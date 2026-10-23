Una iniciativa liderada por Azvi abre una nueva vía para desbloquear la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros

Grupo Azvi ha presentado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía una propuesta de iniciativa de colaboración público-privada para la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema hidráulico integrado por la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, dos infraestructuras fundamentales, paralizadas desde 2017, para reforzar la seguridad hídrica y favorecer el desarrollo económico y social de la provincia de Huelva.

Con esta iniciativa, Grupo Azvi señaló que da un paso adelante en la búsqueda de soluciones que permitan desbloquear y hacer realidad un proyecto largamente demandado por la sociedad onubense, planteando un modelo de colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado que facilite su ejecución y garantice su gestión eficiente y sostenible a largo plazo.

La propuesta contempla la construcción de la presa, el Canal de Trigueros y las instalaciones de tratamiento de agua y otras infraestructuras asociadas.

El sistema permitiría regular entre 135 y 200 hectómetros cúbicos de agua anuales, atender las necesidades de riego de una superficie estimada de entre 20.000 y 24.000 hectáreas, reforzar el abastecimiento de la provincia y mejorar la capacidad de prevención frente a avenidas e inundaciones del río Odiel.

Asimismo, su puesta en funcionamiento contribuiría a diversificar las fuentes de suministro de agua de Huelva y a reducir las extracciones de los acuíferos del entorno de Doñana, favoreciendo una gestión más equilibrada y sostenible de los recursos hídricos.

Modelo público-privado

La iniciativa liderada por Grupo Azvi plantea un modelo concesional en el que el consorcio privado asumiría el diseño, la construcción, la financiación parcial o total, la puesta en marcha y la operación y mantenimiento de las infraestructuras.

Por su parte, las administraciones públicas mantendrían la titularidad de las infraestructuras y asumirían las actuaciones de restauración ambiental de la cuenca minera del Odiel, así como las garantías necesarias sobre la calidad del agua, aspectos esenciales para asegurar la viabilidad del proyecto. Asimismo, el desarrollo de la iniciativa requeriría culminar el acuerdo institucional entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España mediante la firma del correspondiente protocolo de cesión.

Sostiene que este planteamiento permitiría aprovechar la capacidad técnica, financiera y de gestión del sector privado para impulsar una actuación de gran envergadura, mediante una distribución de responsabilidades que favorezca la eficiencia, la sostenibilidad y la adecuada prestación del servicio.

La propuesta incorpora una solución integral que supondría la conexión con el Anillo Hídrico de Huelva, sistemas de tratamiento y control de la calidad del agua e instalaciones de generación de energía fotovoltaica destinadas a optimizar el consumo energético del conjunto.

La compañía destaca que la puesta en marcha del sistema Alcolea-Trigueros supondría un importante impulso para la economía onubense, especialmente para el sector agrícola y las actividades vinculadas al abastecimiento y la gestión del agua.

Según las estimaciones recogidas en un estudio del Consejo Social y Económico de la provincia de Huelva, el desarrollo de estas infraestructuras podría contribuir a la generación de unos 18.000 empleos, de los que 14.000 serían agrícolas directos, y a un incremento estimado del 11 % del PIB provincial.

A estos beneficios se sumarían una mayor garantía de suministro para las actividades productivas, el fortalecimiento del sector agroalimentario y una mejora de la capacidad de respuesta ante los episodios de escasez hídrica.

La iniciativa cuenta, asimismo, con el respaldo formal de más de veinte organismos, empresas e instituciones de la provincia de Huelva, entre los que se encuentran representantes del ámbito empresarial, agrícola, industrial, universitario, financiero, sindical y de las administraciones locales.

Explica que este amplio apoyo pone de manifiesto la relevancia estratégica del proyecto y la voluntad de distintos sectores de la sociedad onubense de avanzar hacia una solución que contribuya a garantizar la disponibilidad de agua y el desarrollo futuro de la provincia.

Desarrollo

Con la presentación de esta iniciativa liderada por Grupo Azvi, la compañía andaluza indica que reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructuras estratégicas y su voluntad de contribuir activamente, desde la experiencia y la capacidad del sector privado, a dar respuesta a los grandes retos que afrontan los territorios.

La compañía apuesta por la colaboración público-privada como una herramienta para movilizar recursos, aportar soluciones técnicas y financieras y favorecer la ejecución de proyectos de elevado impacto económico, social y ambiental.

La propuesta presentada constituye un primer paso para que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural valore el interés de la iniciativa y, en su caso, se avance hacia la elaboración del correspondiente Documento de Iniciativa Público-Privada, de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Grupo Azvi señaló que pone así su experiencia y capacidad al servicio de una iniciativa que aspira a transformar un proyecto pendiente desde hace años en una oportunidad de futuro para Huelva, contribuyendo a reforzar su seguridad hídrica, su competitividad y su desarrollo sostenible.