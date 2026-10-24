Martínez Lizán: "Decimos sí a reformar y simplificar la PAC, pero no a diluirla en un fondo único"

Castilla-La Mancha es la gran despensa de España. El sector agroalimentario supone el 17 % del PIB regional, más de un tercio de sus exportaciones y el 57 % del vino que se produce en el país, con cerca de 80.000 viticultores, 437.000 hectáreas de viñedo y 41 figuras de calidad entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Al frente de ese gigante está Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que el próximo jueves 29 de octubre inaugurará en el Hotel Ansares de Tarancón (Cuenca) la segunda edición del Agroforo de Libertad Digital, patrocinada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Campo y Alma.

En vísperas de la cita, el consejero defiende ante Libertad Digital que «sin relevo generacional no hay futuro ni para la agricultura ni para nuestros pueblos» y destaca los más de 248 millones de euros que la Junta ha movilizado desde 2015 para incorporar a más de 5.300 jóvenes al campo, un tercio de ellos mujeres. Rechaza que sobre viñedo —«lo que necesitamos es un sector vitivinícola más orientado al mercado»— y frente a los aranceles de Estados Unidos apuesta por abrir mercados y diversificar destinos, porque «no podemos depender de un solo destino».

Martínez Lizán tampoco esquiva los asuntos más espinosos. Pide garantías en el acuerdo con Mercosur, en el que no admite «un cheque en blanco» ni «una barra libre de importaciones», y traza las líneas rojas de la región en la negociación de la futura PAC: presupuesto propio y suficiente, ayudas directas blindadas frente a los recortes y una gestión compartida con las comunidades autónomas.

El Agroforo de Libertad Digital sale de Madrid y llega a Tarancón. ¿Qué representa Castilla-La Mancha hoy para el campo español y qué espera que se lleven los profesionales que se den cita el día 29?

En Castilla-La Mancha, el sector agroalimentario es un motor económico, social y territorial, especialmente en zonas rurales amenazadas por la despoblación. En estos momentos, el sector agroalimentario supone el 17% del PIB y por tanto es el sector más importante de la economía de nuestra región. Además, según datos de 2024, Castilla-La Mancha se posicionó como la región con el sector agroalimentario más competitivo de España, un 24% por encima de la media nacional.

Y si hablamos de exportaciones, los productos agroalimentarios suponen más de un tercio del total de facturación de la exportación de nuestra región. Por sectores, me gustaría destacar el peso de nuestro sector vitivinícola, el más potente de España y Europa, con cerca de 80.000 viticultores, unas 437.000 hectáreas de viñedo y una producción anual en torno a los 23 millones de hectolitros de vino y mosto, lo que supone el 57% del vino de España, el 15% del de la Unión Europea y el 9% a nivel mundial. De la misma manera, somos los segundos productores de aceite de oliva de España y también tenemos el liderazgo en producciones hortofrutícolas como melón y cebolla.

Y no solo producimos en cantidad, producimos con calidad y así lo atestiguan las 41 figuras alimentarias de calidad que sumamos, entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, entre las que figuran productos tan emblemáticos como el queso manchego. Todos estos datos dan cuenta de la importancia que tiene nuestro campo para nosotros y para el conjunto del sector español.

En cuanto a lo que espero es que los profesionales que participan nos dejen las claves para abordar algunas de las cuestiones que tenemos que afrontar en el campo español, pero no solo aquí, también en Europa entre las que están la incorporación de la innovación y la digitalización, el cambio climático o la futura PAC en un contexto geopolítico muy complicado como lo estamos viendo en los últimos años con la crisis de Oriente Medio, los fertilizantes, o los aranceles.

Sin relevo no hay futuro. ¿Qué está haciendo la Junta para que los jóvenes, y especialmente las mujeres, se incorporen al sector y para facilitarles acceso a la tierra, a la financiación y a la tecnología? ¿Qué papel juegan los nuevos instrumentos financieros de gestión centralizada?

