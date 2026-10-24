¿Impuestos o Ley de Nietos: qué prefiere la izquierda?

Uno de los argumentos de la izquierda española que me genera más perplejidad es el del patriotismo fiscal. Esa idea, tan manida y tan repetida en los últimos años, de que español es el que cuida la sanidad y la educación pública; el que vive, trabaja y, sobre todo, paga aquí sus impuestos. Sale a relucir con cierta frecuencia cada vez que nos enteramos de que un deportista, cantante o actor famoso (sobre todo si no es progre; en caso de izquierdismo político parece que sí hay cierto margen para la elusión tributaria) ha fijado su residencia en algún otro país, sobre todo si éste es conocido por tener unos impuestos inferiores a los habituales en España (ya saben, los clásicos Mónaco, Suiza…)

Como decimos, el argumento es conocido desde hace años, pero se convirtió en un soniquete constante durante unos meses cuando menudearon las noticias de los youtubers andorranos: jóvenes famosos a través de las RRSS o los canales de vídeo que se trasladaban a Andorra con el objetivo, nos decían, de pagar muchos menos impuestos. Como algunos de ellos se suponía que eran de derechas, la campaña parecía perfecta: "Menos banderitas en el polo y más pagar aquí tu IRPF", nos decían desde las tribunas mediáticas de la izquierda.

El problema de este razonamiento es que es un boomerang de recorrido muy corto. Para empezar, me parece muy peligroso (para ellos) repetir demasiado que la españolidad consiste en pagar impuestos o la que ciudadanía debe depender de tu disposición a abonar un porcentaje elevado de tus ingresos en forma de tributos. De hecho, creo que si lo dices tres veces seguidas delante del espejo leyendo de atrás adelante, aparece un cartel de "sufragio censitario" enmarcando tu silueta.

Porque, además, nos obliga a centrarnos en una de las afirmaciones más absurdas de la izquierda occidental: esa que dice que los ricos no pagan impuestos o que pagan menos que los pobres. Una mentira tan flagrante podría sostenerse en otros momentos, pero en la era de la IA, decir que los millonarios tienen una especie de estatus protegido frente a Hacienda es muy estúpido. Cualquier búsqueda sencillita te dirá que la realidad es exactamente la contraria:

Los ricos pagan más, en términos absolutos y relativos . Y pagan más por todo: patrimonio, renta, ganancias del capital…

. Y pagan más por todo: patrimonio, renta, ganancias del capital… Las pocas excepciones que podemos encontrar son más curiosidades estadísticas que una ruptura de la norma general. Por ejemplo, en España, es verdad que en el tramo de ingresos más altos del IRPF hay un ligero descenso en el tipo efectivo. Es decir, los riquísimos pagan un porcentaje de su renta total un pelín inferior al que pagan los sólo ricos (porque obtienen más renta de sus inversiones que del trabajo y los tipos de la parte del ahorro son algo más bajos). Pero ni de broma esto quiere decir que paguen menos que los pobres o que se vayan de rositas en cuanto a sus obligaciones con Hacienda. Pagan un pastizal. Y si le sumamos lo que pagan sus empresas en Sociedades y otros impuestos, probablemente incluso se revertiría esa curiosidad estadística de la que hablamos.

Por ejemplo, en España, en el IRPF: apenas el 0,6% de los declarantes, con ingresos superiores a los 150.000 euros (es un drama que consideremos que esto es "ser rico", pero ahí ya nos metemos en otro debate) aporta más del 18% de la recaudación. O lo que es lo mismo: 30 veces lo que le correspondería. Y si nos vamos a los que ganan mucho más, las cifras suben [Repetimos: aquí deberíamos también incluir lo que pagan sus empresas en Sociedades]. Ni siquiera entramos a discutir si esto es justo o no. Sólo decimos que es así. Y si ligas nacionalidad o ciudadanía al pago de impuestos… deberías tenerlo en cuenta.

