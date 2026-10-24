El Instituto Coordenadas sitúa a Betancourt y Chevron en la reconstrucción económica de Venezuela

El petróleo tiene "un papel nuclear" en la transición venezolana y se ha convertido en su "lenguaje", según el informe especial 'Venezuela, 300 días después: los 15 nombres propios de la transición' elaborado por el equipo de geopolítica global del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

El estudio dedica uno de sus cinco "círculos de poder" a la energía y el capital. Señala como "los reconstructores" del país al empresario Alejandro Betancourt y al consejero delegado de Chevron, Mike Wirth.

El Instituto define a Betancourt, al frente de North American Blue Energy Partners (NABEP), como "el socio estratégico" de la transición. Según el texto, es "el vínculo empresarial que convierte la alianza política con Estados Unidos en realidad económica".

El acuerdo protagonizado por NABEP, anunciado a finales de agosto, contempla concesiones de hasta 100 años sobre 17 campos, con unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Prevé una inversión cercana a los 100.000 millones de dólares, con el objetivo de superar 1,5 millones de barriles diarios en 25 años. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá un 35% de la nueva sociedad, y el Departamento de Estado podrá comprar el 20% de la producción a coste.

El informe subraya que esos campos estaban vinculados a empresas chinas y rusas, por lo que el acuerdo "reorienta el sector hacia Occidente". Atribuye la defensa pública de Betancourt por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, a que el empresario "lleva siendo correa de transmisión entre Washington y Caracas desde la primera legislatura de Trump". Para explicar su papel, lo compara con los grandes empresarios-diplomáticos del petróleo, como Calouste Gulbenkian o Enrico Mattei.

Chevron, la única gran petrolera estadounidense que nunca abandonó Venezuela, representa, según el estudio, "la continuidad corporativa". La compañía anunció el 2 de septiembre una inversión de más de 7.000 millones de dólares en cinco años y nuevas licencias en la Faja del Orinoco, con el objetivo de duplicar su producción hasta unos 600.000 barriles diarios.

El Instituto atribuye al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, el papel de "negociador energético". Fue quien cerró en Caracas el marco del acuerdo con el Gobierno de Delcy Rodríguez. Según el informe, los primeros resultados ya son visibles. La producción petrolera alcanzó 1,2 millones de barriles diarios en agosto, un 9,4% más que un año antes. El FMI prevé que el PIB venezolano crezca un 5% en 2026 y un 7% en 2027, por encima de la media latinoamericana.

El estudio admite que la inflación y los apagones siguen siendo retos pendientes y que el país necesita un plan de infraestructuras básicas. En su análisis final, el Instituto concluye que "la transición se consolida por la economía". Si la recuperación se asienta, sostiene, el bienestar puede sustituir a la confrontación como eje del debate público, aunque la prueba definitiva serán unas elecciones libres con fecha creíble.

El informe completa su lista de 15 personajes con otros cuatro círculos. Washington: Donald Trump, Marco Rubio, Mauricio Claver-Carone, Chris Wright y Laura Dogu; Continuidad gestionada: la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López; Oposición: María Corina Machado, Dinorah Figuera y Edmundo González Urrutia. Y Mediación: el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, describe a estos 15 personajes como "protagonistas impulsores de un cambio necesario y esperado durante mucho tiempo".