Efectivamente, como comenta, sin relevo generacional no hay futuro ni para la agricultura ni para nuestros pueblos. Por eso, para el Gobierno de Castilla-La Mancha la incorporación de jóvenes y de mujeres no es una política más, es una cuestión estratégica porque entendemos que el relevo generacional es mucho más que relevar a quien se jubila, es crear las condiciones para que una nueva generación pueda hacer de la agricultura un proyecto de vida rentable, moderno y con futuro.

De esta manera garantizamos el futuro del medio rural, pero no solo esto, también cuestiones tan importantes como la soberanía alimentaria, crucial en estos momentos por razones de geopolítica. Y esta convicción se ha materializado en que desde 2015 hemos impulsado seis convocatorias de ayudas a la incorporación para lo que hemos puesto a disposición del sector más de 248 millones de euros para apoyar la incorporación de más de 5.300 jóvenes a la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha. Y aún nos queda la última convocatoria por resolver, con lo que esta cifra aumentará.

Respecto al acceso a la tierra, desde Castilla-La Mancha hemos defendido también en Europa que los instrumentos de la PAC se combinen con políticas nacionales y regionales para facilitar la transferencia de tierras hacia jóvenes y nuevos agricultores mediante diferentes fórmulas. Y tenemos que poner un acento especial en las mujeres, porque hablar de relevo generacional sin contar con ellas sería dejar fuera una parte esencial del futuro del medio rural. Me gustaría señalar al respecto que, con el Estatuto de las Mujeres Rurales, aprobado en 2019, conseguimos impulsar su incorporación con mecanismos de acción positiva. Por ejemplo, para las jóvenes agricultoras la prima regional de incorporación parte de 37.000 euros, pero puede alcanzar los 60.000 al reunir los criterios adicionales, entre los que está ser mujer.

Los datos nos indican que en torno al 33% de las incorporaciones apoyadas son mujeres. En ese conjunto de medidas, las nuevas herramientas de financiación como el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada pueden jugar un papel importante porque el reto no consiste solo en conceder una subvención, sino en mejorar las condiciones para que una persona joven pueda financiar un proyecto viable. Para lograrlo, este instrumento permitirá financiar la adquisición de tierras hasta el 10% del préstamo y sin límite para jóvenes. Y esto enlaza con algo que Castilla-La Mancha viene defendiendo para la futura PAC y es que necesitamos una política europea que dé prioridad real al relevo generacional como ya venimos haciendo en nuestra región y como hemos dejado claro en el Dictamen del Relevo Generacional que lideramos en el Comité de las Regiones y que fue aprobado esta primavera por unanimidad. En ese documento, se pide que al menos el 10% del presupuesto de la PAC sea para relevo generacional.

¿Cómo se fortalece la industria agroalimentaria y el cooperativismo para que la transformación, la marca y el beneficio se queden en la región?

Castilla-La Mancha es una gran potencia productora, pero nuestro objetivo tiene que ser también ser una gran potencia comercializadora, de hecho, en los últimos años hemos avanzado mucho en ese sentido, porque es ahí donde se genera buena parte del valor añadido y del beneficio; y porque es lo que más rendimiento deja a todos los eslabones de la cadena.

Para hacerlo, estamos fortaleciendo nuestra industria agroalimentaria a través de las diferentes herramientas que tenemos. Comienzo por las ayudas FOCAL de las que desde 2015 se han aprobado más de 270 millones de euros para más de 1.000 proyectos, que han movilizado 1.302 millones de inversión.

Es decir, cada euro de ayuda pública ha generado 4,35 euros de inversión dirigida a modernizar la industria y darle mayor capacidad para transformar nuestros productos aquí. Y lo mismo podemos decir de las ayudas VINATÏ, que ayudan a modernizar y mejorar las instalaciones de transformación, infraestructuras y comercialización del sector vitivinícola, tan importante para nosotros. A través de VINATÏ, hemos aprobado 504 proyectos desde 2015, con 144,5 millones de euros de ayuda pública y una inversión de 473,6 millones.