Patriotismo fiscal y Ley de Nietos

Porque el problema de todo esto es que te posiciona en una situación compleja. Si un youtuber que se muda a Andorra debería dejar de opinar sobre la realidad española (porque no contribuye al bienestar común), ¿qué pasa con otros casos quizás no tan del gusto de nuestra izquierda nacional?

Aquellos que tienen un saldo neto negativo con Hacienda , ¿deberían opinar menos? Porque no contribuyen (en realidad, detraen recursos) ni a la Sanidad pública, ni a la Educación pública, ni a nada.

, ¿deberían opinar menos? Porque no contribuyen (en realidad, detraen recursos) ni a la Sanidad pública, ni a la Educación pública, ni a nada. El caso más extremo sería el de un inmigrante de baja cualificación . ¿Debemos dejarle entrar? Si nunca contribuirá al país al que llega (y no, de media, la mayoría nunca alcanza un saldo fiscal positivo), ¿tiene derecho a Sanidad y Educación quien nunca pagó y nunca pagará por ellas?

. ¿Debemos dejarle entrar? Si nunca contribuirá al país al que llega (y no, de media, la mayoría nunca alcanza un saldo fiscal positivo), ¿tiene derecho a Sanidad y Educación quien nunca pagó y nunca pagará por ellas? ¿Se podría poner un precio a la ciudadanía española? Algo así como que el que quiera el permiso de residencia, que pague por el mismo. Cuidado, no es más que darle la vuelta al argumento del expat-andorrano. Aquel dejaba de ser español por no pagar "lo público", pues el que quiera serlo a todos los efectos, que saque la cartera .

. Un rico que en un año pague más de lo que pagaría el contribuyente medio a lo largo de toda su vida (por ejemplo, aquí entrarían muchos futbolistas de Primera División), ¿con qué argumentos le exigimos que siga contribuyendo? Es fácil que nos responda que ya puso su parte y la de muchos otros… y de sobra. Y si lo hace voluntariamente (y la gran mayoría de ellos podrían buscar otro lugar de residencia con una enorme facilidad), ¿habría que premiarle de alguna manera? ¿O debería tener más voz y voto en los asuntos comunes?

Como vemos, el debate se complica en términos generales. Pero en ningún asunto se enreda más que en el de la famosa Ley de Nietos que protagoniza el inicio de la campaña. Si español es el que paga impuestos aquí, el que se preocupa por el futuro de la sanidad, la educación o las carreteras españolas… ¿qué carajo estamos haciendo dándole la ciudadanía y el voto a un tipo que ni ha pasado en su vida por nuestro país ni tiene intención de hacerlo?

Ya sé que los que han impulsado la famosa norma no tienen nada de esto en la cabeza. En sus cálculos, estamos ante un suma-resta electoral: creen que les dará más votos que a sus rivales. Pero, incluso así, deberían darle una vuelta. Ya les digo que si las encuestas electorales en el extranjero (o el recuento, tras el 29-N) comienzan a dar unos resultados que no les gusten, el argumento cambiará. ¿Se imaginan qué pasaría si, por ejemplo, Milei tiene éxito en Argentina y aquel país se convierte en la tierra del liberalismo antiestatal; y comienzan a llegar sacas de votos hacia la derecha? Ya se lo digo yo: no tardarían ni 5 minutos en recuperar el lema andorrano: "Español es el que paga impuestos y se preocupa por la Sanidad pública". En estas semanas, eso no toca. Hasta el 29-N, mientras votes izquierda, la financiación de los quirófanos o los pupitres españoles te puede importar una higa.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Después de tres años trabajando en IBM, decidió cambiar de rumbo en su carrera profesional y se matriculó en el Máster de Periodismo de El Mundo. En este diario trabajó entre 2008 y 2009. Desde 2010 es redactor de Economía de Libre Mercado. Presenta junto a Nuria Richart el programa La Pizarra de Domingo Soriano y el podcast Economía Para Quedarte Sin Amigos. Además, colabora de forma periódica en numerosos programas de esRadio: Tu Dinero Nunca Duerme, Economía Para Todos, Es la Noche de Dieter... Compagina su trabajo como periodista con las clases de Economía que imparte en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid