceso sucesorio que podría adelantarse a la fecha oficial de finalización del mandato de la actual presidenta.

Doce de los economistas consultados por Bloomberg consideran que Hernández de Cos es la mejor opción para presidir el BCE, frente a nueve que se decantan por Klaas Knot, quien dirigió el banco central de Países Bajos entre 2011 y 2025. Ambos fueron miembros del Consejo de Gobierno del BCE y han ganado peso como posibles sucesores de Lagarde.

Hernández de Cos abandonó la dirección del Banco de España al terminar su mandato como gobernador y ocupa actualmente el puesto de director general del Banco de Pagos Internacionales, una institución que facilita la cooperación entre bancos centrales.

El apoyo de Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó en septiembre su apoyo a Hernández de Cos. Lo calificó de presidente "excepcional" del Banco de España. Sin embargo, Hernández de Cos criticó la política económica del Gobierno de Sánchez cuando estaba al frente del Banco de España. Es más, a su salida afirmó: "Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías y España lleva ya más de una década sin conseguir converger de modo sostenido en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos".

Por otro lado, tal y como informó Libre Mercado, Alberto Núñez Feijóo trasladó su apoyo a Hernández de Cos en la reunión preparatoria del Partido Popular Europeo del pasado 15 de octubre. Además, si el PP llegara a conformar gobierno en las próximas elecciones generales España podría adquirir una mayor presencia internacional.

Por su parte, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, manifestó su apoyo a Klaas Knot. Destacó su pragmatismo, su capacidad para trabajar con distintos interlocutores y el "gran éxito" de su etapa al frente del banco central neerlandés durante uno de los periodos más difíciles.

El mandato de Lagarde al frente del BCE concluye el 31 de octubre de 2027, pero solamente una minoría de los encuestados contempla que la francesa complete su etapa en la presidencia del Banco. Dos tercios prevén que deje el cargo en abril de 2027 e incluso algunos no descartan que anticipe su salida en enero.

Las especulaciones sobre la salida de la presidenta del BCE y el debate sobre su sucesor vuelven a intensificarse después de que Lagarde trasladara la posibilidad de dejar el cargo "unos meses" antes de lo previsto.