En segundo lugar, tenemos que apostar por calidad, diferenciación y marca. El vino es quizá el ejemplo más claro y la hoja de ruta del Gobierno regional es esta. De hecho, en la actualidad, de las 41 figuras de calidad que tenemos, 25 son vínicas, lo que deja clara la calidad de nuestra producción vinícola. Y este método de trabajo que tenemos con el vino, lo podemos hacer extensible al conjunto del sector agroalimentario. No podemos conformarnos con vender materia prima, tenemos que comercializar productos reconocibles por su origen y su calidad. Para esto también pusimos en marcha nuestra marca de calidad Campo y Alma, que, con cinco años de vida, se ha consolidado y se reconoce como la garantía de un producto de calidad allí donde se ve el logotipo del aspa.

El tercer elemento es ganar dimensión comercial a través del cooperativismo. Castilla-La Mancha tiene un tejido cooperativo extraordinario y son, precisamente, las cooperativas las que permiten que agricultores y ganaderos participen en mayor medida del valor añadido generado por sus productos. En ese sentido, contamos con las ayudas a agrupaciones de productores, que persiguen aumentar esa dimensión económica, reforzar la negociación frente a otros eslabones de la cadena y favorecer la comercialización conjunta. Pero ganar tamaño no basta. Necesitamos también cooperativas más profesionalizadas, innovadoras y orientadas al mercado. Por eso me gustaría poner en valor iniciativas como la Escuela de Negocios Cooperativos, de Cooperativas Agro-alimentarias, dirigida a formar a consejos rectores y equipos directivos para mejorar la competitividad.

Las exportaciones agroalimentarias de la región superan los 3.800 millones de euros, con el vino, el aceite y el queso como banderas. ¿Cómo está afectando la política arancelaria de Estados Unidos y qué mercados alternativos se están abriendo?

La política arancelaria de Estados Unidos genera incertidumbre y nos obliga a estar muy atentos, especialmente en productos de gran valor añadido como el queso manchego o el aceite de oliva. Pero Castilla-La Mancha tiene una gran fortaleza, ya que somos una potencia agroalimentaria cada vez más internacionalizada. En 2025 exportamos por valor de más de 3.800 millones de euros y desde 2015 nuestras exportaciones agroalimentarias han crecido más de un 83,6 %. Por eso, frente a las barreras comerciales, nuestra estrategia tiene que ser abrir mercados y diversificar.

Estados Unidos es importante, pero no podemos depender de un solo destino. Nuestros vinos ya llegan a 150 países del mundo y destinos como Brasil o India, o la firma de nuevos acuerdos comerciales que eliminan aranceles, abren nuevas oportunidades, especialmente para productos tan emblemáticos como el vino, partiendo siempre de que defendemos que debe haber reciprocidad, reglas justas y garantías para nuestros agricultores y ganaderos.

Asimismo, la calidad de nuestras producciones, como la del aceite y el queso manchego, avalada por nuestras 41 figuras de calidad, refrenda esas posibilidades de venta. Por último, en relación con esta cuestión, quiero apuntar que no nos cansamos de decir que hay que sacar los alimentos de las guerras comerciales, porque los aranceles terminan repercutiendo también sobre los consumidores y en particular sobre las personas con menor poder adquisitivo.

Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo y la Junta mantiene su apuesta por la reestructuración, pero el consumo de vino cae y hay excedentes en bodega. ¿Sobra viñedo? ¿Hacia dónde debe ir el sector?

Cuando se habla de vino siempre sale a la palestra la pregunta de si sobra viñedo o no, pero en mi opinión, no creo que podamos decir que sobra viñedo. Lo que necesitamos es un sector vitivinícola más orientado al mercado, capaz de adaptarse a los cambios en el consumo y de obtener más valor por cada litro que produce. La reestructuración va precisamente en esa dirección, no se hace para producir más, sino para producir mejor en base a la modernización de las explotaciones, la mejora de su competitividad y la adaptación a las demandas del mercado.

