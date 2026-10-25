Audi invertirá 3.570 millones de euros en su primera fábrica en Estados Unidos

La firma automovilística alemana Audi ha anunciado una histórica ofensiva industrial al confirmar la apertura de sus primeras instalaciones productivas en suelo estadounidense. El proyecto, perteneciente al consorcio Volkswagen, supondrá un desembolso de 4.000 millones de dólares —unos 3.570 millones de euros al cambio actual— con el que busca blindar su posición operativa ante las crecientes tensiones comerciales globales y los gravámenes aduaneros.

La nueva factoría se ubicará en el estado de Georgia y está previsto que las obras arranquen formalmente en 2027. Según las estimaciones trasladadas por la compañía, las instalaciones generarán unos 4.500 empleos directos y alcanzarán un ritmo de fabricación anual de 200.000 vehículos hacia los primeros compases de la década de 2030. El centro se especializará en modelos todocamino de gama alta concebidos de manera específica para el consumidor norteamericano.

Con este movimiento, la dirección persigue esquivar las trabas arancelarias y consolidar el mercado estadounidense como el tercer pilar estratégico de su red mundial, junto a las plataformas de Europa y China. Desde la corporación subrayaron que la inversión constituye un compromiso a largo plazo destinado a "reforzar de forma fundamental su posición en uno de los mercados prémium más importantes del mundo", mediante un modelo de producción local adaptado a las demandas de los clientes.

El anuncio coincide con un periodo de profunda transformación y dificultades para la marca, que el pasado mes de julio se vio forzada a revisar a la baja sus objetivos financieros tras constatar una caída del beneficio neto del 16,6 % en la primera mitad del año. Audi recortó su previsión de facturación hasta una horquilla de entre 58.000 y 63.000 millones de euros, lastrada por la pérdida de ventas en China —donde cedió un 19,3 % frente a la competencia autóctona— y el retroceso del 17 % en EEUU debido a la incertidumbre económica y la presión arancelaria.

Esta decidida apuesta por el dinamismo de EEUU contrasta con el panorama de austeridad que atraviesa la matriz en territorio europeo. El consorcio Volkswagen contempla una congelación salarial de su plantilla hasta el año 2030 con el objetivo de recortar costes operativos, un severo ajuste adelantado por el diario Süddeutsche Zeitung que se sumará a los planes de reestructuración y que podría implicar el despido de decenas de miles de trabajadores en sus plantas europeas.