El ganadero que ha sufrido ocho ataques de lobo en diez días: "Trabajamos para alimentar a la fauna silvestre"

Javier detiene el todoterreno y señala al suelo. "Ahí mataron a una. ¿Ves la tierra removida?". Hace apenas una semana justo ahí encontró media ternera. La otra mitad la habían devorado los lobos. "Las tripas estaban unos metros más allá".

La neblina que rodea la localidad de San Bartolomé de Pinares (Ávila) da un aspecto salvaje e intimidante a la dehesa verde y plagada de robles donde pasta el ganado. No muy lejos de allí está la loba, una hembra lista e implacable que está enseñando a cazar a sus lobeznos adolescentes. Javier asegura que hace no mucho se topó con uno de ellos desayunando a plena luz del día. Ellos son los responsables de las carnicerías que sufren los ganaderos de la zona con unos treinta animales muertos en solo un mes. Y luego está el híbrido: un lobazo negro posiblemente resultado de un cruce con un pastor alemán.

"He tenido ocho ataques en diez días", cuenta mientras atravesamos los abruptos campos de pasto en el todoterreno. (Desde la realización de esta entrevista, ha sufrido un ataque más). "Calculo que habré perdido entre 30.000 y 40.000 euros en lo que va de año". La Junta de Castilla y León todavía no le ha indemnizado. "Y hay gente aquí en este pueblo que lleva sin cobrar desde marzo", señala. "Tengo que tener siempre algo de dinero ahí guardado para pagar el diésel y para que mis animales coman, porque estos se alimentan todos los días".

Javier detiene nuevamente el todoterreno cerca de un corral vacío rodeado por una cerca de piedra. A pocos metros, en el suelo hay una pata de ternero mutilada, con su pelambre y su pezuña. Restos que los lobos despreciaron y que pronto serán festín de los carroñeros. A lo lejos, un mastín amarillo se acerca para vigilarnos. "A un vecino le mataron al perro", comenta. Y tras un leve silencio explica que, en su caso, tener mastines no resolvería el problema porque sus vacas se dispersan.

"Se nos ha ido de las manos"

Caminamos hacia el prado donde pasta el centenar de reses de Javier. Efectivamente. Las rubias charolesas están aquí y allá, desperdigadas por la pradera, escondidas en los arbustos al refugio de la niebla húmeda. Miran con indiferencia y siguen rumiando. Javier es capaz de identificar a cada una de ellas, así que sabe perfectamente cuándo falta alguna. En los seis años que lleva como ganadero ha pasado noches en vela ayudando en partos de terneros que venían de nalgas, ha espantado a las rapaces que devoran los hocicos y las lenguas de los recién nacidos antes de salir completamente del útero de sus madres y ha lidiado con la tuberculosis bovina. Demasiado para un joven ganadero.

"Lo que no puede ser es que los lobos vengan aquí todas las noches a correr a las vacas, a pegarles la paliza, estresarlas y ponerlas nerviosas. Todo eso son pérdidas porque muchas abortan y otras acaban muriendo del acoso. ¿Tienes que vivir con ellos? Por supuesto. ¿Que te matan dos o tres chotitos al año? Vale. Pero es que en esta zona se nos ha ido de las manos".

"Estamos trabajando para alimentar a la fauna silvestre", lamenta Javier, que no esconde su rabia contra una Administración que les ignora, contra una burocracia ciega que obliga a medir con escuadra y cartabón las dentelladas en el lomo de una res para recibir una ayuda y contra esos animalistas que no entienden lo que supone dar el biberón a un choto recién nacido para que un lobo lo acabe devorando el primer día que lo sueltas en la dehesa.