En ese sentido, solo en la actual legislatura, se han abonado un total de 93 millones de euros para reestructurar casi 20.000 ha de viñedo de 6.700 viticultores y estas ayudas, nos están permitiendo incrementar la competitividad de las explotaciones vitícolas y hacerlas más resilientes frente al cambio climático, pero sobre todo nos estamos adaptando a los gustos de los consumidores que, a causa de ese cambio climático, cada vez se inclinan más por vinos blancos, jóvenes, espumosos y ligeros.

Además, en Castilla-La Mancha contamos con una variedad autóctona, la Airén, que nos está dando una ventaja ya que es idónea para trabajar esta tipología de vinos. Un ejemplo de estos buenos resultados es que, durante los siete primeros meses de 2026, las exportaciones vitivinícolas de la región superaron los 440 millones de euros y rozaron los 562 millones de litros, unas cifras que confirman el peso de Castilla-La Mancha dentro del comercio exterior vitivinícola español.

Por tanto, ante un escenario de menor consumo, la respuesta debe ser producir lo que piden los consumidores y vender mejor; apostar por vinos con mayor valor añadido, calidad diferenciada, denominaciones de origen, embotellado y marca; seguir modernizando las bodegas; y reforzar la promoción y la internacionalización para encontrar nuevos consumidores y nuevos mercados. Y ahí está actuando el Gobierno regional.

La hiperregulación y la burocracia son una de las quejas más repetidas por los agricultores: cuadernos digitales, condicionalidad, controles... ¿Qué se ha simplificado en la región y qué queda por hacer?

Desde el Gobierno regional en las ayudas que dependen únicamente de nuestra gestión estamos optando por modelos muy simplificados, por ejemplo, a la hora de cobrar algunas ayudas como hemos hecho con las de la sequía, los agricultores y ganaderos reciben un mensaje con la ayuda y solo tienen que aceptarla.

Pero si hablamos de las ayudas de la PAC, que son el grueso de la burocracia, es más complicado porque no dependen de nosotros, no obstante, a raíz de las protestas de 2024 se produjo la flexibilización de determinadas exigencias de la condicionalidad de la PAC; ha habido exenciones o reducción de controles y obligaciones para las explotaciones de menor tamaño, con especial incidencia en las de menos de 10 hectáreas; ha habido simplificación de algunas exigencias ambientales, como determinadas obligaciones vinculadas a rotaciones, barbechos o mantenimiento de superficies no productivas y en el caso del cuaderno digital de explotación, se ha pasado de un planteamiento inicialmente obligatorio y generalizado a una implantación más flexible.

Y cuando hablamos de controles, en general, afectan a entre el uno y el tres por ciento de los expedientes. ¿Y qué queda por hacer? Lógicamente seguir reduciendo la carga de la PAC, sobre todo para las explotaciones familiares y profesionales; aplicar el principio de que, si un dato ya está en poder de la Administración, el agricultor no tenga que volver a aportarlo; evitar duplicidades entre administraciones y de cara a la PAC post 2027, que la simplificación esté incorporada desde el propio diseño de la política.

En resumen, desde Castilla-La Mancha defendemos una PAC más sencilla, que confíe más en agricultores y ganaderos y que les permita dedicar más tiempo a producir y menos a justificar todo lo que hacen. La digitalización tiene que servir para eliminar papeles. Este debe ser uno de los principios de la futura PAC: menos burocracia, normas más comprensibles y unas exigencias proporcionadas a la realidad de cada explotación.

La ganadería vive pendiente de la sanidad animal: lengua azul, dermatosis nodular contagiosa, la amenaza de la peste porcina africana... ¿Está preparada la región para proteger una cabaña ganadera que es clave para la economía y para fijar población en el medio rural?

Sí, estamos preparados porque tenemos un sector muy, muy profesional, quiero recalcarlo, con el que trabajamos muy bien en prevención y vigilancia, cuando se da algún caso de enfermedad animal, y en la erradicación de la misma. Aun así, en sanidad animal nunca podemos hablar de riesgo cero, porque las enfermedades no entienden de fronteras y porque el cambio climático está permitiendo que enfermedades que tendrían que desaparecer con la entrada del frío, no desaparecen porque el vector de transmisión son mosquitos que no mueren porque hace calor.

