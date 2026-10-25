Francia y la socialdemocracia insaciable: ¿qué más quieren?

Hace años que decidí que no era capaz de discutir con un comunista. Hay un momento en el que el debate se hace imposible. Le pones delante los casos de Cuba, la URSS o Corea del Norte. Y la respuesta siempre es la misma: "Se aplicó mal". A uno sólo le queda preguntar: "¿Y qué más querías?"

Me refiero a que si en 1900 le hubiéramos preguntado a un militante de uno de los pequeños partidos comunistas europeos cuáles eran las condiciones ideales para llevar a cabo su experimento, seguramente habría dicho algo del tipo: "Queremos el control total de un país durante unas cuantas décadas, porque habrá dificultades en el corto plazo; y mejor si se aplica a la vez en muchos países cercanos, para no estar aislados; que sean países grandes, para tener acceso a todo tipo de materias primas y capital humano; dirigidos por personas convencidas, que conozcan al dedillo la teoría y sean firmes en la defensa de los valores comunistas; y contar con el apoyo de intelectuales, científicos y líderes de opinión en todo el mundo, para hacer todavía más atractivo el modelo". Pues bien, lo tuvieron todo. Y fracasaron. Pero te dicen que el problema es que no se hizo bien.

Algo así pensaba esta semana leyendo las noticias tras los disturbios en Francia. Me encontré con columnas y reportajes culpando al capitalismo, los recortes, las liberalizaciones… Y la pregunta es la misma, en este caso dirigida a los socialdemócratas que nos rodean: "¿Qué más queréis?". No lo planteo en términos retóricos. Va muy en serio: ¿qué necesita la izquierda europea para decir "sí, ya tenemos suficiente gasto a nuestra disposición y la presencia del Estado ha alcanzado un nivel adecuado?"

En Francia tenemos:

El Estado con el mayor gasto público del planeta. Quitando los países abiertamente comunistas y algunas islas de unos pocos miles de habitantes que viven de las transferencias de algún Estado más grande, ninguna otra administración gasta más porcentaje de la riqueza de sus ciudadanos que el Estado galo. El año pasado, superó el 57% del PIB.

del planeta. Quitando los países abiertamente comunistas y algunas islas de de algún Estado más grande, ninguna otra administración gasta más porcentaje de la riqueza de sus ciudadanos que el Estado galo. El año pasado, superó el 57% del PIB. Con el déficit público disparado : deuda muy por encima del 100% del PIB, más de medio siglo sin cuadrar las cuentas, una última década con niveles medios cercanos al 5% del PIB. Es decir, recortes ha habido más bien pocos.

: deuda muy por encima del 100% del PIB, más de medio siglo sin cuadrar las cuentas, una última década con niveles medios cercanos al 5% del PIB. Es decir, recortes ha habido más bien pocos. Con una política migratoria muy flexible , tanto para los recién llegados como para las reagrupaciones familiares. Y con un peso notable en el total de la población de las segundas y terceras generaciones.

, tanto para los recién llegados como para las reagrupaciones familiares. Y con un en el total de la población de las segundas y terceras generaciones. Con un Estado muy generoso : condiciones de acceso a las pensiones públicas muy ventajosas, subsidios y prestaciones entre los más generosos de la UE, mucho empleo público y bien pagado… Por ejemplo, el gasto social en Francia alcanza casi el 33% del PIB.

: condiciones de acceso a las pensiones públicas muy ventajosas, subsidios y prestaciones entre los más generosos de la UE, mucho empleo público y bien pagado… Por ejemplo, el en Francia alcanza casi el 33% del PIB. Con sindicatos poderosísimos (los más fuertes de Europa, probablemente); un sector cultural muy sesgado a la izquierda y bien nutrido de dinero público (para que la batalla intelectual no decaiga); un sector industrial público que destaca por su peso en el conjunto de la economía (muy superior a lo habitual en los países desarrollados).

Pues bien, después de todo eso, le echan la culpa de lo que está pasando ¡al liberalismo! Y yo me pregunto qué más necesitan. ¿Cuáles serían las condiciones que tendría que tener un país para que aceptasen que "ahora sí, lo tenemos todo para que nuestro modelo sea un éxito; si fracasamos, será culpa nuestra"?

Lo pregunto en términos generales, pero también si vamos a lo concreto. En Educación, por ejemplo: ¿qué gasto por alumno les dejaría tranquilos? Porque el problema siempre es el mismo, que si los recortes o la austeridad. Pero el Estado francés gasta más de 13.000 euros por alumno de bachillerato. Por ponerlo en contexto: eso es más de lo que cuestan algunas plazas universitarias en muchos centros privados. Y los resultados son pésimos: las calificaciones en PISA no fueron tan bajas como en España, pero casi; en general, son notas muy malas para el nivel de riqueza y gasto del país.

Tampoco es que nos sorprenda. Lleva pasando lo mismo desde hace 60 años. Los socialdemócratas occidentales nos dijeron que tenían que luchar contra la pobreza y que les diéramos más medios. Pero según sus países van siendo más ricos, exigen recaudar más y no menos. Y la mayoría de los objetivos que ellos mismos plantearon como meta, se alejan: hay problemas relacionados con la pobreza, la integración de determinados colectivos o la calidad de los servicios públicos que están ahora peor que en el cambio de siglo. A esto último nos hemos acostumbrado, pero no deberíamos: somos más ricos (incluso en la estancada Europa) y tenemos más tecnología que en los 90, ¿cómo puede ser que muchos de los ámbitos en los que hemos gastado más dinero vayan a peor?

Al final, casi todo se explica por un término que no ha estado muy presentes en las manifestaciones de estos días: "Incentivos". Dudamos que algún cartel en alguna manifestación haya incluido esta palabra, pero deberían. Porque la clave está en que el Estado, ése en el que tanto confían (en Francia, además, esto es universal, a izquierda y derecha) no tiene ningún incentivo (ni la información) a solucionar todos aquellos problemas que se le plantean.

Y no digo con esto que todas las políticas públicas estén condenadas al fracaso. Ése sería otro debate. Lo que digo es que el incentivo no reside en solucionar el problema, sino en gestionarlo-organizarlo-burocratizarlo; crear una estructura que viva de que el problema exista. Los que sean muy escépticos con esta visión o crean que estamos exagerando… que piensen qué ha pasado en Francia, en cualquiera de estos ámbitos desde hace tres décadas. ¿Más o menos presupuesto? ¿Más o menos recursos? ¿Resultados?

Esto es como si mañana Singapur se hunde y yo culpo a que cobra demasiados impuestos (el gasto público asciende al 14% del PIB, una cuarta parte del francés) o a que no es suficientemente liberal (el país aparece en el pódium de todos los rankings que se publican sobre libertad de empresa o apertura comercial). Un mínimo de coherencia. Si el que hace todo lo que pides… fracasa, quizás debería ser el momento de replantearte tus convicciones. O asumir que la receta de siempre (más gasto público) quizás no funciona tan bien.