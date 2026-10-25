El Departamento de Estado de EEUU visita Petrozamora junto a Alejandro Betancourt, de NABEP

El asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos Dan Kennedy ha visitado las instalaciones de Petrozamora, en el estado venezolano de Zulia, acompañado por el empresario Alejandro Betancourt, de North American Blue Energy Partners (NABEP), según informaciones publicadas por medios venezolanos.

La visita, descrita por Standard Digital News como una inspección oficial, se desarrolló en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Durante el recorrido se evaluaron el estado operativo de las instalaciones, su capacidad de producción y la infraestructura técnica asociada a la actividad petrolera.

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La presencia de Kennedy y Betancourt fue recogida también por AlbertoNews, que situó la jornada el viernes 23 de octubre. Las imágenes del recorrido muestran a los participantes acompañados por personal de las instalaciones. Según Standard Digital News, la jornada se enmarca en el seguimiento de los acuerdos energéticos entre Estados Unidos y Venezuela.

La expansión de NABEP, dirigida por Alejandro Betancourt, refleja su capacidad para recuperar campos petrolíferos y elevar la producción en el complejo contexto venezolano. Según la información de Bloomberg de esta semana, recogida por otros medios, la compañía ha reinvertido aproximadamente 1.000 millones de dólares de sus ingresos durante los últimos dos años y, de acuerdo con una fuente conocedora de sus operaciones, ha multiplicado por diez su producción en ese periodo. Con una producción de 223.509 barriles equivalentes diarios y la incorporación de un sexto taladro, NABEP continúa ampliando su capacidad operativa y reforzando los medios técnicos para aumentar el rendimiento de sus yacimientos.