En cualquier caso, Castilla-La Mancha cuenta con vigilancia, prevención, programas sanitarios y una estrecha colaboración con los ganaderos y las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. Trabajamos en prevención y en vacunación, vigilamos las amenazas de nuevas enfermedades y desde luego hacemos todo eso en colaboración, como decía al principio, con los diferentes sectores ganaderos con los que mantenemos un vínculo muy estrecho para tomar las mejores decisiones.

Y ese compromiso se traduce también en recursos, por ejemplo, el año pasado aumentamos de 2 millones a 5,7 el gasto correspondiente dedicado a lucha contra enfermedades, un aumento de 3,7 millones de euros que supone un 185% más. Esto permite dar cobertura económica adecuada a las actuaciones necesarias para la gestión sanitaria, el control de enfermedades y el mantenimiento de las garantías de sanidad pública y animal. Y la idea es volver a aumentar el presupuesto este año.

Usted ha dicho que con Mercosur el campo manchego «solo puede ganar», mientras buena parte de las organizaciones agrarias alertan de competencia desleal. ¿Qué garantías existen de que los productos importados cumplan las mismas exigencias que se imponen a los productores europeos?

Castilla-La Mancha es una potencia agroalimentaria que exporta, compite y genera valor en los mercados internacionales. Por eso, necesitamos proteger nuestro mercado, pero también abrir nuevas oportunidades para nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias.

En sectores como el vino, mercados como Brasil representan una oportunidad para diversificar destinos, especialmente en un contexto de incertidumbre en algunos mercados tradicionales como ya hemos comentado. También la ganadería y la industria cárnica pueden encontrar oportunidades. Pero no es menos cierto que conocemos y entendemos las reticencias que pueden generar este tipo de acuerdos.

Nuestra posición no consiste en dar un cheque en blanco, consiste en defender un acuerdo con garantías que pasan por las cláusulas espejo, los contingentes y las salvaguardias efectivas para proteger a los sectores más sensibles. Debemos entender que la viabilidad de nuestro campo depende de producir con garantías y a precios justos, pero también de tener mercados en los que colocar nuestros productos porque el mercado interior no es capaz de absorber todo lo que producimos.

En cualquier caso, me gustaría dejar algo claro: con Mercosur, así como otros acuerdos posteriores, no estamos hablando de una liberalización sin control ni de una barra libre de importaciones. El acuerdo contempla contingentes limitados para determinados productos, periodos de adaptación y cláusulas de salvaguardia que permitan reaccionar ante posibles efectos negativos sobre el mercado. Y para este Gobierno hay una condición irrenunciable: la reciprocidad y el cumplimiento de las normas europeas.

Por tanto, desde mi punto de vista, el debate no puede reducirse a elegir entre comercio o protección del campo. Tenemos que hacer las dos cosas: exigir garantías, reciprocidad y mecanismos de defensa, y al mismo tiempo abrir oportunidades para un sector agroalimentario como el de Castilla-La Mancha, que ha demostrado que sabe competir en los mercados internacionales.

El agua sigue siendo la gran asignatura pendiente: el trasvase Tajo-Segura, los caudales ecológicos, el futuro del regadío... ¿Tiene garantizado el campo castellano-manchego el agua que necesita para seguir siendo competitivo?

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos trabajando para que así sea, de hecho, como todo el mundo sabe, una de las grandes reivindicaciones de nuestra región es disponer del agua que necesita para su desarrollo. Y ahí vamos a seguir siendo firmes. Para lo cual, es necesario que la planificación hidrológica garantice este recurso. Nuestra demanda también pasa por que se respeten los caudales ecológicos del Tajo y se revisen las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

No estamos planteando algo extraordinario, sino que se cumplan sentencias judiciales y que Castilla-La Mancha pueda utilizar el agua que necesita para crecer y generar oportunidades. Y defender el agua también significa utilizarla cada vez mejor. Por eso nuestra apuesta pasa por modernizar los regadíos, hacerlos más eficientes y acompañar al sector para producir más y mejor con menos recursos.

