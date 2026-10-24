Las claves del éxito de Occidente: por qué triunfó Europa y cómo lo está olvidando

En el año 1000, China aventajaba a Europa en casi todo. Tenía mayor productividad agrícola, mejores infraestructuras, más desarrollo tecnológico y un mercado integrado de decenas de millones de personas. Europa, en cambio, era una región fragmentada, rural y relativamente pobre. Sin embargo, seiscientos años después la situación se había invertido de forma irreversible.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, repasamos Dos caminos hacia la prosperidad, un ensayo de historia económica que se ha convertido en uno de los libros favoritos del programa y que aborda la gran pregunta de la ciencia económica: ¿por qué Europa?

La respuesta que dan los autores —Mokyr, Greif y Tabellini— no pasa por la geografía, los recursos naturales ni la suerte. Pasa por las ideas y, más concretamente, por dos formas radicalmente distintas de organizar la vida colectiva. China y buena parte del mundo construyeron sus sociedades sobre estructuras comunitarias basadas en el clan familiar extendido: grupos de varios cientos de personas con un origen común, que proveían seguridad, justicia, apoyo ante la pobreza y regulación de los intercambios. Era un sistema eficaz y estable, pero con un límite estructural: cooperar con alguien de fuera del clan era enormemente difícil, lo que frenaba el comercio a larga distancia y la innovación.

Europa tomó un camino diferente. Las corporaciones de afiliación voluntaria —gremios, universidades, órdenes monásticas, hermandades, ciudades autónomas y, sobre todo, la Iglesia Católica como gran supracorporación— fueron el tejido conectivo de una civilización que no organizaba los derechos en función del clan de pertenencia, sino de la dignidad intrínseca del individuo. Una persona podía ser gremio para su trabajo, universidad para su formación y hermandad para su vida religiosa, todo a la vez. Esa multiplicidad de lealtades y contrapoderes limitaba al Estado, estimulaba la competencia entre instituciones y creaba un entorno fértil para la innovación.

El episodio desarrolla con especial detalle el papel de las ciudades libres, que en el norte de Italia y los Países Bajos obtuvieron fueros y cartas de derechos que sus gobernantes les concedieron como incentivo para atraer población. Si una ciudad lo hacía bien, las demás la copiaban. Si una ciudad asfixiaba a sus ciudadanos más dinámicos con normas absurdas, estos se marchaban a la ciudad vecina. Esa experimentación constante y esa movilidad, impensables en una estructura de clanes, explican buena parte del despegue europeo entre los siglos XI y XVII.

Todo esto conecta, en la segunda parte del episodio, con las virtudes burguesas que en programas anteriores se analizaron a partir de McCloskey: la dignidad del trabajo bien hecho, el orgullo del artesano, la valoración del que enriquece a otros enriqueciéndose a sí mismo. En China se admiraba al científico que descubría; en Europa se empezó a admirar también al que tomaba ese descubrimiento y lo convertía en algo útil. El capítulo del libro dedicado a la Revolución Industrial lo ilustra con precisión: fueron artesanos haciendo prueba y error, más que científicos en laboratorios, quienes dispararon la productividad en apenas cien años.

El episodio no esquiva la conexión con el presente. Las imágenes de los disturbios en Francia —ayuntamientos ardiendo, iglesias atacadas, sindicatos de profesores azuzando lo que después se convierte en saqueos— aparecen como telón de fondo de una pregunta que el libro deja abierta: ¿está Occidente destruyendo deliberadamente las instituciones que lo hicieron próspero? Mil años costó construir ese entramado de contrapoderes, corporaciones voluntarias y valores universalistas. La frase de Roger Scruton que cita uno de los presentadores lo resume con precisión: qué fácil es destruir lo que tanto tiempo costó construir.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo sobre Dos caminos hacia la prosperidad, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.