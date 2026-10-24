España, a la cola de Europa en libertad de alquiler: solo Francia impone más restricciones a los propietarios

España se ha convertido en uno de los países europeos donde más difícil resulta ejercer libremente el derecho a alquilar una vivienda. En plena crisis residencial, con precios disparados, una creciente escasez de oferta y enormes dificultades de acceso para jóvenes y familias, nuestro país ocupa la penúltima posición de una clasificación de 27 economías europeas que compara las restricciones legales, contractuales y fiscales impuestas a los propietarios.

España obtiene apenas 42,03 puntos sobre 100, situándose únicamente por delante de Francia, que cierra la tabla con 25,61 puntos. La distancia respecto a los países mejor situados es considerable: Polonia encabeza el ranking con 80,08 puntos, seguida de Grecia (79,76), Malta (74,59), Letonia (73,82) y Hungría (72,63).La diferencia entre España y el líder europeo alcanza los 38,05 puntos, mientras que el país heleno supera al nuestro en 37,73 puntos, una brecha especialmente significativa tratándose de dos economías mediterráneas con una elevada importancia del turismo y la vivienda residencial.

Así se desprende del Índice Europeo de Libertad de Arrendamiento 2026, elaborado por Bosco Aspe y Juan Pina y publicado por la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib). El estudio analiza 26 Estados miembros de la Unión Europea y Reino Unido, dejando fuera a Chipre por insuficiencia de información comparable. La clasificación se construye a partir de cinco dimensiones que tienen idéntico peso, del 20% cada una: libertad para fijar las rentas, facilidad para resolver contratos y recuperar inmuebles, autonomía para pactar las condiciones contractuales, libertad para desarrollar alquileres turísticos o de corta duración y fiscalidad recurrente sobre la propiedad.

El resultado es especialmente negativo para España, que figura entre los tres únicos países clasificados con libertad baja, junto a Italia y Dinamarca, mientras Francia constituye el único caso de libertad muy baja. En el extremo contrario, ocho países registran libertad muy alta, once alcanzan libertad alta y cuatro presentan niveles moderados. Ninguna economía consigue superar el umbral de 90 puntos que permitiría acceder a la categoría de máxima libertad.

España pierde 40 puntos por las restricciones contractuales

El desglose de los resultados españoles permite identificar con precisión las dimensiones que explican su retraso respecto al resto de Europa. Nuestro país obtiene 15,91 puntos sobre 20 en libertad de fijación de rentas, 12,62 en libertad contractual y 13,50 en fiscalidad inmobiliaria. Sin embargo, se queda literalmente a cero en los dos indicadores restantes: resolución de contratos y recuperación de viviendas, por un lado, y alquiler turístico o de corta duración, por otro. Esto significa que España deja escapar 40 de los 100 puntos disponibles solamente en esas dos dimensiones.

El resultado resulta todavía más llamativo cuando se compara con Grecia, que consigue la máxima calificación de 20 puntos tanto en fijación de rentas como en resolución contractual y libertad de negociación, además de otros 10 puntos en alquiler turístico y 9,76 en fiscalidad. Así, mientras Grecia suma 60 de los 60 puntos posibles en las tres primeras dimensiones, España apenas alcanza 28,53. El contraste ilustra hasta qué punto los diferentes marcos regulatorios pueden determinar las posibilidades de actuación de quienes desean ofrecer sus inmuebles en arrendamiento.

La capacidad de recuperar legítimamente una vivienda constituye uno de los puntos más débiles del modelo español. En este indicador, España obtiene cero puntos, frente a los 20 de Grecia, los 15 de Malta, Letonia, Hungría, Lituania o Dinamarca y los 10 de Polonia, Portugal y Alemania. El índice mide las restricciones legales aplicables a la resolución de contratos y la recuperación posesoria, no los plazos efectivos de los procedimientos judiciales ni los supuestos de ocupación ilegal ajenos a una relación arrendaticia previa. Aun con esta precisión, el resultado pone de relieve la rigidez del marco normativo español y sus limitaciones para el ejercicio de los derechos del arrendador.

Desde una perspectiva económica, estas restricciones resultan particularmente relevantes porque el propietario no solo sopesa la rentabilidad esperada del alquiler, sino también los riesgos de impago, incumplimiento contractual y dificultad para recuperar el inmueble. Cuando aumenta la incertidumbre sobre la capacidad de disponer de una vivienda, se deterioran los incentivos para incorporarla al mercado, circunstancia que puede perjudicar precisamente a quienes buscan un alojamiento.

Las restricciones al alquiler turístico y de corta duración representan el segundo gran suspenso español. Nuestro país recibe nuevamente cero puntos sobre 20, compartiendo la peor calificación con Francia, Países Bajos y Eslovenia. El contraste con otros mercados europeos resulta notable: Polonia consigue los 20 puntos posibles, Malta y Eslovaquia alcanzan 15, Grecia y Portugal obtienen 10 y Letonia, Lituania, Finlandia o Chequia registran 7,73. El indicador distingue entre la ausencia de restricciones específicas, los registros obligatorios, las limitaciones locales, los controles regulatorios importantes y las prohibiciones o restricciones especialmente severas.

Este abanico permite comprobar que Europa está lejos de seguir una política uniforme respecto al aprovechamiento turístico de los inmuebles. La diferencia también resulta relevante para el debate español, donde buena parte de la respuesta política a la escasez de vivienda se ha concentrado en restringir esta modalidad de arrendamiento, pese a que la regulación del alojamiento turístico no resuelve por sí misma los obstáculos urbanísticos y constructivos que condicionan la oferta residencial.

