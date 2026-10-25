Propietarios afectados por la okupación: "Es cierto que se utilizan tickets de pizza para demostrar habitabilidad"

La Plataforma de Afectados por la Ocupación explicó en Kilómetro Cero, el programa de Jaume Sagalés en esRadio, cómo se usan los tickets de comida a domicilio para frenar un desalojo. Ricardo Bravo, portavoz del colectivo, lo corroboró en antena: "Es cierto que se utilizan tickets de pizza para demostrar habitabilidad en una casa que se acaba de ocupar".

El asunto llegó al programa después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo mencionara en un acto sobre vivienda. "Porque si un ocupa entra en tu casa, con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años", dijo Feijóo. La frase provocó burlas en redes y en algunos medios, y la plataforma salió a confirmarla. Según contó en antena Marta Pérez, de la redacción del programa, el colectivo describe mafias de ocupación que usan tickets de comida para simular la residencia.

El ticket de la pizza

Bravo describió el procedimiento paso a paso. "La técnica es muy fácil: se solicita una pizza en un domicilio y se recoge en el exterior". El ticket se guarda y se usa después, cuando ya se ha entrado en la casa.

"Posteriormente, esa casa es ocupada y cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acuden ante el aviso de la ocupación, presentan un ticket que puede demostrar habitabilidad de uno o varios días", explicó el portavoz. El papel aparenta que quien está dentro lleva ahí algún tiempo, aunque la entrada se haya producido minutos antes de que llegue la patrulla.

Un cocido recién hecho

El ticket es solo una de las fórmulas. "Pero también existen otras", añadió Bravo, que puso un ejemplo concreto: "Ha habido viviendas que recientemente han sido ocupadas y que al llegar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han visto que estaban cocinando un cocido que traían caliente a la hora de ocupar la vivienda".

Jaume Sagalés aseguró en antena que conoce casos parecidos. "Es verdad y además eso lo he vivido con abogados en Barcelona", señaló el presentador. "Y lo hemos vivido con carne y con comida que dejaban medio pasada, la llevaban medio pasada de otros sitios y la dejaban en la vivienda para que se demostrara".

Según su relato, la comida estropeada se introduce en la casa para aparentar que lleva días allí. Sagalés describió la escena tal como la vive un propietario que recibe el aviso: ves a esos ocupas que están llevando físicamente esa comida estropeada para demostrar, una vez está dentro, que la tienen de hace unos días.

Lo que comprueba la policía

La clave, según la plataforma, está en lo que los agentes deben verificar cuando llegan. Bravo explicó que estas técnicas sirven "para demostrar esa habitabilidad, que es lo único que tienen que cerciorarse la policía, la Guardia Civil o cualquier otra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado cuando detecta una ocupación flagrante e inminente".

Por eso el colectivo pide cambios. Según explicó Marta Pérez, el colectivo exige actualizar los protocolos policiales y leyes para atajar estas trampas. Bravo aseguró que el problema es habitual: "Todas estas estrategias están a la orden del día por parte de los ocupas".

En el relato de Sagalés, los vecinos desempeñan un papel decisivo. El presentador contó que "había vecinos que en cuanto han visto entrar a esta gente, han llamado corriendo a la policía".

¿Vivienda habitual o segunda vivienda?

En el programa se distinguió entre la vivienda en la que vive el propietario y otro inmueble que tiene vacío. Sagalés sostuvo que, en el primer caso, el desalojo es rápido: "Si es tu vivienda habitual, tu primera vivienda, en 0 coma los echan".

El problema que describen los afectados afecta, según el presentador, a otro tipo de inmuebles. "Tú tienes una vivienda que la quieres alquilar o lo que sea, la tienes cerrada y te la ocupan y eso ha ocurrido", explicó. En esos casos, añadió, el proceso se alarga: "Tardas años en lo que podías hacer en dos días".

Sagalés puso como ejemplo el piso que un propietario tiene en otra ciudad: "Es otro piso que tienes tú en Barcelona o en Bilbao o donde sea, y te llaman los vecinos que te la están ocupando y llaman a la policía".

Cinco años sin reunión

La plataforma también se quejó de la falta de respuesta del Ministerio de Vivienda. Según explicó Marta Pérez, en los últimos años y pese a las reiteradas peticiones de reunión, no han conseguido que la ministra Isabel Rodríguez les haya recibido ni siquiera contestado.

Bravo dio la misma versión. El colectivo, explicó, ha intentado trasladar estas prácticas a la ministra "durante cinco años que llevamos solicitándole una reunión mensual y que jamás ha tenido a bien escucharnos". "Le pedimos un poco de respeto para todas las víctimas que venimos denunciando esta situación", añadió.