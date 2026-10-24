El sector público ni sabe ni puede innovar

La innovación goza, en general, de muy buena imagen. La gente la reconoce como un aspecto central de la vida humana: la innovación (la capacidad de hacer cosas mejores y/o de forma más eficiente), en todos los ámbitos, está detrás de la mejora del nivel de vida. No hay progreso sin innovación.

Pero la innovación existe desde mucho antes de que se hablara de "I+D+i". De hecho, existe desde que el hombre es hombre, porque el ser humano lleva incorporado un impulso natural a intentar estar mejor. Incluso hay innovación desde antes de que se conociera la palabra "innovar". Un ejemplo: la rueda, una de las innovaciones que más impacto ha provocado en la vida humana, fue creada hace milenios.

Aunque la innovación seguirá presente mientras haya vida humana, en nuestros días se convirtió también en una herramienta de marketing político: es la excusa preferida de los políticos para justificar cualquier iniciativa. Si, por ejemplo, un Gobierno autonómico necesita enchufar a gente del partido, en lugar de crear un "centro" o un "observatorio" de alguna cuestión en particular, puede crear el Centro de Innovación Territorial o el Observatorio Regional de Innovación. Con solo añadir "innovación" en el nombre, parece que el proyecto es más importante, útil y moderno; hay decenas en España, pertenecientes a todos los niveles de gobierno.

Se argumenta que es una buena idea aumentar el gasto en "innovación" para "no perder el tren del futuro". Muchos creen realmente que la innovación es algo que puede mejorarse aumentando el gasto público. En algunos casos puede ser cierto (por caso, cuando hace falta realizar muchos ensayos de laboratorio o hacer pruebas con materiales costosos). Pero, en última instancia, siempre dependerá del ingenio de una persona, no de la magnitud del presupuesto.

En todo caso, es un juego peligroso: como todo es potencialmente mejorable, el presupuesto exigible será siempre creciente. Por eso, apelar a la "innovación" puede acabar siendo otro mecanismo por el cual unos viven a costa del trabajo de otros.

Hay otra cuestión: quitando el caso particular de la innovación en el campo militar, ¿con qué criterio se definen las áreas a las que se vuelcan los recursos públicos destinados a I+D+i? ¿Hay algún motivo para creer que los políticos tienen una capacidad especial que les permita saber cuáles son las prioridades "correctas"? ¿Hay alguien que haya analizado la rentabilidad, en términos de patentes registradas u otra medida relevante, de lo que ha venido gastando el sector público en "innovación"?

Es lógico que las empresas inviertan millones en descubrir nuevos medicamentos, nuevos productos, nuevos procesos y formas de organización. La competencia es el incentivo: necesitan innovar porque, si no lo hacen, los competidores sí lo harán y acabarán por desplazarlos del mercado.

En cambio, ¿cuál es el incentivo del sector público para innovar? El primero que se me ocurre es, simplemente, que les permite decir que se están "ocupando" del tema, mientras se gasta el dinero de los pagadores de impuestos en colocar gente en los más diversos programas de investigación (como la famosa beca de Errejón). Es un incentivo que no tiene nada que ver con la innovación propiamente dicha; por el contrario, muchas veces es la excusa para alcanzar otros objetivos.

Los políticos convirtieron la innovación en "innovacionismo", un movimiento que aprovecha el natural deseo de progreso de la población como pretexto para hacer política. De esa forma, se cuelan como "innovación" proyectos que en verdad solo buscan impulsar sus prioridades políticas (por ejemplo, los que tienen que ver con el ecologismo o la ideología de género).

Invito al lector a ser escéptico ante cualquier iniciativa del sector público en este tema. Como en tantas otras cosas, creo que cuanto más lejos estén el Gobierno y los políticos de la innovación, mejor.

Director de Barceló & Asociados