Lo venimos demostrando ya que tenemos un 5,5% menos de superficie de riego que la media nacional, pero estamos 10 puntos por encima en eficiencia. Nuestra idea es seguir esta senda, avanzando con todas las líneas de actuación posibles, tanto del Ministerio como de la propia Consejería, apoyando las inquietudes de nuestros regantes por una necesidad básica de optimizar el regadío, de hacer viables nuestras explotaciones y, sobre todo, garantizar la continuidad de las mismas, porque la agricultura de Castilla-La Mancha necesita agua para ser competitiva, pero también para mantener explotaciones, empleo y población en nuestros pueblos.

Por eso vamos a defender el recurso que nos corresponde y, al mismo tiempo, vamos a seguir invirtiendo para aprovecharlo de la manera más eficiente posible. En resumen, Castilla-La Mancha no pide privilegios con el agua. Pide equidad. Acceder al agua que nace en nuestro territorio, seguridad para nuestros agricultores y capacidad para decidir también sobre nuestro propio futuro.

Bruselas negocia el próximo marco financiero plurianual y el futuro de la PAC a partir de 2028, con la amenaza de integrarla en un fondo único y de recortar su presupuesto. ¿Cuál es la posición de Castilla-La Mancha y qué líneas rojas defiende?

La posición de Castilla-La Mancha es bastante clara. Decimos sí a reformar y simplificar la PAC, pero no a diluirla en un fondo único ni a reducir su capacidad financiera. El Gobierno regional plantea la negociación 2028-2034 como una defensa del carácter verdaderamente común de esta política europea. Nuestras principales peticiones son una PAC con presupuesto propio y suficiente. Es decir, una política con autonomía financiera y regulatoria.

Queremos blindar las ayudas agrarias frente a los recortes, es decir que los recursos destinados al campo y, especialmente, las ayudas directas queden protegidos frente a posibles recortes. La propuesta consensuada en agosto con ASAJA, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias reclama una PAC suficientemente dotada para mantener el apoyo a la renta y la rentabilidad de agricultores y ganaderos. También pedimos mantener el carácter común de la PAC, es decir, que haya reglas comunes para todos los agricultores y ganaderos europeos.

Estamos dando la batalla para evitar la desaparición de los fondos específicos de desarrollo rural, lo que supondría un retroceso para una comunidad eminentemente rural y pondría en riesgo inversiones, empleo, regadío, cohesión territorial y relevo generacional. Por supuesto, la Política Agraria Común debe avanzar en su simplificación y la flexibilización burocrática, una de las principales demandas del sector agrario; también hacer una proyección real de las futuras ayudas, sobre todo pensando en sectores con mayores dificultades como la ganadería extensiva.

Otra de las cuestiones que en Castilla-La Mancha preocupan muchísimo y que consideramos fundamentales son las intervenciones sectoriales, especialmente en los ámbitos vitivinícola y apícola. Por otro lado, frente a una gestión excesivamente centralizada del futuro modelo, Castilla-La Mancha defiende expresamente que la planificación y gestión de las intervenciones agrarias siga siendo compartida entre el Estado y las comunidades autónomas; queremos que se priorice al agricultor activo y como ya he mencionado, que el relevo generacional cuente con fondos suficientes.

Estas son algunas de nuestras reivindicaciones, pero no me gustaría acabar esta entrevista sin dejar claro que, para nuestro gobierno, esta no es solo una discusión sobre cuánto dinero recibirá la agricultura, pero también que la PAC no pierda su esencia ni los objetivos con los que nació. Es decir, que siga siendo una política europea común y diferenciada, y no termine convertida en una partida dentro de un fondo general sometido a la competencia con otras prioridades.