Grecia, Portugal y Polonia desmontan la idea

La comparación con nuestros vecinos permite apreciar que las restricciones españolas no son una consecuencia inevitable de pertenecer a la Unión Europea ni de compartir determinadas características económicas. Portugal aparece en el puesto 17, con 57,51 puntos, superando a España por 15,48 puntos. Italia ocupa la posición 24, con 44,38, y Alemania se sitúa inmediatamente por encima, en el puesto 23, con 47,49. Reino Unido alcanza la vigésima plaza con 52,96 puntos, pese a que su resultado se ve especialmente penalizado por la dimensión fiscal.

Por su parte, Grecia demuestra que una economía del sur de Europa puede situarse prácticamente en cabeza de la clasificación, con 79,76 puntos y una ventaja cercana a 38 puntos sobre España. También resulta significativo que países de Europa central y oriental concentren buena parte de los primeros puestos: Polonia lidera el índice, Letonia es cuarta, Hungría quinta, Lituania sexta y Eslovaquia séptima. El ranking revela que países integrados en un mismo mercado europeo pueden adoptar enfoques muy diferentes sobre la propiedad privada, la autonomía contractual y la intervención administrativa.

La comparación de los cinco indicadores permite identificar otros contrastes relevantes. Polonia, líder del índice, alcanza 16,67 puntos en fijación de rentas, 10 en resolución contractual, 20 en libertad de negociación, 20 en alquiler turístico y 13,41 en fiscalidad. Austria, octava con 70,37 puntos, combina una elevada libertad contractual, con 20 puntos, y una fiscalidad inmobiliaria favorable, con 18,70, pese a obtener únicamente 5 en resolución de contratos. Países Bajos, por su parte, consigue la máxima puntuación en libertad contractual, pero cae hasta la posición 22 porque apenas suma 3,33 puntos en fijación de rentas y ninguno en alquiler turístico. Alemania registra 10 puntos en fijación de rentas y resolución contractual, pero solo 5 en libertad contractual y otros 5 en alquiler de corta duración.

Estas diferencias muestran que no existe un único modelo regulatorio europeo y que el grado de intervención varía notablemente según el ámbito considerado. La fiscalidad recurrente de los inmuebles constituye otra dimensión relevante de la clasificación, aunque su medición exige algunas precisiones. Este indicador utiliza la recaudación de los impuestos periódicos sobre la propiedad inmobiliaria como porcentaje del PIB, fundamentalmente a partir de estadísticas de la OCDE correspondientes a 2023.

España obtiene 13,50 puntos sobre 20, superando a Grecia (9,76), Portugal (15,85) queda por delante y Francia registra únicamente 7,28. Reino Unido presenta una de las peores puntuaciones de toda la clasificación, con apenas 1,17 puntos sobre 20, circunstancia que contribuye a situarlo en el puesto 20 pese a sus resultados comparativamente favorables en fijación de rentas y resolución contractual. En sentido contrario, Luxemburgo alcanza 19,62 puntos, Estonia obtiene 18,97 y Austria llega a 18,70.

La comparación no mide el tipo efectivo que paga cada casero, sino el peso agregado de la recaudación inmobiliaria recurrente sobre la economía nacional. No obstante, permite incorporar al análisis una dimensión frecuentemente olvidada: el coste fiscal asociado al mantenimiento de la propiedad residencial.

Más intervencionismo no equivale necesariamente a más vivienda asequible

El balance general ofrece una fotografía especialmente incómoda para la política española de vivienda. Nuestro país se encuentra a 10,93 puntos de Reino Unido, a 15,48 de Portugal, a 27,26 de Finlandia, a 28,34 de Austria y a 38,05 de Polonia. Entre las 27 economías analizadas, 19 presentan niveles de libertad altos o muy altos, cuatro registran libertad moderada y únicamente cuatro se sitúan en las categorías baja o muy baja. España pertenece precisamente a este último grupo, junto con Italia, Dinamarca y Francia.

Además, el resultado español descansa parcialmente en una puntuación imputada de libertad contractual, equivalente a la media de los países con información disponible, por lo que conviene no atribuir a ese apartado una precisión estadística que no tiene. El índice tampoco pretende medir directamente los precios de los alquileres, el volumen de oferta, la rentabilidad inmobiliaria o la asequibilidad de la vivienda.

Sus resultados describen el grado de libertad regulatoria y fiscal, sin establecer por sí mismos una relación causal entre las restricciones y la evolución del mercado. Con todo, las conclusiones tienen una lectura económica y política evidente. España afronta una crisis de vivienda mientras mantiene uno de los marcos más restrictivos de Europa para quienes pueden aportar inmuebles al mercado del alquiler.

El diagnóstico apunta a una contradicción de fondo: en un contexto de insuficiencia de oferta, el debate público continúa concentrándose en multiplicar controles, prohibiciones y obligaciones sobre los propietarios, en lugar de facilitar la construcción, mejorar la seguridad jurídica y ampliar las posibilidades de contratación. La experiencia comparada recogida en la clasificación demuestra, como mínimo, que existen alternativas regulatorias mucho más flexibles dentro del propio espacio europeo.

Si el objetivo consiste en aumentar las viviendas disponibles y facilitar el acceso de los inquilinos, el respeto a la propiedad privada y a la libertad contractual debería formar parte central de cualquier reforma. Porque sin incentivos para ofrecer viviendas en alquiler, será mucho más difícil conseguir que la oferta crezca al ritmo que necesitan las familias españolas.